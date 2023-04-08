"Безликая" Лариса Брычева – мать всех репрессивных законов Путина

Администрация президента России полна скрытых от глаз общественности "безликих чиновников", через которых Владимир Путин осуществляет свою власть. Одна из них – Лариса Брычева, ее мозг стоит за каждым законом о репрессиях и цензуре, принятым во время путинского правления.

Ilta-Sanomat julkaisee artikkeleita venäjäksi Ukrainan sodan vuoksi, nyt myös Telegramissa. IS публикует статьи на русском языке в связи с войной в Украине, теперь также в Телеграм-канале.

Artikkelin alkuperäinen versio suomeksi löytyy tästä linkistä. Оригинальная версия статьи на финском по этой ссылке.

В чем кроется реальная власть России? Ответ: конечно же, в самом президенте Владимире Путине и в многочисленных силовых структурах страны.

Однако есть еще один административный орган, деятельность которого на удивление малоизвестна, но который является основным механизмом исполнения личной власти Путина.

Это администрация президента России, которая являет собой не маленький и открытый для общественности офис президента в финском стиле, а аппарат государственной службы с почти 2 500 служащих.

Ларису Брычеву характеризуют как грамотного юриста. Она разрабатывает или, по крайней мере, пересматривает каждый российский национальный закон, одобренный при Путине.

Администрация президента – государственный орган, сотрудники которого занимаются подготовкой всех законопроектов и постановлений, исходящих от Путина, а также проверяют и контролируют их исполнение. Однако широкой публике эти ближайшие сотрудники Путина практически неизвестны, как, например, 65-летняя Лариса Брычева, начальник юридического управления Кремля.

– За все время правления Путина ни один национальный закон не был принят без участия в его разработке или направлении на утверждение в Думу Ларисы Брычевой, сказал в телефонном интервью IS немецкий исследователь России Фабиан Буркхардт.

Немецкий исследователь России Фабиан Буркхардт изучал администрацию президента России в своей докторской диссертации.

Лариса Брычева служит в Кремле даже дольше, чем сам Путин – с 1993 года. Ее считают чрезвычайно лояльной именно к Путину. Известно, что она предпочитает находиться в тени, и это отражается в ее всегда подчеркнуто без макияже внешности.

– Серый кардинал Кремля. Если бы вы столкнулись с Ларисой Игоревной, например, в метро, вы бы не обратили на нее никакого внимания. Обычная женщина с усталым видом и в очень скромной одежде – так описывает Брычеву в редкой характеристике, найденной в Интернете, пользователь под ником Radistka Cat.

У Брычевой есть только одно открытое публичное видеовыступление – лекция о российском законодательстве в Думе в 2014 году. Тем не менее, она хорошо известна в Думе, поскольку именно из-под ее пера выходят все законопроекты, вносимые в Думу от имени президента.

О Брычевой отзываются как об исключительно умном и грамотном юристе. Путин может поблагодарить ее за такие быстро принятые законы, как присоединение Крыма к России в 2014 году, недавний закон об аннексии новых якобы ”оккупированных” территорий Украины, и обнуление срока президентских полномочий, прописанное в конституции 2020 года, что позволяет Путину оставаться у власти как минимум до 2036 года.

Брычева также готовила основы для всех многочисленных репрессивных и цензурных законов, принятых при Путине, как, например, закон об иностранных агентах и закон об экстремистах, направленный против сторонников Алексея Навального. Россия придумала наказание для критиков войны в Украине – закон за распространение "ложной информации" и оскорбление чести российской армии, и за этим также стоит мозг Брычевой.

Многие из новых спорных российских законов были вынесены на рассмотрением Думы якобы как предложенные отдельными депутатами, но Буркхардт говорит, что это тоже размыто. Это иллюзия демократии, используемая, чтобы скрыть роль Кремля, стоящего за репрессивными законами.

– Отдельным депутатам поручают предлагать законы от своего имени, но в действительности многие из этих законов поступают в Думу непосредственно из администрации президента уже подготовленными, объясняет Буркхардт.

Российские национальные законы вступают в силу только после того, как их подпишет Путин. Прежде чем попасть к Путину, все они оказываются на столе у Брычевой.

Сергей Кириенко и Лариса Брычева рядом с Владимиром Путиным в феврале 2020 года.

Буркхардт в 2018 году защитил докторскую диссертацию об администрации президента России и в настоящее время работает в Институте исследований Восточной и Юго-Восточной Европы имени Лейбница.

Он говорит, что изучать кремлевскую администрацию сложно из-за скудости публичной информации. У администрации президента мало формальной власти, но ее фактическая власть росла на протяжении всего срока пребывания Путина у власти.

– Администрация президента все-таки не является всемогущим органом. Например, решение о вторжении в Украину принималось в узком кругу окружения Путина, в который не входили даже ключевые руководители администрации президента, напоминает Буркхардт.

У Ларисы Брычевой была только одно открытое публичное видеовыступление.

