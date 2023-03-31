Редакционная статья: Финляндия выслала шпионов – но как ответила Россия и почему об этом не сообщается?

Финляндии давно пора взять информационную коммуникацию в свои руки, также в тех случаях, когда Россия в отместку за высылку своих шпионов высылает финского дипломата.

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Полиция безопасности Финляндии (Supo) предоставила свой ежегодный отчет по безопасности на пресс-конференции в четверг.

Самой поразительной новостью стало заявление Supo о предпринятых в течение 2022 года шагах, которые "сократили размер российской разведывательной базы в Финляндии примерно наполовину".

– Главной причиной сокращения числа офицеров разведки стала высылка сотрудников разведки и отказы в выдаче виз, инициированные Полицией безопасности Финляндии, сформулировал глава Полиции безопасности Финляндии Антти Пелттари.

По сравнению с прежним осторожным подходом в стиле прошлых лет, в презентации Пелттари было откровенно удивившее заявление о том, что Финляндия теперь "загнала личностную российскую разведку в затруднительное положение".

Пелттари, однако, отказался уточнить, что означает "около половины" в конкретных цифрах.

Принимая во внимание, что Supo говорил ранее о большом интересе российских шпионов к Финляндии, можно сделать выводы об общем количестве высланных и невъездных российских дипломатов. Другими словами: их должно быть больше, чем один, два или три.

То есть, если Россия действительно понесла большие потери на разведывательном фронте, это также объясняет, почему сама Россия до сих пор молчит как мышь относительно ужесточившейся депортационной линии Финляндии.

У Пелттари спросили также, почему Supo не сообщает о количестве высланных россиян.

– Здесь и внешнеполитические последствия, и они обсуждаются с руководством внешнеполитического ведомства, выкручивался Пелттари.

Пелттари также не сказал, какие контрмеры предприняла Россия в ответ на депортации из Финляндии.

Высылка дипломатов и шпионов всегда имеет тенденцию быть взаимной.

Кроме того, частью политики России есть то, что она всегда изображает крайнее оскорбление, когда в той или иной стране препятствуют работе ее шпионам с дипломатическим статусом. Ответная высылка из России обычно следует незамедлительно, даже если дипломаты другой страны не совершили ничего предосудительного.

Если Финляндия сейчас выслала "примерно половину" российских разведчиков, то скольким сотрудникам финских дипмиссий одновременно было велено покинуть Россию?

Ответ на этот вопрос неизвестен, поскольку МИД Финляндии по своей старой традиции не сообщает о депортациях и не комментирует подробностей, кроме как в исключительных случаях. Последним таким исключением стало заявление МИДа о том, что Финляндия высылает двух российских дипломатов в апреле 2022 года, после начала войны в Украине.

Трудно все-таки понять, какую выгоду получит предстоящая Финляндия-в-Нато, если она не сообщает о депортации в рутинном порядке. Россия вряд ли будет относиться к нам лучше, независимо от того, сообщается о высылке или нет – и Россия всегда в ответ будет мстить Финляндии, независимо от того, говорится об этом или нет.

Однако сейчас Финляндия отдает следующую передачу информации в руки России. Информация о контрмерах России наверняка появится уже в ближайшее время, причем в том виде, в каком хочет Россия.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.