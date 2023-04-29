Исследователь предупреждал еще в 2009: Инвестиции Fortum в России – это бомба замедленного действия

В России по-прежнему не уважают частную собственность, а только контроль власть имущих. Именно поэтому финские налогоплательщики могут столкнуться с большим счетом за инвестиции Fortum в электроэнергию, предупреждал исследователь России из института Renvall Арто Луукканен в 2009 году.

Тапио Куула, тогдашний президент Fortum, во дворе компании ТГК-10 на Урале в декабре 2008 года.

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ИС публикует повторно статью, опубликованную на финском языке еще в 16.9.2009. Статья сохранена в оригинальном виде при переводе.

Fortum купил компанию ТГК-10 на Урале в 2008 году, а также владеет компанией ТГК-1 под Питером.

– Кто будет нести ответственность, если российское государство под каким-то надуманным предлогом решит вернуть контроль над этими компаниями? спрашивает Луукканен в своей недавней книге Кто владеет Россией? (Kuka omistaa Venäjän?, WSOY 2009).

У Fortum 5 млрд евро связаны в России из-за уральских сделок, из которых 2,5 млрд евро – это инвестиционные обязательства, включенные в сделки. Из-за экономического спада Fotrum уже вынужден просить Россию не реализовывать инвестиционный план немедленно.

– Россия обещала либерализовать свой рынок электроэнергии, но, с другой стороны, электроэнергетика относится к стратегически важным для государства сектором производства, включая нефтяной сектор, который уже перешел под контроль государства. Если Fortum теперь не сможет выполнить обещанные инвестиции, это может стать поводом для расторжения сделки, предупреждает Луукканен.

В своей книге Луукканен прослеживает историю собственности в России и приходит к мрачному выводу, что в стране до сих пор не существует реальной частной собственности с юридическими гарантиями.

В России по-прежнему господствует патримониализм, что означает – правитель в основном владеет всем – или, по крайней мере, контролирует все. Иностранцы в этой системе имеют наименее защищенную часть, то есть, как «рабы в аукционе»

По мнению Луукканен, именно право собственности – это вопрос будущей судьбы России.

Если подлинное право собственности не будет разрешено, Россия, по выражению Луукканен, "умрет".

– Когда цена на нефть была высокой, нынешняя российская система работала и деньги поступали, и тогда время для поиска экономических реформ было упущено. Теперь, когда цена упала, Кремль стал вести себя скромнее, но режим все еще находится в ситуации, когда он не может реально изменить свою политику, не показав себя слабым, интерпретирует Луукканен.

– Вопрос все-таки в собственных долгосрочных национальных интересах России. Своей размытой политикой собственности и иностранным финансированием Россия обрекает себя быть производителем сырья и европейской ”развивающейся страной”.

Однако для нынешних правителей подлинная собственность – это проблема. Если ее позволить, то в долгосрочной перспективе это привело бы к распаду политических монополий – то есть, к концу возглавляемой Владимиром Путиным ”диктатуры секюрократии".

– В этом смысле Путин – трагический Гамлет истории. Он должен выбрать русский путь. Быть или не быть?

ИС публикует повторно статью, опубликованную на финском языке еще в 16.9.2009. Статья сохранена в оригинальном виде при переводе.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.