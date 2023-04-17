Таковы будни в очаге войны в Украине – фотографы наблюдали жизнь солдат на линии фронта

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В Бахмуте – в Донецкой области Украины – бои ведутся уже в течение нескольких месяцев. По словам Джона Хелина (John Helin), который ведет карту военной ситуации в Украине, у украинских солдат сложная ситуация в городе.
– Дороги снабжения с твердым покрытием разбиты, их нельзя использовать и Россия может их обстреливать. Снабжение идет в долине по гравийной дороге, и она практически вся размыта. Эвакуация раненых – затруднена, доставка грузов на место – сложная задача, описывает Хелин.
– Украинские войска в городе очень измотаны. По всей видимости, они все еще остаются в городе, но территория под украинским контролем сокращается. На данный момент Украина контролирует только треть города, и давление на нее невероятно сильное.
Ситуация в городе меняется ежедневно. По словам Хелина, украинские войска отошли до железнодорожной линии, пересекающей Бахмут. Показательно все же то, что контроль над железнодорожной станцией, например, может переходить из рук в руки по несколько раз в день.
По словам Хелина, украинцы контролируют примерно треть Бахмута. Однако Украина настаивает на том, что не будет выводить войска из Бахмута, по крайней мере, пока.
– Трудно сказать, какова реальная мотивация украинской армии. На мой взгляд, это больше похоже на политическое решение – не допустить падения Бахмута. Такое же наблюдалось и в прошлом году, например, в Северодонецке, говорит Хелин.
Украина дала понять, что намерена сковать российские войска в направлении Бахмута.
– Похоже, что Украина тоже понесет довольно большие потери, если идея такова.
Reuters и AFP опубликовали свежие фотографии с фронта. В начале этой статьи закреплено видео Reuters о повседневной жизни на линии фронта под Бахмутом.
Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.