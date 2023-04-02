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На российском телевидении звучали странные комментарии о членстве Финляндии в Нато – "Мы должны освободить братских финнов"

Российский политолог ожидает, что Финляндия официально станет членом Нато "уже этим летом".

Процесс вступления Финляндии в Нато обсуждался в специальной программе российского государственного канала "Россия 1". Kuva: Kuvankaappaukset videolta / Twitter

20:26

Ход процесса вступления Финляндии в Нато стал темой обсуждения в специальной программе на российском государственном канале Россия 1.

Фрагментом программы поделился в Твиттере советник Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко. Он также перевел на английский язык обсуждения российских пропагандистов.

Сначала участники дискуссии обсуждают получение Финляндией ратификации своего членства в Нато от Венгрии и Турции. Политолог Дмитрий Абзалов прогнозирует, что Финляндия станет членом военного альянса "уже этим летом".

– Значит, уже не у нас, говорит Ольга Скабеева, журналистка, ведущая дебаты, согласно переводу Геращенко.

– Наша историческая земля, говорит на заднем плане один из участников дискуссии.

– Надо освобождать братский финский..., говорит Скабеева.

Абзалов немного опережает Скабееву и говорит, что до финнов "мы сначала давайте освободим все остальное". Он уточняет, что это "в рамках специальной военной операции".

– Проблема заключается в том, что в случае, если они придут сюда..., говорит Абзалов.

Хотя он и отмечает, что не видит, чтобы это произошло "при нашей жизни".

– Грандиозные планы. Желаем удачи, говорит Скабеева, а за спиной у нее видео с президентом Финляндии Саули Ниинистё.

По словам Абзалова, все будет сделано. Далее участники дискуссии обсуждают, получится ли у России и с Финляндией.

– Последим, поглядим, говорит Скабеева.

– А не надо глядеть, со смехом отвечает один из участников дискуссии.

Турция – последняя страна-член Нато, которая в четверг (30.3.) ратифицировала членство Финляндии в Нато. Президент Реджеп Тайип Эрдоган также подтвердил ратификацию своей подписью.

По словам генерального секретаря Нато Йенса Столтенберга, Финляндия станет официальным членом военного альянса "в ближайшие дни".

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.

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Anna Nuutinen

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