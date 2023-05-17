Получивший убежище в Финляндии вернулся в Россию – не выдержал "русофобии и украинобесия"

Сергей Пороховой, получивший убежище в Финляндии в 2013 году, добровольно вернулся в Россию, сообщают российские СМИ.

Сергей Пороховой в Финляндии в 2013 году.

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Российский новостной сайт Закс.ру сообщает, что Сергей Пороховой, активист партии "Другая Россия", проживающий в Финляндии более десяти лет, вернулся в Россию по собственной воле.

Пороховой попросил убежища в Финляндии в 2011 году и получил его в 2013 году. В то время ему грозил возможный тюремный срок в России по обвинению в экстремизме и попытке продолжить деятельность ”Национал-большевистской партии”, основанной Эдуардом Лимоновым и запрещенной в России.

До бегства в Финляндию Пороховой участвовал в организации нескольких демонстраций против режима Владимира Путина.

Сообщается, что Пороховой поехал в Россию через погранпункт Ваалимаа 5 мая. По сообщениям СМИ, он был немедленно арестован российскими властями, и ему грозит судебное разбирательство. В настоящее время он находится в следственном изоляторе в Выборге.

(Ниже твит от Закс.ру о возвращении Сергея Порохового в Россию.)

Пороховой, как описывается, осознавал, что в России ему может грозить тюремное заключение, но все же решил вернуться в родную страну после того, как жизнь в Финляндии показалась ему невозможной.

– Жить в ставшей из нейтральной враждебной Финляндии, наблюдая вокруг русофобию и украинобесие, для него стало морально неприемлемо, прокомментировал российским СМИ источник из числа активистов, знакомый с Пороховым.

– Сергей прекрасно понимал, что его может ожидать задержание. Тем не менее он принял принципиальное решение вернуться в Россию.

В Финляндии Пороховой работал водителем грузовика.

Движение "Другая Россия" сейчас называется "Другая Россия Эдуарда Лимонова". Движение называет себя партией, но не имеет официальной регистрации. Сам Лимонов умер в 2020 году.

Лимонов, Пороховой и их соратники когда-то считались в России достойными осуждения, поскольку они рассматривались как своего рода сочетание крайне левых и фашизма. С другой стороны, режим Владимира Путина за последние годы настолько радикализировался, что путинизм теперь также называют «рашизмом», то есть, русским фашизмом.

Боевые действия ведутся, в частности, на Донбассе.

Порохового описывают как желающего помогать пророссийским силам, воюющим на Донбассе.

– Сергей планировал помогать фронту, собирался стать волонтером и поехать в Донецк в рамках движения "Интербригады" на Донбассе.

Интербригады – движение, воюещее на востоке Украины против украинского правительства с 2014 года. Недавно раненый в результате подрыва автомобиля Захар Прилепин заявил ранее, что к январю 2015 года движение уже отправило более 2 000 добровольцев воевать за так называемые сепаратистские республики Донбасса и Луганска.

Обвинения с Порохового, похоже, не сняты, и его ждет суд в Санкт-Петербурге. Теоретически он может получить максимальное наказание в виде шести лет лишения свободы. Его сторонники считают его арест политическим и намерены требовать его освобождения.

– Очень странно, когда патриота, вернувшегося в Россию для поддержки СВО, держат за решеткой по делу более чем 10-летней давности, заявили коллеги Порохового по партии в Telegram.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен,проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen,käännöksen tarkistanut Arja Paananen.