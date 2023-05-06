Планы Путина в отношении стран Балтии раскрыты в просочившихся документах

Россия стремится уменьшить присутствие и влияние Нато и укрепить собственное влияние и русскую культуру.

Просочившиеся сейчас документы были составлены администрацией президента России в 2021 году.

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Межнациональная сеть журналистов опубликовала документы о попытках России повлиять на страны Балтии.

Просочившиеся документы были подготовлены администрацией президента России летом и осенью 2021 года.

Документы включают отдельные планы для Латвии, Литвы и Эстонии. В общих чертах цели в них схожи. Информация была опубликована, в частности, шведской Expressen и эстонской Eesti Päevaleht.

Общая цель – уменьшить присутствие и влияние Нато и усилить российское влияние и русскую культуру. Согласно Expressen, последнее достигается, например, путем поддержки пророссийских политиков и создания ассоциаций и других организаций. Их задачей было бы распространение положительных для России нарративов и продвижение ее интересов.

В Эстонии, например, одной из задач было убедить эстонских бизнесменов, что российский рынок откроется для них в ситуации, когда "внешняя политика Таллинна в отношении Москвы будет скорректирована".

Александр Тоотс, заместитель директора Полиции безопасности Эстонии, сказал Expressen, что бизнесмены – самая внушаемая и восприимчивая группа.

"Когда у политика заканчивается поддержка избирателей и власть, у него ничего не остается. Но пока у предпринимателей есть деньги, они будут пытаться влиять [на политику], преследуя свои интересы. Россия использовала эту тактику все время, в том числе и в Украине и в так называемых Донецкой и Луганской народных республиках."

По словам Тоотса, многие описанные в документах цели сейчас недостижимы. Это особенно связано со склонностью российской системы "все обманывают себя изначально".

"Российская система основана на том, что все обманывают. Те, кто пытается говорить правду в одиночку, подвергаются ментальному перемалыванию со стороны системы."

По мнению премьер-министра Эстонии Каи Каллас, упомянутая в документах тактика была взята непосредственно у советской службы безопасности КБГ.

"Эстония и наши союзники и партнеры давно знают о заинтересованности России в использовании гибридной тактики для достижения своих целей и в ее усилиях по укреплению своего влияния в разных странах", сказала Каллас в интервью Expressen.

Каллас назвала тактику России "атакой на демократию". Со своей стороны, премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что страна намеренно уменьшила влияние России и ее союзников.

В отношении Литвы в документах говорится, что стране нельзя позволить приобретать связанные с Нато системы ПВО средней дальности. Литве также не должно быть позволено создание сильной концентрации военных сил альянса, говорится в документах.

Дарюс Яунишкис, глава службы безопасности Литвы, сказал Expressen, что Калининградская область особенно важна для Кремля. Москва считает, что присутствие мощных зенитных систем в Литве может ослабить военные позиции России в регионе и уменьшить ее влияние на решения Литвы.

По словам сотрудника западной разведки, знакомого с документами, описанная в них стратегия, скорее всего, направлена на сохранение нынешнего влияния России, а не на его усиление.

"Даже в российской политике лишь незначительное меньшинство верит, что страны Балтии можно вернуть [под контроль России]. Вместо этого они стремятся сохранить существующее влияние с помощью гибридных средств."

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен,проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen,käännöksen tarkistanut Arja Paananen.