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Российская спортсменка возмущена пережитым в аэропорту – "Со мной обращались как с гражданином третьего сорта"

Виталия Дьяченко кипела от пережитого. Она забыла одну важную вещь.

На пути Виталии Дьяченко возник знак стоп. Kuva: ZUMA/ MVphotos

10:46

Российская теннисистка Виталия Дьяченко рассказала о своих переживаниях, когда с нею, по ее мнению, плохо обошлись в аэропорту.

32-летняя Дьяченко участвовала в турнире в Египте и должна была вылететь во Францию после прошлых выходных. Дьяченко должна была вылететь из Каира в Варшаву, а оттуда в Ниццу.

Дьяченко написала на своей странице в Instagram, что польская авиакомпания LOT отказалась взять ее на борт своего самолета. Об этом сообщило российское информационное агентство ТАСС.

– Авиакомпания отказалась пропустить меня на борт, потому что у меня был российский паспорт, сказала Дьяченко.

Удар по мячу Дяченко в Праге, 2021 год. Kuva: Vit Simanek

Дьяченко сообщила, что у нее есть справка от ее отца, свидетельствующая, что тот родился в Украине и работает в ООН. В письме также говорилось, что авиакомпания разрешает летать на своих рейсах членам семей владельцев дипломатических паспортов.

– Похоже, что ко мне это больше не относится, возмущалась теннисистка.

Дьяченко была взбешена, что ей пришлось пробыть в аэропорту Каира 18 часов. По ее словам, ей пришлось спать на скамейках в терминале, она была голодна и не имела возможности покинуть аэропорт.

– Со мной обращались как с гражданином третьего сорта, возмущалась она.

– Я провела ночь в аэропорту и была вынуждена потратить тысячи евро. Теперь нет никаких шансов попасть на следующий турнир, потому что у авиакомпаний нет маршрута, который доставлял бы туда россиян. Единственный вариант – вернуться домой.

Дьяченко занимает 258-е место в женском мировом теннисном рейтинге. Ее наивысшая позиция – 71-я в 2014 году.

Inside the Games — сайт олимпийских новостей – напомнил Дьяченко о законе, вступившем в силу в ноябре прошлого года. Согласно этому закону, гражданам России не разрешается въезжать в Польшу из-за границы с экономическими, спортивными, туристическими или культурными целями.

После развязывания Россией полномасштабной войны в Украине российским и белорусским теннисистам было разрешено участвовать в соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен,проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen,käännöksen tarkistanut Arja Paananen.

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Vili Pesu

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