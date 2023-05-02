Комментарий: Одной цитаты о "фашистах" было достаточно – вот так я оказалась частью российской пропаганды

Прошло девять лет после пожара в одесском Доме профсоюзов. Одна из написанных там мною статей с тех пор стала любимой статьей путинистов в Финляндии, пишет спецкор Арья Паананен.

Ilta-Sanomat julkaisee artikkeleita venäjäksi Ukrainan sodan vuoksi, nyt myös Telegramissa. IS публикует статьи на русском языке в связи с войной в Украине, теперь также в Телеграм-канале.

Artikkelin alkuperäinen versio suomeksi löytyy tästä linkistä. Оригинальная версия статьи на финском по этой ссылке.

Пожар в одесском Доме профсоюзов в мае 2014 года стал одной из самых сложных и печальных историй в моей журналистской карьере.

Вообще-то это должен был быть приятный весенний отпуск в Одессе на Черном море. Поездку туда я забронировала еще до киевского Майдана и вторжения России в Крым.

По воле случая я прибыла в Одессу поездом ранним утром 3 мая, всего через несколько часов после трагического пожара.

Всего 2 мая в одесском Доме профсоюзов погибли 42 человека, еще шесть человек погибли в уличных столкновениях в центре города.

Отпуск отошел на второй план. Первая новость, которую я написала об Одессе, появилась на сайте IS в 13.26 того же дня под заголовком: Ilta-Sanomat в Одессе: ”Путин – главный виновник”.

За три дня я написала семь статей об Одессе. Я брала интервью у как у проукраински, так и пророссийски настроенных людей и пыталась узнать, что думают одесситы о насилии, унесшем жизни 48 человек.

Одна из статей, которую я написал тогда в Одессе, с тех пор приобрела прямо-таки легендарную репутацию среди пророссийски настроенных финских граждан. Опубликованная в Интернете 4 мая 2014 года статья называлась: IS посетила сгоревший Дом профсоюзов в Одессе: "Только фашисты могут сделать такое".

Сейчас эту статью сторонники Путина распространяют в интернете как доказательство того, будто и IS как газета, и я как журналист якобы уже тогда доказали, что пожар в Одессе – дело рук украинских фашистов.

(На видео ниже – внутри обгоревшего Дома профсоюзов. Одесса, 4 мая 2014 года.)

Следы пожара внутри одесского Дома профсоюзов можно было увидеть, в том числе, в виде разбитых и почерневших окон. Фото сделано 4 мая 2014 года, пожар случился 2 мая.

Одесситы несли в дом цветы и свечи.

Следы пожара в одесском Доме профсоюзов.

В социальных сетях путинистов меня также хвалят за то, что еще в мае 2014 года я была честным журналистом и якобы признала украинцев нацистами, которые намеренно сжигали заживо пророссийских граждан.

Так легко это происходит – стать частью российской пропаганды.

Когда большинство людей читают только заголовок, создается впечатление, что, например, цитата местного одессита о "фашистах", взятая в заголовок репортажа о пожаре в Доме профсоюзов – это якобы мое или газеты заключение.

С другой стороны, моя первая статья из Одессы, в которой Путин назван собеседником "главным виновником" пожара в Одессе, похоже, не снискала такой же популярности на финских путинистских каналах.

Даже на данный момент никто не знает всей правды о происшедшем в Одессе, но уже тогда было ясно, что не без вины как пророссийские, так и проукраинские участники столкновения.

Агрессия пророссийски настроенных демонстрантов положила начало уличным столкновениям, и первыми жертвами стали проукраинцы. Последовал яростный хаос и разрушительный пожар, в результате которого большинство погибших в этот день были пророссийскими.

Читайте все статьи Арьи Паананен из Одессы в мае 2014 года на финском языке по этим ссылкам: один, два, три, четыре, пять, шесть, семь.

Одесскую полицию обвинили в том, что она допустила трагедию. Заместитель начальника одесской полиции вскоре после инцидента бежал в Россию через молдавское Приднестровье.

Нынешняя украинская власть допустила, по крайней мере, одну ошибку, не проведя быстрого и беспристрастного расследования пожара. Тем самым Украина отдала свое оружие в руки кремлевской пропаганды, и в результате многолетней политики искажения фактов один пожар превратился в одно из самых используемых оправданий нынешней войны в пропагандистских речах Владимира Путина.

Очень даже возможно, что у российских спецслужб в Одессе были провокаторы, которые и спровоцировали уличные столкновения.

Не исключено также, что у пророссийски настроенных людей были свои сторонники в одесской полиции, которые позволили всему произойти.

На это указывает, в частности, действия тогдашнего заместителя начальника одесской полиции Дмитрия Фучеджи. Когда пророссийски настроенные люди начали столкновения на улицах Одессы, Фучеджи наблюдал за насилием со стороны, а потом отпустил пророссийских задержанных из отделения полиции, и вскоре и сам бежал из Украины в Россию через Молдову.

Недавно одесский суд заочно приговорил Фучеджи к 15 годам лишения свободы за подстрекательство к насилию в Одессе и сговор с пророссийски настроенными людьми. Вряд ли его когда-нибудь посадят в тюрьму, поскольку в настоящее время он живет в России и в 2017 году получил российское гражданство.

4 мая 2014 года одесситов пустили внутрь здания, чтобы посмотреть на последствия пожара.

Но все это не снимает ответственности с проукраински настроенных людей, устроивших беспорядки у Дома профсоюзов. Они доказанно бросали бутылки с зажигательной смесью и использовали оружие – этому нет прошения, даже если их агрессия, возможно, была намеренно срежиссирована провокаторами.

Трагедия в Одессе также показывает, насколько трудные дела еще ждут Украину впереди, когда она должна быть в состоянии расследовать многочисленные зверства идущей сейчас войны.

Хотя Россия является зачинщиком войны и виновником большинства злодеяний, Украина также должна тщательно расследовать свои собственные нарушения и преступления, ибо только тогда украинцы в глазах мировой общественности будут ментально выше русских.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен,проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen,käännöksen tarkistanut Arja Paananen.