Разоблачение: Бывшие финские самолеты возили друзей Путина в Европу в обход санкций

Российские журналисты выяснили, как Геннадий Тимченко обходил санкции. Самолеты Тимченко, ранее зарегистрированные в Финляндии, продолжали летать из России в Европу как минимум до 2022 года.

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Российские журналисты-расследователи раскрыли сложные деловые схемы, позволившие авиакомпаниям, связанным с нефтяным миллиардером Геннадием Тимченко, продолжать полеты в разные части Европы как минимум до 2022 года.

Сайт Важные истории (iStories), базирующийся в Латвии, сообщает, что Тимченко для обхода санкций использовал самолеты, бывшие ранее в финском авиарегистре.

Доверенный бизнесмен Владимира Путина Геннадий Тимченко до 2014 года был совладельцем зарегистрированной в Финляндии компании Airfix Aviation, которая имела несколько реактивных самолетов в финском авиационном реестре.

Когда весной 2014 года Россия захватила украинский Крымский полуостров, российско-финский гражданин Тимченко попал под санкции США. Примерно в то же время стало известно, что Тимченко продал свою долю в Airfix Aviation.

По данным сайта Важные истории, последствием от введенных США санкций было то, что Тимченко больше не мог бы обслуживать свои самолеты американского производства. Тогда же Тимченко объявил, что отказывается от своих долей в московском и петербургском бизнес-терминалах.

Важные истории сообщают, что теперь установлено, что рейсы, выполняемые компаниями Тимченко из России в Европу – а иногда и в Крым – продолжались непрерывно до 2022 года. Заказчиками полетов была высшая и богатейшая элита России, то есть, фактически ближайшее окружение Владимира Путина.

– После санкций, вплоть до 2022 года связанные с Тимченко бизнес-джеты продолжили летать в Европу. Просто этим занимались свободные от санкций компании, связанные с тем же Тимченко и его управляющими, пишут Важные истории.

Например, самолет Hawker Beechcraft 390 premier 1 (финская регистрация OH-ZET), ранее эксплуатировавшийся компанией Airfix Aviation, продолжал летать под российской регистрацией RA-02787, говорится в отчете.

Однако официальным владельцем самолета была компания Hemans Enterprises, зарегистрированная на Британских Виргинских островах. Компания-владелец сначала сдала самолет в аренду компании Helitrans из Санкт-Петербурга, которая, в свою очередь, сдала самолет в аренду московской компании Aviatis, которая зарегистрировала его в России.

(В Instagram-публикации виден финский регистрационный номер самолета OH-ZET.)

Журналистам удалось отследить деловые договоренности Тимченко, поскольку процедура регистрации была рассмотрена в российском суде по запросу российской таможни.

В результате суд признал эти договоренности законными. Однако при этом выяснилось, что и Helitrans, и Aviatis напрямую связаны с самим Тимченко или с ранее работавшими в других его компаниях сотрудниками.

Виталий Молчанов, представитель лидера белорусской оппозиции в изгнании Светланы Цихановской, недавно предупредил в Твиттере, что российские олигархи придумали еще один способ обхода санкций.

Например, летавшей под российской регистрацией самолет RA-02787 Тимченко, ранее имевший финскую регистрацию OH-ZET, теперь стал EX-88011.

Другими словами, российское происхождение было скрыто путем регистрации самолета под кодом страны Кыргызстан, что позволяет самолету по-прежнему входить в европейское воздушное пространство.

Среди финских самолетов, которые ранее обслуживали Тимченко, по крайней мере, Dassault Falcon 7X был передан компании Aviatis. До этого самолет имел финскую регистрацию OH-FFF, но теперь он обслуживает путинскую свиту под российской регистрацией RA-09005.

В период с 2018 по 2021 год этот бизнес-джет летал из Санкт-Петербурга и Москвы как минимум в Женеву, Париж и Хельсинки. Последний зарегистрированный рейс самолета RA-09005 наблюдался из Санкт-Петербурга в Москву в марте 2023 года.

Некоторые другие самолеты компании Aviatis продолжали спокойно летать в Европу до 2022 года, хотя эти же самолеты периодически посещали аннексированный украинский Крым. Одним из таких самолетов, по данным сайта Важные истории, был Bombardier Challenger 300 (RA-67250).

Тимченко попал в британский санкционный список только в феврале 2022 года, а в санкционный список Европейского Союза – в марте 2022 года. Причиной стала развязанная Путиным масштабная война против Украины.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен,проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen,käännöksen tarkistanut Arja Paananen.