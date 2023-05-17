Странная болезнь Лукашенко могла стать для Путина как по заказу – сменит ли Кремль руководство Беларуси?

Болезнь Александра Лукашенко – это поворот, который вскоре может привести к удивительным событиям, как внутри Беларуси, так и относительно войны в Украине.

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Каково реальное состояние здоровья белорусского диктатора Александра Лукашенко и сможет ли он продолжать руководить своей страной?

Этот вопрос также горячо обсуждался в выходные в Таллинне, где проходила ежегодная конференция Леннарта Мери (LMC) по вопросам безопасности.

На данный момент точно известно лишь то, что Лукашенко был госпитализирован, и его болезнь также подтвердил представитель российской Думы. Все, что было обнародовано, так это то, что речь не идет о коронавирусе.

Однако слухи о судьбе Лукашенко ходят самые разные.

Самые дикие слухи говорят, что Лукашенко мог быть даже отравлен, другие источники говорят о проблемах с сердцем, третьи утверждают, что он перенес операцию из-за проблем с простатой. Однако, согласно официальным белорусским источникам, это обычная простуда.

По мнению сильной фигуры белорусской оппозиции Андрея Санникова, победа Украины в войне может означать новую революцию и для Беларуси.

Андрей Санников, белорусский оппозиционер и соперник Лукашенко на президентских выборах 2010 года, сейчас живущий в изгнании, уверен, по крайней мере, в одном:

– Лукашенко серьезно болен, причем уже давно. Это видно просто по тому, как он выглядит сейчас и как выглядел год назад, прокомментировал Санников IS.

В международных кругах Саннікаў представлен как Санников, это транслитерация его фамилии. Он хорошо знаком с кознями Лукашенко, поскольку сам был заключен в тюрьму и подвергнут пыткам во время президентских выборов 2010 года за критику нечестности режима Лукашенко и репрессий против оппозиции.

По словам Санникова, Лукашенко является известным отрицателем коронавируса, но его проблемы со здоровьем могут быть связаны именно с коронавирусом.

– Известно, что у него как минимум проблемы с почками и диабет. Кроме того, у него также проблемы с суставами.

По словам Харри Охра-ахо, болезнь Александра Лукашенко вызвала переполох также и в Кремле.

Какова бы ни была причина болезни Лукашенко, она открывает совершенно новую ситуацию, которая может привести к революционным последствиям как внутри Беларуси, так и с точки зрения будущих событий войны в Украине.

Харри Охра-ахо, бывший начальник разведки Сил обороны, а ныне сотрудник Министерства обороны, уверен, что болезнь Лукашенко вызвала переполох и в администрации президента России Владимира Путина.

– Кремль сейчас готовится к ситуации, когда Лукашенко не сможет больше оставаться у власти. Россия вероятно попытается каким-то образом захватить Беларусь, и это может полностью изменить ситуацию в украинской войне, сказал Охра-ахо IS в Таллинне.

До сих пор общее мнение было таково, что Лукашенко удавалось немного притормозить желание Путина использовать белорусскую землю в войне против Украины. Если бы Лукашенко отошел от власти, ситуация могла бы обернуться в пользу Путина – по крайней мере, если к власти в Беларуси пришел бы еще более лояльный Кремлю лидер, чем Лукашенко.

– Тогда северный фронт Украины мог бы оказаться в полном распоряжении Путина, считает Охра-ахо.

Если бы Лукашенко неожиданно умер, Кремль мог бы использовать это, например, для оправдания необходимости ввода российских войск якобы для защиты Беларуси от угрозы со стороны Запада и Украины. Однако для Путина это не было бы безрисковым шагом, поскольку и белорусская армия, и белорусский народ очень неохотно поддерживают военные усилия Путина.

– Лукашенко до сих пор приходилось учитывать ситуацию, что его собственные военные откажутся ему подчиняться. Какова же будет реакция белорусского народа и солдат, если Россия попытается полностью захватить Беларусь? задается вопросом Охра-ахо.

Британский эксперт по России Кейр Джайлс (справа) не исключает возможности, что Кремль хотел бы избавиться от Александра Лукашенко. На снимке Джайлз дает интервью шведской газете на выходных в Таллинне.

Явное недомогание Лукашенко на параде победы на Красной площади 9 мая сразу же породило слухи о том, что он мог быть даже отравлен. Теории отравления придерживается, в частности, украинский журналист Дмитрий Гордон.

Британский эксперт по России Кейр Джайлс говорит IS, что на данном этапе необходимо учитывать все варианты, потому что, зная Кремль, все варианты возможны.

– Россия и раньше никогда не колебалась в устранении препятствий на своем пути, так что этот вариант может иметь место и в отношении Лукашенко, сказал Джайлс.

В памяти еще свежа внезапная смерть 64-летнего министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея в ноябре прошлого года. Официальной причиной смерти назван сердечный приступ, но упорные слухи утверждают, что на самом деле Макей мог быть отравлен сотрудниками ФСБ.

Макей якобы вел секретные переговоры с Западом, как предотвратить попадание Беларуси под полный контроль России, из-за чего Россия якобы и убрала его с дороги. Другие утверждают, что либерально настроенный Макей якобы покончил жизнь самоубийством.

Санников говорит, что с точки зрения России далеко не ясно, как действовать в отношении Беларуси.

Если и когда Украина начнет крупное наступление на российские войска, для России, возможно, было бы выгоднее, чтобы Беларусь оставалась в отношении нее максимально стабильной. С другой стороны, внезапная смена власти в Беларуси стала бы новым поворотом и шоком для Запада – и, возможно, предоставила бы Кремлю возможность повернуть всю игру войны в Украине себе на пользу.

– Россия, безусловно, попытается каким-то образом вмешаться. В Беларуси также есть лидеры, которые более лояльны Кремлю, чем Лукашенко, и один из них – нынешний секретарь Совета безопасности Александр Вальфович, сказал Санников.

– С другой стороны, предстоящее крупное наступление Украины может стать тем самым фактором, который не позволит России предпринять что-либо радикальное в Беларуси. Путин знает, что белорусский народ и армия против войны, поэтому ему придется быть осторожным в своих действиях.

По словам Санникова, белорусская оппозиция также внимательно следит за состоянием здоровья Лукашенко и цепной реакцией, которую может вызвать его уход. Если бы Лукашенко ушел в отставку или даже умер, возможности для деятельности оппозиции все равно ограничены, поскольку большинство ее лидеров находятся либо в тюрьме, либо в изгнании.

– В любом случае, какая-то динамика в связи с этим (заболеванием) прослеживается. И если бы Украина благополучно пережила войну, это, безусловно, привело бы к новой революции в Беларуси, сказал Санников.

У Кремля есть долгосрочные планы в отношении Беларуси, включающие дальнейшее расширение влияния Москвы, даже если Москва не обязательно хочет полностью поглотить страну в свое лоно.

Более подробная информация о планах Кремля была недавно получена в результате утечки. Согласно документам, Россия планирует взять Беларусь под полный контроль к 2030 году.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен,проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen,käännöksen tarkistanut Arja Paananen.