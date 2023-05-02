Путин все еще ездит на "заживо сгоревших жертвах" одесского пожара – но начало цепи событий указывает на собственные происки России

Владимир Путин как одно из оправданий своей войны использует случившийся 9 лет назад пожар в одесском Доме профсоюзов, где "украинские нацисты" якобы "умышленно сжигали заживо пророссийских". Трагические события все еще расследуются, но ни Россия, ни Украина не остануться с чистой репутацией.

Сохранившееся фото протестующего, бросающего бутылку с горючей смесью 2 мая 2014 года в сторону одесского Дома профсоюзов, где забаррикадировались пророссийские демонстранты.

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Одна из самых повторяемых историй о мучениках в российской пропаганде связана с пожаром в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года.

Украинский курортный город на берегу Черного моря, до этого считавшийся таким мирным и гармоничным, в один день стал ареной ужасной человеческой трагедии, когда произошло столкновение между проукраинскими протестующими и разбившими в городе лагерь пророссийскими протестующими.

Все началось средь бела дня с уличных драк, в которых первые жертвы были убиты из огнестрельного оружия. Есть видеодоказательства и свидетельства очевидцев, что забрасывание камнями и применение огнестрельного оружия было начато пророссийскими протестующими. В итоге в уличных столкновениях погибли шесть человек, причем первыми жертвами стали либо случайные прохожие, либо проукраинские демонстранты.

Во второй половине дня противостояние переместилось к Дому профсоюзов. Он воспламенился от бутылок с зажигательной смесью – коктейлей Молотова – которыми обе стороны по свидетельству очевидцев забрасывали друг друга.

(На видео ниже – внутри обгоревшего Дома профсоюзов. Одесса, 4 мая 2014 года.)

Пророссийский демонстрант с оружием на улице в Одессе 2 мая 2014 года.

Пророссийские демонстранты с красными лентами на руках, бросающие камни на улицах Одессы 2 мая 2014 года. По словам очевидцев, у некоторых сотрудников полиции также были красные ленты.

В Доме профсоюзов погибли 42 человека. Считается, что все погибшие в Доме профсоюзов были пророссийски настроенными. Они забаррикадировались в здании, спасаясь от проукраинских протестующих.

Большинство погибло в огне или от дыма, но по меньшей мере восемь человек погибли, когда, спасаясь от огня, выпрыгнули из окон. Некоторые из них после этого подверглись насилию со стороны протестующих, все еще находившихся у здания. С другой стороны, есть также свидетельства, что проукраинские протестующие многим помогли спастись из здания.

Уже в мае 2014 года Владимир Путин использовал пожар в Одессе как пример, объясняя, что он "спас Крым" от подобной участи, и подстрекая пророссийски настроенных жителей восточной Украины к восстанию против киевского правительства.

– Нацисты заживо сжигали мирных сторонников России, начал повторять Путин.

– В Одессе их просто сожгли заживо. Пятьдесят были сожжены и пятьдесят пропали без вести, так что на самом деле они тоже были убиты, заявил Путин в мероприятии, связанном с Питерским экономическим форумом в 2014 году.

Поэтому многие российские пропагандистские сайты ставят под сомнение официально малое число погибших, ссылаясь, в частности, на заявления Путина.

Когда Путин отдал приказ о вторжении в Украину в феврале 2022 года, одним о из обоснований "спецоперации" был именно пожар в Одессе. Пожар в Одессе приводился как явное доказательство того, что Украина находится под властью нацистов и фашистов.

В мае 2022 года Путин также вернулся к этой теме, выступая на Красной площади в Москве с речью в честь ветеранов Второй мировой войны, то есть, в память о победе над нацистской Германией в 1945 году.

– Мы склоняем головы перед памятью мучеников Одессы, заживо сожженных в Доме профсоюзов в мае 2014 года, сказал Путин.

Но что же на самом деле произошло в Одессе 2 мая 2014 года?

Точной информации до сих пор нет. Все виновные не установлены, не говоря уже о привлечении к ответственности.

В многих отчетах говорится, что события начались с агрессии пророссийских протестующих, после чего ситуация вышла из-под контроля. Проукраински настроенных людей было больше, чем пророссийских, и они начали слепо мстить пророссийским за первую пролитую кровь.

Проукраинский демонстрант перед одесским Домом профсоюзов. Сначала был сожжен пророссийский палаточный городок перед домом.

Среди проукраинских, по имеющимся данным, были и представители "Правого сектора". Однако нет никаких доказательств того, что у проукраински настроенных был бы какой-то предварительный план массово уничтожения пророссийских с помощью огня.

