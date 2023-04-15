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Редакционная статья: Путин истязает невинных медленно и до смерти – также финны, посещающие Россию, должны осознавать риск ложных обвинений

С вступлением Финляндии в Нато каждый финн должен понимать, что в будущем какой-либо финский журналист, бизнесмен или даже обычный турист без причины может оказаться в тюрьме в России.

Так выглядит российский изолятор. Юрий Дмитриев, Владимир Кара-Мурза, Алексей Навальный и Эван Гершкович являются жертвами российской судебной системы. Kuva: Stephane de Sakutin / AFP / Lehtikuva

19:57

Из России поступает все больше ужасающих новостей об обращении с противниками Владимира Путина и критиками войны в Украине.

Новости поступают с такой скоростью, что мир рискует оцепенеть от них.

Однако превращение российской судебной системы в место систематических пыток для невинных людей – это настолько шокирующее изменение, что следить за ним так же важно, как и за войной в Украине. В то самое время, когда Путин считает себя защитником чистых христианских ценностей, он медленно истязает до смерти современных диссидентов.

Если задуматься, что Россия делает сейчас, скажем, со своими собственными гражданами, например, с Алексеем Навальным, Юрием Дмитриевым и Владимиром Кара-Мурза, можно сделать только один вывод. Если Россия так обращается со своими гражданами, то что она готова сделать с гражданами своих официально враждебных стран?

В России еще не вернули смертную казнь, но вопрос об этом рассматривается.

Обращение с 46-летним Алексеем Навальным в колонии также все больше наводит на мысль о попытке раздавить его как психически, так и физически. Его неоднократно отправляли в одиночную камеру за малейшие проступки. А недавно стало известно, что у Навального тревожные боли в желудке и быстрая потеря веса. Адвокаты подозревают, что его снова пытаются отравить, но в этот раз не "Новичком", а каким-то веществом медленного действия.

67-летний уроженец Карелии Юрий Дмитриев, исследователь жертв Иосифа Сталина, также был отправлен в одиночную камеру в тюремном лагере в Мордовии. Последнее "правонарушение" заключалось в том, что Дмитриев присел на кровать, почувствовав головокружение после приема препаратов от давления.

В России право заключенных на отдых регламентировано, поэтому охранник написал рапорт на Дмитриева: "Днем проводил время на спальном месте". В результате Дмитриев получил 15 суток карцера.

Для 41-летнего оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзы прокурор сейчас требует 25 лет лишения свободы за государственную измену и "ложную информацию". До этого Кара-Мурза уже пережил две предыдущие попытки отравления, но теперь его судят сталинским судом.

Членство Финляндии в Нато делает нас еще более потенциальными мишенями для путинского деспотизма.

Недавнее заключение в тюрьму 32-летнего журналиста американской газеты Wall Street Journal Эвана Гершковича под угрозой 20-летнего приговора – это явно новый поворотный момент.

Обвинения в шпионаже считаются совершенно необоснованными, а Гершкович, как полагают, стал заложником путинской торговой практики. Его судьба – это сигнал о том, что даже журналисты больше не в безопасности.

Каждый работающий в России финн, турист или человек с двойным гражданством, гостящий у родственников в этой стране, должны осознавать риск, что следующим человеком, попавшим в тюрьму по сфабрикованному обвинению, может оказаться финн. Членство Финляндии в Нато делает нас еще более потенциальными мишенями для путинского деспотизма.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.

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