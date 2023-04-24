Люк Хардинг написал о российском мафиозном государстве, а потом началась сюрреалистическая травля – теперь он рассказывает, что у Путина есть для Финляндии

Бывший корреспондент The Guardian в России Люк Хардинг сравнивает российских шпионов в Финляндии с садовыми гномами

По словам Люка Хардинга, финны должны понимать, что политическая элита и спецслужбы России действуют не по той же логике, что западные страны.

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Когда Люка Хардинга спрашивают, считает ли он Россию угрозой для Финляндии, несмотря на то, что Финляндия недавно стала членом Нато, ответ приходит как с аптечной полки.

– Да, даже больше, чем раньше, отвечает Хардинг.

Мы еще вернемся к этому вопросу, но сначала расскажем, что за человек тот, кто делает подобное заявление. Люк Хардинг – журналист, писатель, удостоенный наград корреспондент The Guardian по Россиии. С 2007 по 2011 год возглавлял московскую редакцию газеты.

Его книги о России популярны и в Финляндии. На этот раз он в Хельсинки для презентации своей вышедшей в феврале книги о войне в Украине "Атака" (Hyökkäys, Into Kustannus).

Прошлым летом Россия внесла его в официальный список нежелательных лиц. Это логическое продолжение того, что Хардинг также является первым западным журналистом, высланным Россией после окончания холодной войны.

Хардинг отвечает на вопросы быстро и бегло. Его недавняя книга «Атака» посвящена также членству Финляндии в Нато.

Высылке в 2011 году предшествовали годы сюрреалистического преследования и слежки. Российские спецслужбы давали понять, что за Хардингом следят.

В его квартиру несколько раз было проникновение. Никогда ничего оттуда не брали, но всегда явно передвигали вещи.

Однажды были изменены обои на компьютере Хардинга. В квартире было очень холодно, так как отопление было выключено, а окна наверху оказались открытыми.

– В британском посольстве в Москве, куда я пожаловался, мне сказали, что это дело рук ФСБ. Они сказали, что такое же происходит с дипломатами и работающими в посольстве русскими.

– Я спросил, есть ли в моей квартире микрофоны. Они сказали, что да, есть. А как насчет видеокамер? Возможно.

Иногда преследование проявлялось в том, что на ним следили. Например, он рассказывает, как зашел в совершенно пустое кафе, и вскоре туда вошел незнакомец и сел за столик рядом с ним.

– Несмотря на то, что там было еще 15 столиков.

То же самое происходит в Москве и сегодня. В петербургской квартире спецкора Ilta-Sanomat Арии Паананен два раза отключали электричество. Во втором случае было намеренное вмешательство в электрический шкаф на лестничной клетке, и кабель питания был отключен от квартиры.

Хардинг следил за развитием России в 2000 годах и видел, как она медленно, но неуклонно скатывается к полному тоталитаризму и тому, что Хардинг называет мафиозным государством.

– Когда я был в России, там еще были журналисты-расследователи, занимающиеся настоящей журналистикой, и настоящая политическая оппозиция. Были политические протесты, где людей избивали и арестовывали, но протесты против Кремля все еще разрешались.

Хардинг был в России во время президентства Дмитрия Медведева, хотя даже и тогда Владимир Путин, бывший премьер-министром, фактически дергал за ниточки.

– С тех пор становилось все темнее, темнее и темнее, вплоть до того, что любое инакомыслие стало преступлением. Россия как 1984 Джорджа Оруэлла, где черное – это белое, ложь – это правда и так далее.

Работая в России, Хардинг писал, среди прочего, об отравлении Александра Литвиненко радиоактивным полонием и об огромном богатстве президента Владимира Путина. Он также следил за войной в Грузии.

По мнению Хардинга, в России не предвидится никаких существенных перемен, даже после окончания правления Владимира Путина. Он утверждает, что хотя революция и реорганизация властных структур элиты возможны, скорее всего, Россия продолжит идти по угнетающему собственных граждан пути ностальгии по Советскому Союзу.

– Я опасаюсь, что так и будет. Что с того, если бы, например, недавно побывавший в Украине Путин потерпел бы крушение вертолета? Следующий лидер будет просто еще одним ястребом из элиты силовых структур.

С другой стороны, не следует впадать в детерминизм, то есть считать, что будущее России неизбежно мрачно. Несмотря на то, что в России сначала была самая консервативная в Европе монархия, затем большевики, затем советский тоталитаризм и, наконец то, что Хардинг называет новым советским режимом без идеологии.

