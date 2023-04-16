Вот что такое ”русский мир” – человек не может выбирать, ”защищает” ли его Путин насильно даже за границей

В своей новой книге Мартти Й. Кари и Антеро Холмила объясняют термин "русский мир". Русский мир – основная концепция завоевательной политики Владимира Путина и ее мнимое оправдание.

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В новой книге полковник в отставке Мартти Й. Кари и профессор Антеро Холмила подробно объясняют, что означает понятие ”русский мир”. Кремлевская пропаганда сегодня часто повторяет этот термин, и президент Владимир Путин также неоднократно ссылается на него.

Согласно книге ”Почему Россия действует так, как она действует” (Miksi Venäjä toimii niin kuin se toimii, Docendo), само понятие ”русский мир” является ключом к пониманию того, что Путин пытается сделать с соседними странами и почему он считает, что имеет на это право.

По мнению авторов, русский мир (russkij mir) – это гораздо более широкое понятие, чем этническая русскость или русскоязычность. Эта концепция применима к геополитике, языковой политике, экономической политике и культурной политике.

– Русский мир не принимает и не признает государственных границ. Русский мир –повсюду, где люди говорят и думают по-русски, описывают Кари и Холмила.

По культивируемой Путиным логике, русскоязычные меньшинства в разных странах или, например, недавно выехавшие за границу русские все равно всегда являются частью русского мира, а значит не могут сами освободиться от защиты Кремля.

По мнению авторов, в понимании Кремля человек, говорящий по-русски, автоматически является частью русского мира. Из этого, в свою очередь, следует, что русский мир, как само собой разумеющееся, по праву находится под защитой российских вооруженных сил.

– Независимо от того, настроены ли выехавшие за границу русские против Путина, на его стороне или абсолютно нейтральны, в глазах Кремля они принадлежат русскому миру и поэтому русский мир имеет право их защищать, хотят они этого или нет, объясняют Кари и Холмила.

Для Российской Федерации даже смутной связи с Россией достаточно, чтобы человек или регион духовно принадлежал к ”цивилизации, созданной русским миром”.

На практике Русский мир также означает, что в его защите и отстаивании русскости Кремль может даже придумать себе повод для развязывания войны, как это сейчас происходит в Украине.

– Другими словами, если Москва считает, что некая территория принадлежит русскому миру, то она несет историческое и цивилизационное обязательство защищать ее любыми средствами, которые сочтет нужными.

Авторы сравнивают концепцию русского мира с действовавшей в Советском Союзе коммунистической декларацией, что все пролетарии мира должны объединиться.

– Сегодняшняя Москва заявляет, что все уголки мира могут объединиться, присоединившись к российской концепции мировой цивилизации и попросив у Москвы защиты.

Бойня в Буче — один из поворотных моментов войны в Украине. Именно тогда мир понял, как Россия намерена ”очистить Украину от нацистов” – безжалостно убивая мирных жителей.

В представлении Путина Украина и Беларусь вместе с Россией составляют ядро русского мира и поэтому у этих стран нет права разрывать эту связь.

По мнению православной церкви, Украина и Беларусь имеют прямо-таки божественное предназначение объединиться с Москвой, но враги России постоянно пытаются этому помешать. Враги русского мира описываются как ”нацисты”, ”фашисты”, Запад и Нато.

Вся идея войны в Украине, по словам Кари и Холмила, сводится к следующей мысли в умах Путина и кремлевских идеологов:

– Когда украинские ”нацисты” будут уничтожены, из этого автоматически следует, что Украина сольется с русским миром, описывают авторы убеждения Кремля.

Философ Александр Дугин — один из разработчиков концепции ”русского мира”.

Концепция русского мира старая, но Путин вводил ее постепенно. По словам авторов, еще царь Николай I описывал Россию и русскость как состоящую из трех частей: самодержавие, православная религия и русский мир.

– По мнению Николая I, для поддержания патриотического духа нужны были и постоянные малые войны на окраинах России. Взгляды и действия президента Путина, похоже, следуют той же идее, отмечают Кари и Холмила.

Как известно, впервые Путин публично определил содержание ”русского мира” в 2001 году. Тогда Путин выступил на первом Всемирном конгрессе соотечественников. Его слова были адресованы в основном русским меньшинствам в ставших независимыми от Советского Союза государствах и русским эмигрантам, уехавшим из России на Запад, к которым Путин обратился с термином ”соотечественники”.

По мнению Кари и Холмила, концепцией русского мира с тех пор оправдывались, среди прочего, война в Грузии, уничтожение антипутинской оппозиции, рост антизападных настроений, новые жесткие законы, вторжение в Крым и восточную Украину.

У термина ”русский мир” нет единого изобретателя. Одним из его родоначальников был Иван Ильин, белоэмигрант, бежавший в Европу в 1920-х годах, которого Путин стал неоднократно цитировать с начала 2010-х годов.

Идеи Ильина в свою очередь были развиты для Путина, по крайней мере, такими фигурами, как философ Александр Дугин, Владислав Сурков, которого называют серым кардиналом Кремля, Владимир Мединский, архитектор путинской военно-исторической политики, и патриарх русской православной церкви Кирилл.

Разработчик путинской военно-исторической политики Владимир Мединский (слева) и директор Мариинского театра дирижер Валерий Гергиев, 2012 год.

На фото президент Чечни Рамзан Кадыров вместе с Владиславом Сурковым, имеющим чеченское происхождение.

Сурков даже публично пытался приписать себе, что именно он привнес в российскую государственную политику концепцию русского мира. По словам Суркова, сюда входит, кроме прочего, заявление Путина ”у России нет границ” — иными словами, у русского мира нет границ.

Путин сказал маленькому мальчику якобы в шутку во время телепередачи в 2016 году, что ”граница России нигде не заканчивается”. С тех пор эта фраза стала официальным девизом печально известных псковских десантников, воюющих в Украине.

Кремль ссылается на историческую русскость Крыма, чтобы оправдать завоевание полуострова. Это основной принцип, согласно которому однажды завоёванные и "русифицированные" территории после этого навсегда становятся частью русского мира.

Мауно Койвисто в своей книге Русская идея также ссылается на этот принцип, согласно которому территория, однажды завоеванная русской кровью, всегда будет считаться сферой влияния России.

– Когда за что-то повоевали и была пролита русская кровь – все это становится святой русской землей, писал Койвисто в Русской идее.

Кари и Холмила прямо не говорят, является ли в понимании Путина Финляндия частью "русского мира". Этот вывод может сделать каждый читатель самостоятельно, используя изложенную в книге логику Кремля – и вариантов, к сожалению, немного.

Финляндия когда-то была частью Российской империи, и мы также входили в советскую сферу влияния в рамках секретного дополнительного протокола Молотова-Риббентропа 1939 года. Кроме того, согласно последним данным Статистического управления, в Финляндии проживает русскоязычное меньшинство численностью почти 95 000 человек, и они, согласно изложенному в книге ходу мыслей, автоматически являются частью русского мира и находятся под защитой Кремля.

Кроме того, свою особую группу представляют беженцы из Украины, которые дополняют приведенную выше статистику. По данным, на середину февраля более 50 000 украинцев, бежавших от войны, обратились за временной защитой или убежищем в Финляндии. По оценкам, еще 30 000–40 000 украинцев могут приехать в Финляндию в 2023 году в поисках международной защиты.

Другими словами, если Путин считает, что вся Украина сама по себе есть часть русского мира, вероятно он считает, что и украинцы, приехавшие в Финляндию, по-прежнему находятся под его ”защитой”.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.