Когда ярость достигла пика, ситуация совершенно вышла из-под чьего-либо контроля.

Пророссийские активисты забаррикадировались в Доме профсоюзов, заблокировав входы изнутри мебелью. На крышу дома забрались неизвестные люди, которые бросали бутылки с горючей смесью и расстреливали проукраинских протестующих.

Окружившие здание проукраинские протестующие также бросали бутылки с горючей смесью и применяли оружие. Пламя начало бушевать в нескольких частях здания, и пророссийски настроенные оказались в ловушке за горящими баррикадами. Однако точную цепочку событий еще предстоит определить.

Пожар вспыхнул в Одессе всего через несколько месяцев после незаконного захвата и аннексии Крыма Россией. Волнения на востоке Украины тогда уже начались, но пожар стал для них мощным катализатором, ибо Россия сразу же стала использовать случившееся в своей пропаганде.

Пророссийски настроенные требовали, чтобы Украина стала федеративным государством. Проукраинские же силы видели во всем тайный план Владимира Путина с целью полностью подчинить страну российской власти.

(Ниже документальный фильм о трагедии в Одессе с английскими субтитрами. В нем говорят как проукраинские, так и пророссийские сторонники.)

Многие очевидцы тут же обвинили одесскую полицию и пожарных в том, что они наблюдали за происходящим со стороны.

Полицейских в городе было на удивление мало, и они не смогли предотвратить столкновение групп. В день инцидента в городе также было много футбольных фанатов, то есть молодых людей, которые пришли на матч между одесской командой и гостевой командой из Харькова.

Когда пожарных вызвали к Дому профсоюзов, первая машина приехала только через 38 минут, хотя ближайшая пожарная часть находилась менее чем в пяти минутах езды.

Одесситам разрешили войти в Дом профсоюзов 4 мая, чтобы посмотреть на последствия трагедии. IS также тогда посетила здание.

Сотрудники полиции охраняют обгоревший Дом профсоюзов в Одессе.

Что касается полиции, то внимание приковано к заместителю начальника милиции Одессы Дмитрию Фучеджи. Он был на месте столкновения в начале уличных боев и, по словам очевидцев, ничего не сделал, чтобы предотвратить насилие со стороны пророссийских протестующих. Вместо этого он сам сел в машину скорой помощи вместе с одним из опознанных российских провокаторов.

После пожара одесская полиция задержала около сотни демонстрантов, большинство из которых были пророссийскими. Через пару дней пророссийские демонстранты начали осаждать отделение полиции, требуя их освобождения, и тогда Фучеджи принял решение отпустить их. Он оправдал этот поступок поддержанием общественного спокойствия, но это привело к тому, что многие из подозреваемых в беспорядках бежали в Россию, в так называемые «повстанческие республики» восточной Украины или Приднестровье в Молдове.

On epäilyksiä, jonka mukaan tapahtumien alkusyynä olisi saattanut olla Venäjän tiedustelu­palveluiden suunnittelema provokaatio. Odessan viranomaisissa tiedetään olleen useita Venäjän-mielisiä, joten se selittäisi sitä, miksi poliisi ja palokunta toimivat niin laiskasti.

Сам Фучеджи бежал сначала в Приднестровье, а затем в Россию, и в 2017 году он получил российское гражданство. Совсем недавно одесский суд заочно приговорил его к 15 годам лишения свободы за подстрекательство к насилию в Одессе и злоупотребление служебным положением сотрудника полиции.

Есть сомнения, что первопричиной событий могла стать спланированная российскими спецслужбами провокация. Известно, что в одесских органах власти было много пророссийских элементов, что может объяснять, почему полиция и пожарная охрана действовали так вяло.

Одесситы принесли цветы к фасаду обгоревшего дома в мае 2014 года.

Следы пожала в Доме профсоюзов.

Какова бы ни была первоначальная причина, это не умаляет того, что справедливость должна быть восстановлена в отношении каждого погибшего в этой трагедии и их семей.

В различных отчетах украинские власти подвергаются критике непрофессиональное, медленное или предвзятое расследование событий

Говорится, что украинские власти более усердны в расследовании действий пророссийских сторонников, чем проукраинских. Адвокаты, защищающие пророссийские интересы, также подвергались угрозам, а на судей оказывалось давление.

В Одессе обвиняют местную полицию и пожарных в том, что они сделали недостаточно для предотвращения беспорядков или даже способствовали им.

В своем докладе глава миссии ООН в Украине Матильда Богнер напомнила, что точное и беспристрастное расследование событий имело бы важное значение для международной репутации Украины.

– Все жертвы заслуживают правосудия, и Украина заслуживает уважения верховенства закона, написала она.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.