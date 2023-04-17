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Таковы будни в очаге войны в Украине – фотографы наблюдали жизнь солдат на линии фронта

Фотографам Reuters и AFP удалось запечатлеть украинских солдат на передовой и в укрытиях.

20:16

В Бахмуте – в Донецкой области Украины – бои ведутся уже в течение нескольких месяцев. По словам Джона Хелина (John Helin), который ведет карту военной ситуации в Украине, у украинских солдат сложная ситуация в городе.

– Дороги снабжения с твердым покрытием разбиты, их нельзя использовать и Россия может их обстреливать. Снабжение идет в долине по гравийной дороге, и она практически вся размыта. Эвакуация раненых – затруднена, доставка грузов на место – сложная задача, описывает Хелин.

– Украинские войска в городе очень измотаны. По всей видимости, они все еще остаются в городе, но территория под украинским контролем сокращается. На данный момент Украина контролирует только треть города, и давление на нее невероятно сильное.

Ситуация в городе меняется ежедневно. По словам Хелина, украинские войска отошли до железнодорожной линии, пересекающей Бахмут. Показательно все же то, что контроль над железнодорожной станцией, например, может переходить из рук в руки по несколько раз в день.

По словам Хелина, украинцы контролируют примерно треть Бахмута. Однако Украина настаивает на том, что не будет выводить войска из Бахмута, по крайней мере, пока.

– Трудно сказать, какова реальная мотивация украинской армии. На мой взгляд, это больше похоже на политическое решение – не допустить падения Бахмута. Такое же наблюдалось и в прошлом году, например, в Северодонецке, говорит Хелин.

Украина дала понять, что намерена сковать российские войска в направлении Бахмута.

– Похоже, что Украина тоже понесет довольно большие потери, если идея такова.

Reuters и AFP опубликовали свежие фотографии с фронта. В начале этой статьи закреплено видео Reuters о повседневной жизни на линии фронта под Бахмутом.

Украинская артиллерия ведет огонь в направлении линии фронта, в сторону российских войск под Бахмутом. Kuva: Kai Pfaffenbach / Reuters

Kuva: Kai Pfaffenbach / Reuters

К экипировке служащей на передовой женщины-солдата прикреплена кукла. Kuva: Kai Pfaffenbach / Reuters

Пехотинец в окопе греет себе еду. Kuva: Anatolii Stepanov / AFP / Lehtikuva

Украинский солдат возвращается с передовой в разгар тяжелых боев под Бахмутом. Kuva: Kai Pfaffenbach / Reuters

Украинский солдат после тяжелых боев. Kuva: Kai Pfaffenbach / Reuters

Минутная передышка солдат во время самых ожесточенных боев. Kuva: Kai Pfaffenbach / Reuters

Украинская артиллерийская часть действует из размытых и холодных окопов на линии фронта во время тяжелых боев. Kuva: Kai Pfaffenbach / Reuters

Пехотинец Отаман Кост Гордиенко курит в окопе. Kuva: Anatolii Stepanov / AFP / Lehtikuva

Собака Бас – своеобразный талисман минометного подразделения горной бригады Эдельвейс. Собака была спасена прошлым летом под Киевом военнослужащими подразделения и с тех пор все время находится вместе с подразделением. Kuva: Kai Pfaffenbach / Reuters

Солдат минометного подразделения горной бригады в укрытии под Бахмутом. Kuva: Kai Pfaffenbach / Reuters

Сражающиеся на передовой солдаты могут отдохнуть в укрытии. Kuva: Kai Pfaffenbach / Reuters

Уже несколько месяцев в Бахмуте ведутся самые ожесточенные бои войны. Эти бои изматывают также и украинских солдат. Kuva: Kai Pfaffenbach / Reuters

Солдаты подготавливают боеприпасы. Kuva: Kai Pfaffenbach / Reuters

Красочные рисунки украшают стену жилища солдат. Kuva: Kai Pfaffenbach / Reuters

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.

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Ina Kauppinen

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