Комментарий: Владимир Путин может устраивать свои возмутительные спектакли в самом сердце организации, ответственной за мир и безопасность – это же позор

Бойня в Украине продолжается, но некоторые вещи в международной политике не меняются, пишет главный редактор Тимо Паунонен.

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В начале апреля в Нью-Йорке в Соединенных Штатах происходят странные вещи.

Меняется председательство в Совете Безопасности ООН. Председательство в Совете ротационное: каждый член Совета по очереди председательствует на собраниях в течение месяца.

В апреле наступила очередь России.

В последний раз Россия председательствовала, когда началось вторжение в Украину в феврале 2022 г. В марте председательство сменилось. Тогда толком не было времени отреагировать на случившееся, но теперь ситуация иная: после Василия Небензя, посла России в ООН, на председательском молотке останется реальная порция украинской крови.

Массовые захоронения в Буче, изнасилования, террор против мирного населения, похищение украинских детей в Россию и кровавые бои на передовой не будут забыты.

Совет Безопасности ООН состоит из 15 членов. Пять из них – постоянные члены: Великобритания, Китай, Франция, Россия и США. Остальные ротируемые члены избираются Генеральной Ассамблеей на двухлетний срок в соответствии с географическим представительством.

Роль председательства в основном характеризуется как техническая. Заседания созываются страной-председателем в соответствии с календарным графиком.

Совет Безопасности ООН.

Россия во главе Совета Безопасности уничтожает последние остатки авторитета ООН.

То, как Россия ведет войну вопреки международным договорам, не согласуется с декларациями Устава ООН. На повседневной основе Согласно здравому смыслу, Россия должна быть изгнана из Совета Безопасности и из ОН в целом.

На самом же деле ситуация становится еще более странной, когда Владимир Путин подозревается в военных преступлениях и имеется международный ордер на его арест – и при этом Совет Безопасности обсуждает вопросы войны и мира под руководством России.

Россия и так ведет себя нагло в ООН, пока бушует развязанная ею война в Украине. В прошлом году Россия нарушила минуту молчания на Генеральной Ассамблее в память о жертвах войны в Украине. Российский посол демонстративно постучал по микрофону, когда в зале была тишина.

Член ООН может быть исключен. В принципе.

Но когда речь идет о постоянном члене Совета Безопасности, исключение кажется почти невозможным, пишут исследователи Университета Тампере Тарья Сеппя и Ханна Оянен в интернет-издании Alusta.

Согласно статье 6 Устава, исключение возможно: "[...] член, постоянно нарушающий принципы, содержащиеся в настоящем Уставе, может быть исключен из организации Генеральной Ассамблеей по рекомендации Совета Безопасности".

Решение об исключении принимается решением Генеральной Ассамблеи по рекомендации Совета Безопасности.

Так на бумаге.

На практике ни одна резолюция не продвигается, потому что каждый постоянный член Совета Безопасности имеет право вето. Оно используется для продвижения собственных интересов: Совет Безопасности никогда не положит на стол резолюцию, осуждающую агрессивную войну России в Украине – или исключит какого-либо члена.

Советский Союз был исключен из Лиги Наций, предшественницы ООН, из-за Зимней войны. После Второй мировой войны Советский Союз вернулся в ООН и ее Совет Безопасности в качестве постоянного члена. Когда Советский Союз распался, это место унаследовала Россия.

В статье, опубликованной в журнале Time в середине марта, профессор Йельского университета Джеффри Зонненфельд и посланник Украины в ООН Сергей Кислица сравнили путинскую Россию во главе Совета Безопасности как если бы Совет возглавлял Гитлер, Пол Пот или Саддам Хусейн.

Авторы статьи считают, что Россия воспользуется председательством, чтобы укрепить свои позиции и придушить критику войны.

В русском стиле будет разыгран театральный спектакль в попытке отвлечь внимание от жестокой войны.

Одним словом: гротеск.

Российское пространство для маневра также немного сузилось.

Год назад, в апреле, Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за временное исключение России из Совета ООН по правам человека. Предложение получило необходимое большинство голосов поддержки. С другой стороны, есть те, кто считает, что исключение России из ООН развязало бы Путину руки и дало бы свободу действий.

Могли бы появиться и другие сторонники.

Это привело бы организацию в упадок.

Антониу Гутерриш.

Пока Россия готовилась принять на себя председательство в Совете Безопасности, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш посетил саммит ЕС в Брюсселе. На встрече также по видеосвязи присутствовал президент Украины Владимир Зеленский.

ООН, безрукая в вопросах войны и мира, помогает и поддерживает охваченную войной Украину.

Это тоже гротеск.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.