В принятии решения о войне принимал участие, по крайней мере, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, считающийся одним из самых "ястребиных" шептунов Путина. Совет безопасности, в свою очередь, является частью администрации президента, но имеет свою собственную канцелярию.

В период короны еще больше возросла власть нескольких сотрудников администрации президента, поскольку именно они стали ключевыми собеседниками и фильтрами информации для Путина, замкнувшегося в своем "бункере". Так выделилась, например, роль главы администрации президента Антона Вайно.

– Вайно обладает властью потому, что именно он решает, кто сможет встретиться с Путиным, а кто нет. У него много информации и возможность косвенно влиять на президента, говорит Буркхардт.

Ключевые кремлевские чиновники во время видеоконференции с Владимиром Путиным. Слева направо: Дмитрий Калимулин, Алексей Громов, Антон Вайно, Дмитрий Песков и Максим Орешкин.

По словам Буркхардта, администрация президента полностью контролирует внутреннюю политику России через контроль над политическими партиями, Думой, региональными лидерами, СМИ и цензурой в Интернете.

По идее администрации президента России были даже созданы некоторые из новых так называемых внутрисистемных оппозиционных партий, как например, партия Новые люди, вошедшая в Думу осенью 2021 года. На практике ни одна партия не может больше работать в России, если она не согласна с компромиссами и контролем, которых требует Кремль.

Одной из задач администрации президента является координация долгосрочных планов по усилению влияния России на территориях бывшего Советского Союза. Недавно просочившиеся планы окончательного присоединения Беларуси и Молдовы к России до 2030 году были разработаны под руководством Кремля. Однако неизвестно, случайно ли эти планы оказались в открытом доступе, или же утечки можно рассматривать как признак внутренних противоречий в администрации президента.

Если и когда Путин будет захочет продлить срок своих полномочий весной 2024 года, даже тогда кремлевская администрация будет играть центральную роль. Именно администрация президента – это та самая организация, задачей которой является обеспечение проведения выборов так, чтобы Путин смог остаться у власти.

Администрацию президента также можно назвать "инкубатором" доверенных лиц Путина.

По словам Буркхардта, это обычно, что открываются вращающиеся двери администрации президента и оттуда доверенные лица Путина отправляются руководить совершенно другим ведомством, компанией или административным органом. К примеру, так Игорь Сечин, бывший заместитель главы администрации президента, сейчас возглавляет нефтяную компанию "Роснефть", а Вячеслав Володин, еще один бывший заместитель главы администрации президента, сейчас является спикером Госдумы.

Когда Россия начала развивать свой "суверенный интернет", проект координировался в администрации президента, в том числе, Андреем Липовым и Алексеем Гореславским. С тех пор Липов занял пост главы Роскомнадзора, курирующего СМИ. Гореславский, в свою очередь, возглавил организацию под названием Институт развития Интернета, в задачи которого в том числе входит ориентирование политической информации, направленной на молодежь.

Сотрудники администрации президента также готовят основу для каждого публичного выступления Путина. Главный "голос Путина" в Кремле – Дмитрий Калимулин, возглавляющий спичрайтеров президента. Он сын бывшего главы КГБ Татарстана.

Дмитрий Калимулин и Алексей Громов в Москве в апреле 2020 года.

По словам Буркхардта, еще несколько лет назад сотрудники Путина открыто консультировались с различными аналитическими центрами и учеными, например, при подготовке ежегодного программного выступления президента перед Федеральным собранием. Сегодня это внешнее общение также сократилось, и Путин стал более изолированным.

– Сейчас из речей Путина видно, что они больше не являются последовательными. Они собраны из разных частей, а связь внутри администрации плохая, объясняет Буркхардт.

Территория, принадлежащая администрации президента России, снятая с воздуха в Сальтвике, Аландские острова.

Администрация президента также обладает огромными активами в сфере недвижимости, унаследованными от советской Коммунистической партии. Ей принадлежат квартиры, санатории, гостиницы, клиники и административные здания в России. Даже ставший известным в Финляндии "участок Путина" на Аландских островах также принадлежит администрации президента.

– Недвижимость также дает возможность огромной коррупции для тех, кто распределяет эти квартиры и помещения, отмечает Буркхардт.

Британский исследователь России Марк Галеотти – еще один из тех западных ученых, которые проливают свет на деятельность администрации президента России. Галеотти называет администрацию президента командно-контрольным центром Путина.

– Это ведомство действует как главный привратник Путина, его основной источник информации и голос президента в общественных дебатах, пишет Галеотти в статье для Центра Маршалла.

Путин может назначить в администрацию президента кого он сам захочет, а также уволить любого, кто с ним не согласен. Возникает цикл, который способствует коррупции, а также может привести к "внутренней цензуре" информации, направляемой президенту.

– Администрация президента способна существенно влиять на то, какие перспективы представляются президенту. В такой системе доступ к президенту - это валюта, которую можно легко конвертировать в деньги, пишет Галеотти в своей статье.

