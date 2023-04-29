Редакционная статья: Fortum стал дорогой пешкой в игре Путина – финская компания теперь в "преддверии ада"

Fortum становится хрестоматийным примером того, как все может пойти не так.

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Artikkelin alkuperäinen versio suomeksi löytyy tästä linkistä. Оригинальная версия статьи на финском по этой ссылке.

Долгое время финны думали, что у нас какие-то особые отношения с Россией – мы представляли, что знаем, как с ними надо работать и знаем, как творчески подходить к решению проблем.

Пробуждение было резким, но необходимым.

Никаких особых отношений никогда не было.

В среду, 26 апреля, Финляндия проснулась от новостей, которых боялись. Активы Fortum и Uniper (бывшая немецкая дочерняя компания) в России временно переданы государству по приказу президента Владимира Путина.

Если более прямо, это произошло потому, что Путин в ярости от планов Запада передать замороженные в западных банках российские средства на восстановление Украины. Он показал, что у Россия есть сила для шантажа.

Профессор Вели-Пекка Тюнккюнен говорит (IS, 26.4), что цель Путина – держать Fortum в "преддверии ада". Fortum не может продать свои активы в России, а деньги, полученные от российских подразделений, не могут быть переведены в Финляндию.

Весь этот риск, который, как известно, был связан с Россией, теперь запущен в полной мере. Кроме того, был усвоен горький урок, что значит смешивать бизнес и политику. Энергетический сектор в России находится в руках государства, а финское государство является крупнейшим акционером Fortum.

Также государство в очередной раз оступилось с правом собственности на Fortum. Только на годовом собрании акционеров вмешался государственный собственник, возражая против предложения о выплате генеральному директору Fortum Маркусу Раурамо долгосрочной премии в размере около 700 000 евро.

Такое предложение вообще никогда не должно было попасть на общее собрание акционеров. Государству пришлось уже выручать Fortum после миллиардных убытков Uniper. Налогоплательщики никак не могут понять, за что руководство компании якобы должно получить значительные бонусы. Новый совет директоров Fortum должен принять это во внимание.

Мудрость постфактум – самый легкий вид мудрости. Теперь очевидно, что Fortum слишком сильно рисковал в России.

Вторжение в Крым уже должно было разбудить руководство компании. Как минимум, ей следовало немедленно покинуть Россию в феврале 2022 года, когда Россия вторглась в Украину. Даже если это стоило бы огромных денег.

На протяжении многих лет Россия обеспечивала Fortum деньгами, а государство – дивидендами. Когда дела идут хорошо, почти невозможно понять, почему нужно уходить. Сейчас мы находимся в ситуации, когда компания является пешкой в игре Путина.

Текущая ситуация Fortum наверняка будет многократно использоваться как урок примера риска. Надеемся, этот урок глубоко засядет в сознании следующего поколения бизнес-лидеров.

В России существует огромный риск для бизнеса. Всегда.

Никакие правила не действуют. Законы меняются в одночасье.

Когда вы работаете в отрасли, где смешиваются энергетика и политика безопасности, и все идет не так, как надо, вы настолько глубоко погружаетесь в трясину проблем, что на усилия по спасению впустую сжигаются деньги налогоплательщиков.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.