Редакционная статья: Даже Сергей Лавров, верный путинский лжец, потерял свою лощёную броню – на видео записаны красноречивые моменты

Весь апрель мир ужасался, почему России позволили стать председателем Совета Безопасности ООН по ротации. Видеозапись заседания под председательством Сергея Лаврова показывает, что, возможно, это тоже было зачем-то нужно.

Сергей Лавров с притворной сосредоточенностью смотрел в свои бумаги, когда на заседании Совета Безопасности выступала посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд.

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Какой бы была сказка о волке, которому на месяц предоставили честь руководить мерами по безопасности овец?

Все бы заискивали перед волком с председательским молотком, а волк обвинил бы овец в угрозе безопасности для себя.

Примерно такая ситуация сложилась в Совете Безопасности ООН с начала апреля, когда России было разрешено председательствовать в Совете на ротационной основе.

Весь мир комментирует, насколько гротескно, что Россия, сама грубо нарушающая многочисленные принципы Устава ООН, может определять повестку дня Совета Безопасности и выставлять себя так, как будто она является самым великодушным поборником мира во всем мире.

Правда однако в том, что Россия напала на соседнюю Украину без всякой причины, чтобы захватить ее земли и уничтожить украинский народ буквально или, по крайней мере, духовно.

И официальная российская армия, и наемники Вагнера были уличены в совершении зверств, считающихся военными преступлениями. Даже президент Владимир Путин уже разыскивается Международным уголовным судом.

” Российское председательство, возможно, все-таки было по-своему необходимо.

Министр иностранных дел Сергей Лавров, известный как генератор намеренной лжи Путина, в понедельник появился в Нью-Йорк, чтобы лично помахать председательским молотком на заседаниях Совета Безопасности.

На официальном сайте ООН есть видеозапись более чем трехчасового открытого заседания, и, очевидно, что-то пошло не совсем так, как хотелось бы Лаврову.

Лавров монотонно читал свою речь. Как обычно, он обвинял во всем либо Соединенные Штаты, либо "киевский нацистский режим", а Россию представлял невинной жертвой.

Постоянный представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд произнесла мощную речь, в которой осудила, среди прочего, лицемерие России и войну в Украине.

Сергей Лавров был удивительно сосредоточен на своих документах, пока выступала посол США в ООН.

Когда пришла очередь выступать другим представителям государств-членов, многие из них большую часть своей речи посвятили осуждению военных действий России. Лаврову пришлось перед телекамерами выслушивать прямую критику сначала со стороны генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, а затем и от представителей США, Великобритании, Франции, Японии, Албании, Эквадора и других стран.

Самое поразительное было наблюдать, как Лавров, известный своим покерфейсом, пытался найти себе занятие, когда посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд обвиняла Россию в военных преступлениях и в захвате невинных американцев в качестве заложников для обмена.

Камера выхватила Лаврова, который делал вид, что ему интересны лежащие перед ним листы бумаги формата А4. Язык тела показал, что лощёная броня Лаврова уже совсем не без царапин, и ему пришлось напрячься, делая вид, что слова Томаса-Гринфилда не задели его за живое.

Осталась видеозапись заседания, которая обязательно будет позже проанализирована как один из важных документов того, как у России все пошло не так. С этой точки зрения, российское президентство, возможно, все-таки было зачем-то нужно.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.