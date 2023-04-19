Комментарий: Лесть подействовала на Пригожина, но финнов это смущает – останется некрасивый отпечаток в истории

Задавая свои вопросы Пригожину, Helsingin Sanomat назвала его, кроме прочего, "одним из самых ярких специалистов по международной военной политике". Нарочито льстивое обращение дало результат в виде быстрых ответов, но это также стало триумфом для самолюбия Пригожина и российской пропаганды.

Ilta-Sanomat julkaisee artikkeleita venäjäksi Ukrainan sodan vuoksi, nyt myös Telegramissa. IS публикует статьи на русском языке в связи с войной в Украине, теперь также в Телеграм-канале.

Artikkelin alkuperäinen versio suomeksi löytyy tästä linkistä. Оригинальная версия статьи на финском по этой ссылке.

В войне и в любви все средства хороши.

Следуя этой старой поговорке, журналисты Helsingin Sanomat сделали очень правильный трюк, ибо таким образом им удалось соблазнить известного своими многочисленными злодеяниями "военного повара" Владимира Путина и хозяина армии Вагнера Евгения Пригожина дать ответы на их вопросы.

Однако как журналист, следящий за российскими СМИ, я не могла поверить своим глазам, когда в понедельник вечером прочла ответы Пригожина на его официальном канале в Telegram.

По своему обыкновению, Пригожин в начале ответа опубликовал присланное ему сообщение и вопросы финских журналистов. Формулировка текста, который, как утверждается, был отправлен редакцией Helsingin Sanomat, была настолько лестной, что я начала сомневаться в подлинности всего сообщения.

В сообщении к Пригожину несколько раз обращаются на "Вы" – с большой буквы. Его благодарят и говорят, что "мы высоко ценим Вашу готовность общаться с представителями западной прессы".

Когда спрашивают мнение Пригожина о финской армии, вопрос начинается с похвалы.

– Вы – один из самых ярких специалистов по международной военной политике. Как вы оцениваете техническую оснащённость и боеспособность современной армии Финляндии?

Во вторник утром газета Helsingin Sanomat опубликовала статью с ответами Пригожина. Вопросы газеты и ответы Пригожина уже до этого были широко распространены в российских СМИ.

Главный редактор Helsingin Sanomat Лаура Саарикоски подтвердила IS во вторник, что Telegram-канал Пригожина правильно процитировал вопросы газеты. Редакция заранее обсудила тон сообщения и решила составить его в таком виде, чтобы Пригожину захотелось ответить.

– Льстивый тон был выбран намеренно, и это сработало. Это не значит, что журналист так думает, просто он хочет получить от него ответы, сказала Саарикоски.

Сообщение и вопросы Helsingin Sanomat опубликованы на русском языке в Telegram-канале Пригожина.

Ответ Пригожина Helsingin Sanomat на русском языке в Telegram.

Конечно, о личности Пригожина многое говорит то, что на него произвел впечатление лестный тон вопросов. Занятой руководитель частной армии ответил HS в своем Telegram ранним вечером в понедельник, хотя вопросы были отосланы ему всего несколькими часами ранее.

– Спасибо, что вы считаете меня специалистом. Я таковым себя не считаю, скромничает Пригожин, отвечая Helsingin Sanomat.

Сам по себе русский стиль речи отличается от неприукрашенного финского стиля общения. Это предполагает, что этот их стиль в некоторой степени необходимо выдержать. В России используется манера обращаться на ”вы" даже в повседневном общении между знакомыми людьми. Не говоря уже о формальной вежливости, с которой пишутся все официальные письма.

После начатой Россией полномасштабной войны в Украине я сама неоднократно сталкивалась с этой проблемой формальной вежливости. Как быть достаточно вежливой для российских чиновников, но в то же время оставаться хладнокровно-деловой?

Верно и то, что для получения информации даже финские журналисты иногда могут прибегнуть к атипичным методам. Однако российские государственные СМИ и медиа-тролли Пригожина, то есть, медиагруппа Патриот, уже давно обошли все традиционные правила для СМИ.

СМИ Пригожина публикуют заведомую ложь, тайно снимают людей на видео и придумывают клеветнические истории. Новым является и то, что Пригожин публикует присланные ему вопросы и просьбы о комментарии. Тем самым Пригожин ограничивает возможность хотя бы тех же финских СМИ задать ему вопросы, которые не могут быть опубликованы в необработанном виде, например, из-за этических правил финских СМИ.

Дискуссию западных СМИ с Пригожиным можно также рассматривать своего рода "теневым боксом", где обе стороны уже заранее знают, что другая сторона может иметь в виду нечто совсем иное, чем то, что говорят публично. Сам Пригожин часто использует различные красочные эпитеты – хотя в основном негативные – поэтому его также могло искренне позабавить сообщение HS с вопросами, которое было пересыпано положительными эпитетами.

Как бы там ни было, то, как Helsingin Sanomat обращается к Пригожину, оставило довольно неловкий осадок.

В России рядовому читателю вряд ли придет в голову, что в формулировке вопросов есть что-то особенное. Им автоматически кажется, что Helsingin Sanomat, а значит, также и финны в целом, оказывают великому русскому военачальнику заслуженное уважение.

Пригожину также наверняка понравилось, что он может показать в собственной пропаганде, как крупная финская газета унижается перед ним.

В своем ответе Пригожин предлагает своеобразный заранее подготовленный "поединок", чтобы решить, кто сильнее: финская армия или наемная армия Вагнера. Он предлагает собрать по пятьсот солдат с каждой стороны, и пусть они убивают друг друга до тех пор, пока не станет известен победитель.

На аккаунте Пригожина ВКонтакте российские читатели уже злорадствуют, как хорошо предводитель Вагнера ”промыл рот финнам”. В злорадных комментариях также предполагается, что после таких ответов ”финны станут седыми даже на ж...е”.

Пригожин отвечает далеко не на все письма финских СМИ, поэтому вопросы Helsingin Sanomat оказались по-своему эффективными.

Например, IS несколько раз обращалось в пресс-службу Пригожина, пытаясь получить разъяснения по поводу его заявлений о финских солдатах, воюющих в рядах Вагнера, но ни ответов, ни доказательств не последовало. Тон вопросов IS был по-деловому вежливым, но без каких-либо приукрашиваний.

На протяжении весны IS также пыталась получить ответы на вопросы от российского посла в Хельсинки Павла Кузнецова. Кузнецов вообще не ответил на электронное письмо, но повторный запрос в обычном бумажном письме, наконец, дал реакцию.

Кузнецов также ответил редакции в бумажном письме. Он сообщил, что готов ответить на вопросы в письменном виде, но только при условии, что его ответы будут опубликованы полностью и без каких-либо изменений.

Другими словами, Кузнецов пытался добиться от IS предварительной договоренности, по которой он мог бы свободно распространять среди финских читателей российскую государственную пропаганду, причем IS даже не имела бы права сократить его ответ.

IS разъяснила Кузнецову, что в соответствии с политикой финских СМИ мы не можем заключать никаких предварительных договоренностей о возможной публикации его ответов.

С момента этой переписки прошло уже почти три недели, а Кузнецов, по крайней мере пока, еще не прислал своих ответов. Однако наша просьба, отправленная в вежливо-деловом тоне, остается еще в силе.

Helsingin Sanomat и Ilta-Sanomat принадлежат одной медиагруппе Sanoma.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.