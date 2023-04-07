Мартти Й. Кари в новой книге: "Запад не должен заставлять Россию меняться"

Мартти Й. Кари и Антеро Холмила уверены в одном: изменить Россию могут только сами россияне. В своей новой книге они также представляют четыре возможных варианта развития событий, которые могут произойти в России по окончании правления Владимира Путина.

Мартти Й. Кари и Антеро Холмила в своей новой книге размышляют о возможных изменениях России. Выводы авторов не слишком оптимистичны.

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Приглашенный профессор университета Ювяскюля, полковник в отставке Мартти Й. Кари совместно с профессором истории университета Ювяскюля Антеро Холмила написали книгу, в которой они пытаются объяснить действия России понятным каждому финну языком.

– Говорят, что умом Россию не понять. Это утверждение неверно, заявляют авторы.

По мнению Кари и Холмила, наблюдатель за Россией должен сначала отказаться от западного видения мира, и тогда мотивы действий Кремля начнут раскрываться. Также необходимо знать историю России и видеть, как определенные события и методы действий повторяются из века в век. Все это авторы объясняют в своей новой книге Почему Россия действует так, как она действует (Miksi Venäjä toimii niin kuin se toimii, Docendo).

– Однако следует также помнить, что понимание – это совсем другое дело, чем одобрение, подчеркивают они.

Кари и Холмила также отмечают, что книга не является научным исследованием, а во многом основана на "удивлении, которое кипело в глубинах наших умов".

– Мы оставляем за собой право описывать вещи и события красочно и живо, напоминают в предисловии авторы.

В результате получился легко читаемый, но хорошо аргументированный обзор, связывающий долгую историю России с сегодняшними событиями.

Кари и Холмила разделили историю России на три отдельных периода. Россия 1.0 – это Россия царской эпохи, Россия 2.0 – это Россия советской эпохи и последовавший за ним короткий эксперимент демократии при Борисе Ельцине. Россия 3.0 – это нынешняя Россия Владимира Путина; начало этого раздела авторы озаглавили Сатана приходит в Москву.

Но какой, по мнению авторов, будет Россия 4.0, то есть, Россия после Путина? В своей книге Кари и Холмила представляют четыре альтернативных варианта развития событий, а также дают Западу четкую инструкцию, как следует вести себя в отношении будущего России.

– Как бы не менялась власть в России, Запад не должен руководить, а тем более заставлять Россию меняться. Перемены должны начаться с самих россиян, подчеркивают авторы.

По мнению авторов, образ действий России и ее представление о своем месте в мире могут измениться только в том случае, если российскую систему управления изменит сам российский народ, а не с помощью импортированной демократией.

Но авторы все-таки не призывают Запад к полной пассивности.

– Если Россия начнет двигаться к демократическому государству, россиянам нужна поддержка и помощь в процессе перемен. Запад должен участвовать в этих переменах, но не так голубоглазо, как в 1990-е годы.

Кортеж Владимира Путина на пути в Кремль 15 марта 2023 года.

Первый возможный вариант развития событий тот, что власть Путина перейдет к одному из его доверенных лиц или группе доверенных лиц согласно заранее спланированной передаче власти. Тогда бы речь шла о ”периоде застоя”, как это было при Леониде Брежневе, то есть о продолжении путинской линии.

– Если Путин и его ближайшее окружение смогут заблаговременно подготовить передачу власти так, чтобы человек или группа, приходящие на смену Путину, были способны гарантировать иммунитет от судебного преследования самому Путину и его семье и обеспечить, что украденные миллиарды хотя бы частично остались в руках семьи Путина – в таком случае передача власти пройдет относительно гладко, пишут Кари и Холмила.

Другой возможный путь развития – это скатывание России к еще худшему террору, чем нынешний.

– Альтернативой продолжению путинской линии является появление еще более авторитарного руководства или лидера, который вернет Россию к сталинским временам 1930-х годов, прогнозируют авторы.

Авторы не исключают, что чистки в России начнутся еще при Путине, и страна может скатиться к сталинскому режиму, как во втором варианте. При таком варианте судьба Путина далеко не однозначна: он может сначала сам выступить в роли чистильщика, а затем оказаться в списке тех, кого будут чистить.

Третий вариант перемен, по мнению авторов, заключается в том, что российский народ наконец-то возьмет на себя ответственность за свое будущее. Однако авторы не очень верят в такую возможность.

– ”Московская весна”, или перемены снизу, сейчас представляются маловероятными.

По мнению Кари и Холмила, еще со времен монгольского ига у россиян сложилось ощущение, что обычный гражданин не может повлиять на судьбу своей страны или даже на свою собственную. Время царей и время Советского Союза только усилило это ощущение в народе, и безразличие глубоко укоренилось.

– В прошлом желающие сменить власть заканчивали свои дни на виселице или выстрелом в затылок. Сегодня же они отправляются в тюремные лагеря, пьют радиоактивный чай или выпадают из окон.

Четвертый вариант заключается в том, что какой-то внешний шок вызовет крах российского режима, как это произошло весной 1917 года.

Первая мировая война привела к двум революциям в России в 1917 году: сначала к антицарской Февральской революции, а затем к коммунистической Октябрьской революции.

– Внешним шоком может быть, например, падение власти Лукашенко в Беларуси или окончание войны в Украине с явной победой Украины, пишут Кари и Холмила.

Изменения, вызванные внешним шоком, могут дать возможность того, что Россия станет более демократичной. Такие перемены потребуют, помимо прочего, искоренения коррупции, честного признания собственной истории и восстановления доверия на международной арене. Все это должны сделать сами россияне, и Кари и Холмила не очень оптимистичны в том, что результаты будут достигнуты – по крайней мере, не скоро.

– Перемены будут происходить медленно, и мы должны понять и принять, что на перемены и их укоренение в обществе уйдет, в лучшем случае, несколько поколений. С другой стороны, перемены могут и остановиться, предупреждают авторы.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.