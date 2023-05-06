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Редакционная статья: Путинская Россия создает нарративы, которые напоминают о выстрелах в Майниле в 1939 году

Преувеличение, ложь и инсценировки имеют давнюю традицию в Кремле.

Российское консульство в Мариехамне на Аландских островах подверглось вандализму. Kuva: Roni Rekomaa / Lehtikuva

9:22

Российское консульство в Мариехамне подверглось акту вандализма на первомай. По данным полиции Аландских островов, почтовый ящик у здания был сорван с креплений, а брошенная в окно пивная бутылка разбила одно из оконных стекол. Полиция зарегистрировала заявление о преступлении в отношении российского консульства и начала предварительное расследование.

Россия соткала свою собственную историю нанесенного 1 мая ущерба. По заявлению российского МИДа, на территорию консульство были брошены "взрывное аудиоустройство" и "другие предметы", представляющие опасность для жизни и здоровья сотрудников консульства.

Министерство иностранных дел Финляндии выразило сожаление по поводу случившегося. Россия направила Финляндии ноту.

Выставление ноты за вроде бы явно незначительный акт вандализма может показаться шуткой. Но это все же не так.

Россия придумывает нарративы о странах, которые она считает недружественными, и использует их в создании образа врага для своих граждан и для оправдания собственных враждебных действий.

Инструмент – жесткая пропаганда: преувеличение, ложь и инсценировка. Она имеет давние традиции и благословение высших эшелонов власти России.

Таким образом, бросание бутылки из-под пива в окно консульства в первомайскую ночь выглядит как серьезное нарушение суверенитета России и международный конфликт.

Совсем другой масштаб имеет удар беспилотника в центре Москвы 3 мая. Беспилотники, взорвавшиеся над куполом Сената Кремля, не причинили особого ущерба.

Россия заклеймила этот инцидент как покушением на президента Владимира Путина. Сначала Россия обвинила в этом Украину. Причастность Украины к этому отрицал президент Владимир Зеленский в Хельсинки в среду, 3 мая. В четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков добавил к этому обороты, заявив, что за "террористической атакой" стоят США.

Виновные в атаке беспилотников, возможно, никогда не станут известны наверняка. Некоторые эксперты, в том числе аналитический центр ISW, считают, что это была инсценировка России.

Согласно этой теории, Путин использовал бы этот удар для оправдания усиления своей жестокой агрессивной войны в Украине. При этом Путин постарался бы вызвать гнев и патриотические чувства внутри страны, чтобы ввергнуть общество в тотальную войну и мобилизовать новых солдат для своей несущей потери армии.

Президент Зеленский затронул на пресс-конференции в Хельсинки, как Финляндия отразила подавляющую атаку Красной армии в Зимней войне.

Стоит также вспомнить, как диктатор Иосиф Сталин оправдывал свое нападение выстрелами Майнилы, которые Советы выдали за выстрелы со стороны финнов. Время низких уловок и безжалостной пропаганды в России не закончилось.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен,проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen,käännöksen tarkistanut Arja Paananen.

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IS

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