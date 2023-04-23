Редакционная статья: У Владимира Путина уже может быть повод для смеха – поддержка Украины не всегда единодушна

Спор вокруг украинского зерна показал, насколько хрупким является единство Европы. Путинская Россия также извлекает выгоду из растущего недоверия Запада в способность Украины выиграть войну.

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Свой рот всегда ближе, чем чужой.

Следуя этой поговорке, свой рот также европейцам ближе, чем рот украинцев – к сожалению. Это стало понятно на прошлой неделе, когда Польша и Венгрия объявили, что они заблокируют импорт украинского зерна и сельскохозяйственной продукции.

Словакия и Болгария последовали их примеру, а Румыния объявила, что также рассматривает возможность введения запрета.

Запрет на украинское зерно звучит как очень тяжелая мера от европейских стран, потому что доходы от экспорта зерна чрезвычайно важны для ведущей оборонительную войну Украины.

Кроме того, Польша была одним из самых безоговорочных сторонников Украины в агрессивной российской войне, принимая беженцев и помогая Украине в военном отношении. Неужели эта поддержка сейчас прекращается?

Сейчас кажется, что наихудший тупик в зерновом споре вот-вот разрешится. Польша и Украина объявили, что они уже достигли транзитного соглашения, которое вступило в силу в пятницу, 21 апреля, согласно новостям.

Согласно этому соглашению, украинские вагоны с зерном будут опломбированы, а их прохождение через Польшу будет контролироваться. Это обеспечит транспортировку зерна в другие страны мира и не лишит польских фермеров средств к существованию.

Причин для зернового спора много, но первопричина в России.

Когда война лишила Украину возможности безопасно экспортировать свое зерно кораблями через Черное море в мир, в чрезвычайной ситуации были задействованы сухопутные маршруты через Европу. Однако жадность собственных компаний стран Восточной Европы привела к тому, что часть транзитного украинского зерна не была доставлена, что сбило цены и заставило местных фермеров беспокоиться о своих средствах к существованию.

Ситуация с зерном показывает, как преднамеренные маневры России могут отразиться и на жизни простых европейцев, вводя нас в противоречие с украинцами – хотя принципиально мы по-прежнему твердо на стороне Украины.

Недавний визит президента Франции Эммануэля Макрона в Китай также вызвал аналогичные опасения по поводу того, не приведут ли его одиночные усилия к отказу от поддержки Украины.

Макрона восприняли как слишком многообещающего, когда он дал понять президенту Си Цзиньпину, что Европа должна быть "стратегически автономной" и не следовать политике США, например, в отношении тайваньского спора.

Намерение Макрона, вероятно, хорошее, поскольку он пытается убедить Си не оказывать конкретную поддержку России в украинской войне. Но все же есть сомнения, что Макрон портит взаимоотношения на Западе и слишком полагается на свою дипломатию, чтобы спасти отношения Европы с Китаем и заложить основу для мирных переговоров в Украине.

В то же время эксперты предупреждают, что война в Украине не обязательно может разрешиться военным путем. Аналитики готовят Украину и Запад к тому, что может наступить момент, когда придется договариваться о компромиссе с Россией – каким бы несправедливым это ни казалось.

Война Владимира Путина идет не очень хорошо, но, возможно, ему еще будет над чем посмеяться.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.