– Мы живем во времена быстрых перемен, когда у каждого есть телефон. В России много недовольных системой людей, даже если им приходится молчать.

Новая книга Хардинга – о российском вторжении в Украину и мужественном сопротивлении украинского народа. В ней рассказываются истории из окопов на передовой, а также из-за кулис власть имущих.

Он описывает эту войну как, возможно, самый большой просчет, который Россия сделала за последние 100 лет.

– План России состоял в том, чтобы захватить всю Украину и превратить ее снова в дружественное славянское государство. Это не удалось.

Хардинг не видит быстрого окончания войны. Потому что, хотя Россия и проиграла практически на всех возможных фронтах, в ее распоряжении имеются огромные ресурсы, война может продолжать еще долго.

– Российская армия похожа на большого, тупого монстра, но у нее много солдат, много призывников, много танков, артиллерии, ракет и самолетов. Путину нужна какая-то победа, но победы не видно, и поэтому он будет продолжать.

Путин будет продолжать, и он ждет, что украинские флаги, поднятые на флагштоках по всему Хельсинки, когда-нибудь будут тихо спущены. По словам Хардинга, Путин рассчитывает, что со временем Финляндия и другие западные страны в конце концов устанут поддерживать Украину.

– И тогда у России появится новая возможность на поле боя. Так что Путин готовится к длительной войне. Можно сказать, к вечной войне.

Хардинг провел много времени в Украине, собирая материал для своей последней книги.

Пока все ставки России связаны с Украиной, естественно, что ее реакция на вступление Финляндии в Нато пока остается на уровне просто эмоционального возмущения.

По словам Хардинга, Россия, безусловно, в членстве Финляндии в Нато видит новые возможности для себя. После вступления в Финляндии появятся еще больше ценных целей для шпионажа.

– Известно, что российские шпионы действовали активно в Хельсинки и раньше, говорит он.

Полиция безопасности Финляндии (Supo) заявила 30 марта, что в течение 2022 года ей удалось значительно ослабить российскую агентурную разведку в Финляндии. По данным Supo, размер базы российской разведки сократился наполовину. Основной причиной сокращения числа сотрудников разведки стала высылка сотрудников разведки и отказы в визах, инициированные Полицией безопасности Финляндии, сказал глава Supo Антти Пелттари.

По словам Хардинга, нереально думать, что Россия из-за высылки прекратит шпионаж. Несколько удивительно он сравнивает российских шпионов с садовыми гномами.

– Предположим, у вас во дворе 15 гномов. Вы выбрасываете их за забор и спокойно идете спать. Утром вы просыпаетесь и видите 15 новых гномов в маленьких шапочках, прилепленных носами к вашим окнам.

– Я имею в виду, что российский шпионаж не отличается красотой или элегантностью, но у них есть свои методы, и они просто продолжают действовать. Так что если вы поймали 15 шпионов, это здорово. Они пошлют еще 15. Некоторые из них будут пойманы и провалятся, но это им не мешает.

Хардинг говорит, что Россия хочет ослабить финскую демократию и увеличить разрыв между различными группами как справа, так и слева.

– Чтобы вы ссорились, как несчастная парочка, вместо того, чтобы вести разумную дискуссию о Нато, поддержке Украины и так далее. Когда финское общество враждует само с собой, это дает России больше возможностей для действий.

– Конечно, они не волшебники, которые могут сделать это на пустом месте. Однако они очень хорошо замечают уже существующие в обществе разделительные линии.

Хардинг снова приводит сравнение. В нем Путин как поджигатель, замечающий небольшой пожар.

– Он, оглядываясь, проходит мимо и подливает бензин в тлеющие угли. Огонь там уже был, но теперь он разгорелся в большое пламя.

Люк Хардинг считает, что Финляндия, наверное, знает Россию лучше, чем любая другая страна в мире.

Вернемся еще раз к вопросу, почему Россия представляет угрозу для Финляндии. Хардинг говорит, что финны должны понять, что российская политическая элита и службы безопасности действуют не по той же логике, что на Западе.

– Для них Нато – это как сказка, как огромный дьявол или медведь. Это что-то, что живет в темном лесу. Они считают, что Нато – это агрессивный, враждебный и авантюрный альянс, который хочет уничтожить Россию.

Конечно, хорошо образованные финские мозги так не думают, продолжает Хардинг. Они знают, что Нато – это оборонительный альянс, к которому присоединяются такие страны, как Финляндия, в поисках защиты от агрессии, которую Россия обрушила на Украину.

– Но русские думают не так, как, по нашему мнению, они должны были бы думать. И они думают не так, в частности, о Нато.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.