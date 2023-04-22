Комментарий: Скоро россиянам расскажут, что Путин был агентом Запада для уничтожения России

Когда однажды россияне осознают, какие ужасы Владимир Путин сотворил с их страной, они не будут искать причину в себе. Даже тогда они во всем будут обвинять Запад, пишет Арья Паананен.

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4 апреля Финляндия официально стала членом Североатлантического оборонительного альянса Нато.

Смена мнения финнов была настолько единодушной, а процесс вступления настолько быстрым, что мир уже успел назвать российского автократа Владимира Путина лучшим продавцом Нато.

Конечно, Путину есть что объяснять россиянам, ибо конечный результат должен был быть прямо противоположным. Двери Нато сначала должны были быть полностью закрыты, а затем страны бывшего Восточного блока должны были бы постепенно отказаться от защиты, предлагаемой Нато. Вместо этого вдоль восточной Финляндии появилась новая граница с Нато протяженностью 1 300 километров

Но не стоит волноваться, кремлевская пропаганда уже придумала объяснение этому, и, похоже, многие россияне его приняли.

Согласно объяснению, Соединенные Штаты заставили Финляндию вступить в Нато, и теперь финны живут в большом притеснении без какого-либо права на самоопределение, хотя на самом деле финский народ просто хотел бы продолжать торговлю и мирное сосуществование с Россией.

Рутинная привычка объяснять все проблемы тем, что они вызваны Соединенными Штатами – или Западом в целом – настолько глубоко укоренилась в России, что на них можно возложить вину абсолютно за все.

Если в деревне под Питером плохие дороги – виновны США; если у человека серьезная болезнь – виновны США; если Путин посылает российских мужчин умирать в бессмысленной войне в Украине – виновны США.

Дороги плохие хотя бы потому, что Соединенные Штаты сначала разграбили деньги и природные ресурсы России, а затем абсолютно без всякой причины ввели против России жесткие экономические санкции.

Болезни, например, потому, что Соединенные Штаты разработали в своих биолабораториях заразные для россиян болезнетворные бактерии и годами кормили россиян западной едой и западными лекарствами, продаваемые в Россию намеренно плохого качества.

Война в Украине – это тоже вина США, потому что Вашингтон разработал хитрый план по уничтожению славянских народов, подстрекая русских и украинцев к войне друг с другом.

Нам, финнам, эти объяснения кажутся абсурдными, но каждое из них я слышала из уст вполне разумных россиян, и они говорили об этом с полной убежденностью.

Памятник Ленину моют в Питере в апреле 2023 года.

Русские разработали различные заговоры еще до появления интернета. У них виновный всегда кто-то и где-то извне, а не руководство своей страны или действия ее граждан – и поэтому никому не надо нести ответственность за судьбоносные решения.

Когда я стала жить в Москве в начале 1990-х годов, мне часто объясняли, что Владимир Ильич Ленин был тайным агентом, посланным немцами для уничтожения России, а советское коммунистическое руководство – это заговор мирового еврейства против России.

В последнее время Путин также стал обвинять Ленина и подчеркивать, что, поощряя стремление Украины к самоопределению, он служил чему угодно, только не интересам своей страны. В то же время российской общественности напомнили, как Финляндия сначала спрятала Ленина, а затем Ленин наградил Финляндию независимостью – явный финско-ленинский заговор!

Во время визита в Финляндию в 1989 году Михаил Горбачев смог испытать мобильный телефон Mobira Cityman.

Михаила Горбачева, которого обвиняют в развале Советского Союза, уже принято называть в России западным агентом. Ибо в противном случае Запад не воспринимал бы так восторженно Горбачева и не дал бы ему Нобелевскую премию мира в награду за развал сверхдержавы.

Борис Ельцин также был очевидным агентом иностранных держав, поскольку стремился уничтожить Россию, насаждая хаотичную демократию и извращенные западные ценности.

Борис Ельцин посетил Финляндию в 1992 году.

Последние "достижения" Путина также таковы, что в один прекрасный день действительно понадобятся хорошие объяснения – когда россияне наконец-то поймут, что Путин сделал с их страной.

” Любовь к русским нельзя навязывать бомбежками и убийствами – ни в Украине, ни в других странах.

За все время правления Путина в целом12 новых стран-членов нашли защиту у Нато, последней среди них стала Финляндия. Другими словами, своими действиями Путин расширил Нато и беспрецедентным образом объединил Европейский Союз, в то время как Россию Путин стремительно превращает в некое вассальное государство Китая.

Российская экономика потеряла западные инвестиционные и торговые связи, а также и всю свою репутацию в мире. В то же время в различных российских регионах растет недовольство, что, в свою очередь, увеличивает риск распада России.

В будущем Россия будет вынуждена продавать свои природные ресурсы по дешевке своим новым "дружественным странам", которые она будет искать не только в Китае, но и шире – в Азии, Африке и Латинской Америке. Новые дружеские отношения могут работать какое-то время, но империалистическая и откровенно расистская позиция русских вряд ли сделает эти отношения когда-нибудь по-настоящему дружественными.

За последный год с лишним из России, и без того испытывающей демографические трудности, бежали до миллиона человек, многие из которых – образованные профессионалы с семьями. По оценкам, около двухсот тысяч российских мужчин были убиты или ранены в ходе украинской войны. Каждый выживший в войне возвращается в Россию с психическими проблемами, принося с собой жестокость и преступность.

Европа стремительно развивает новые "зеленые" технологии и прекращает энергетическую зависимость от России, в то время как собственная экономика России находится в упадке. В тоталитарном государстве люди лишены всякой инициативы, будь то в научном или деловом мире или в решениях отдельных российских солдат в украинской войне.

Когда страной правит страх, это только увеличивает коррупцию и нагромождает ложь на ложь.

Сегодня в России к десяткам лет лишения свободы приговаривают людей, единственное преступление которых – честность и правдивость. В Думе уже активно обсуждается вопрос о возвращении смертной казни. Тем временем Путин и его правящий клан продолжают накапливать баснословные богатства, а народ становится все беднее и беднее.

Владимир Путин в Крыму в 2017 году. Россия незаконно аннексировала украинский полуостров весной 2014 года.

Для обычных россиян Путин закрыл двери в Европу и распространил по всему миру ту самую русофобию, или ненависть к русским, против которой, по словам самого Путина, он борется.

Любовь к русским нельзя навязывать бомбежками и убийствами – ни в Украине, ни в других странах. Путин объединил украинский народ и превратил его в бойцов, чьим мужеством и упорством теперь восхищается весь мир и надеется на их победу.

Причину всего этого россияне должны бы поискать в себе, ибо именно они позволили Путину состояться.

Однако я предсказываю, что в один прекрасный день русские начнут рассказывать друг другу историю о том, что Путин тоже был тайным агентом Запада, чтобы уничтожить Россию.

Альтернативная конспирологическая история, конечно же, будет такова, что Путин искренне старался изо всех сил, но происки США снова привели к тому, что невинный и праведный народ России в очередной раз пострадал.

Так что во всем опять виноват Запад.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.