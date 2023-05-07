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Мрачная оценка: Даже если война в Украине закончится, новости из России могут быть еще хуже

Какой будет Россия в 2030 году? Исследователь России Эндрю Монаган говорит, что об этом нужно больше думать и готовиться к тому, чего хочет Россия в будущем.

10:35

Нападение на Украину было преднамеренной демонстрацией России того, что она не принимает западную систему ценностей и хочет конкурировать с нею, считает британский исследователь Эндрю Монаган.

Монаган – известный исследователь и аналитик, специализирующийся на России. Недавно он выступил с докладом о будущем России на вебинаре, организованном Институтом мира США (USIP).

По его словам, война в Украине – это часть стратегии России по укреплению своего влияния в мире.

– Конфликт с Западом – по сути неотъемлемая часть этой стратегии.

Поэтому он не видит, что отношения между Россией и Западом могут улучшиться, даже если война в Украине закончится. Также может быть трудно предотвратить дальнейшие конфликты.

– Хороших новостей не предвидится. Хотелось бы верить, что отношения между Западом и Россией не станут еще хуже, чем сейчас, но даже это возможно, говорит Монаган.

По словам Монагана, Россия уже на протяжении десятилетия ясно давала понять, что не приемлет западный либерализм.

– Россия не приемлет идею о том, что Соединенные Штаты и их союзники выступают в роли мирового полицейского. Разрыв между ценностями, выросший за десятилетие, превратился в столкновение идеологий.

Российские солдаты готовятся к празднованию Дня Победы, 2018 год. Kuva: Sergei Karpukhin / Reuters

Война в Украине часто интерпретировалась на Западе как тоска российского президента Владимира Путина по прошлому статусу сверхдержавы.

Монаган считает, речь идет, прежде всего, о будущем, о стремлении к другому мировому порядку. Он говорит, что Западу следует особенно задуматься о том, в каком положении Россия хочет оказаться в 2030 году.

С точки зрения России, возможные будущие мировые порядки для нее выглядят очень пессимистично. Либо миром будут управлять только Соединенные Штаты, либо Соединенные Штаты и Китай. Похоже, в мире 2030 или 2040 годов у России вообще не будет никакой роли.

По словам Монагана, на Западе войну в Украине легко воспринимают локальной война между Украиной и Россией. Но в России война рассматривается с совершенно иной точки зрения.

– В России это рассматривается как глобальная гонка, и часть этой битвы происходит в Украине. Это десятилетняя борьба за изменение международного порядка. Это конкуренция за мировую торговлю и ресурсы. Россия пытается получить контроль над сырьем и транспортными маршрутами, говорит Монаган.

Kuva: Alexander Ermochenko / Reuters

Западу следует особенно задуматься о том, в каком положении Россия хочет оказаться в 2030 году.

Российские флаги в Луганске в феврале 2023 года. Kuva: Alexander Ermochenko / Reuters

На Западе большое внимание уделяется отношениям между Россией и Китаем. По словам Монагана, отмечается, что с начала 2000-х годов Россия решительно двигалась к построению тесных отношений с Китаем. Но более широкой геополитической игре России уделяется слишком мало внимания.

– Россия зависит не только от Китая. Россия стремится присутствовать во всем мире и получить стратегическое партнерство по всему миру.

По мнению исследователя, роль России в мире следует рассматривать не только в направлении восток-запад, но и по оси север-юг.

Россия заинтересована в доминировании в Арктическом регионе и в союзах со странами Южного полушария. Россия целенаправленно усиливала свое военно-морское присутствие в различных морских акваториях.

Россия стремится распространить свое влияние по всему миру. На фото вверху – Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах эль-Сиси в Сочи в 2019 г. На фото внизу – Путин и президент Ирана Эбрахим Раиси пожимают друг другу руки в июле прошлого года. Kuva: Sergei Chirikov / Reuters

Kuva: West Asia News Agency / Reuters

За последние двадцать лет Россия увеличила объем торговли со странами с развивающейся экономикой. Она инвестировала в развитие дипломатических отношений, например, с африканскими странами.

Особенно тесные отношения сложились с Китаем, Индией, Египтом и Ираном. Россия устанавливает торговые отношения со странами, которые она называет "постзападным миром".

– Благодаря этому Россия стремится занять глобальную позицию, где ее влияние будет повсеместным, говорит Монаган.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен,проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen,käännöksen tarkistanut Arja Paananen.

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Kirsi Jääskeläinen

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