Они выполняют приказы Путина в Кремле

Штаб-квартира администрации президента России находится в Кремле и на Старой площади, где ранее располагался Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза.

Вот некоторые из наиболее важных руководителей администрации президента, о которых имеется какая-либо публичная информация.

Антон Вайно, Глава администрации президента

Антон Вайно, глава администрации президента. Ему 51 год, и он выходец из Эстонии.

Дед Антона Вайно – Карл Вайно, который с 1978 по 1988 год занимал пост первого секретаря Коммунистической партии Советской Эстонии.

Карл Вайно запомнился тем, что в конце 1970-х годов под его руководством были начаты мероприятия, чтобы "поставить эстонских националистов на колени". Когда в 1980-х годах начала набирать обороты Поющая революция, приведшая к независимости Эстонии, Вайно подал в отставку и в 1988 году переехал в Москву.

Антон Вайно не дает интервью средствам массовой информации. Его считают одним из самых циничных великоросских патриотов путинского режима.

Вайно написал несколько статей, которые были названы странно псевдонаучными. В 2012 году он стал одним из авторов книги "Образ победы". Журналистка Маша Гессен описала эту книгу как "рецепт мирового господства".

– Основная идея книги достижение абсолютной победы с помощью тактики самбо, то есть, советского боевого искусства. Вайно, похоже, нравятся принципы самбо – наносить удары, когда противник меньше всего этого ожидает, пишет Гессен в The New Yorker.

Алексей Громов, первый заместитель руководителя администрации президента

Алексей Громов, 62 года, контролирует в основном российскую телевизионную пропаганду.

По данным The Insider, Громов распространяет так называемые "темники" – закрытые инструкции по освещению тем в российских государственных СМИ. Это готовые тексты и формулировки, которые СМИ должны использовать в своих репортажах.

Громов был пресс-секретарем Путина с 2000 по 2008 год. По данным сайта Главк, он является одним из немногих, кто практически всегда имеет доступ к Путину

Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя администрации президента

60-летний Сергей Кириенко, бывший премьер-министр в администрации Бориса Ельцина и бывший глава Росатома, является вторым из первых заместителей руководителя администрации президента.

Кириенко координирует внутреннюю политику России, цензуру в Интернете и поддерживает связь с православной церковью. Он также отвечает за отношения с так называемыми "новыми территориями", которые, по утверждению Росси, она якобы аннексировала у Украины. Есть даже предположения, что Кириенко может стать потенциальным преемником Путина.

Дмитрий Козак, заместитель руководителя Администрации президента

Бывший заместитель премьер-министра 64-летний Дмитрий Козак занимает должность заместителя главы администрации президента с 2020 года. Эта должность была создана специально для него.

Козак, уроженец советской Украины, отвечает за "сближение" России с бывшими советскими республиками. Другими словами, именно Козак и его подчиненные разработали недавно просочившиеся планы по передаче Беларуси и Молдовы под полный контроль России к 2030 году.

Дмитрий Песков, заместитель руководителя Администрации президента

55-летний Дмитрий Песков известен как пресс-секретарь Путина, но он также является одним из заместителей главы администрации президента. Песков часто выступает как публичный «голос Путина».

Перед тем, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину весной 2022 года, Песков неоднократно утверждал, что Россия не собирается ни на кого нападать.

Среди предыдущих руководителей администрации президента – нынешний постоянный член Совета безопасности России Сергей Иванов (2011-2016), действующий глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин (2008-2011), нынешний мэр Москвы Сергей Собянин (2005-2008), доверенное лицо Путина Дмитрий Медведев, однажды занимавший пост президента (2003-2005) и Александр Волошин, занимавший свой пост в первые годы путинского правления (1999–2003).

Одним из самых влиятельных чиновников администрации президента всех времен считается Владислав Сурков, разработавший Путину концепцию "суверенной демократии". Путин отстранил Суркова от должности помощника 18 февраля 2020 года, но есть подозрение, что он все еще имеет влияние где-то в кремлевских кулисах.

Уполномоченный по делам детей Мария Львова-Белова привезла детей из разбомбленного Россией украинского Мариуполя для размещения их в российских семьях. Она также сама взяла в свою семью одного подростка из Мариуполя.

На сайте Кремля перечислены старшие и самые важные чиновники администрации президента, но их подчиненные остаются скрытыми от глаз общественности. К числу наиболее важных чиновников относится нынешний Уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова, которая работает непосредственно под руководством Путина и получает от него свои полномочия.

Недавно стало известно, что Международный уголовный суд (МУС) выдал ордера на арест Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой. Основанием для этого послужила незаконная передача украинских детей с оккупированных Россией украинских территорий в Россию, что является военным преступлением.

Львова-Белова привезла детей из разрушенного Россией украинского Мариуполя, чтобы определить их в российские семьи. Она также усыновила в свою семью одного подростка из Мариуполя.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.