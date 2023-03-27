Комментарий: Электротравля, флешки и странное деловое предложение — так финн может нарваться на российскую службу безопасности

Российские спецслужбы имею привычку подсказывать, что они за вами следят. Когда в моей петербургской квартире во второй раз странным образом отключилось электричество, я поняла, что меня предупредили, пишет Арья Паананен.

Во второй раз дело было уже не в предохранителе, а в полностью отключенном кабеле питания от моей питерской квартиры. По словам ремонтника, это было сделано «возможно, случайно», поскольку у меня якобы могла быть задолженность по оплате.

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Я вспоминаю старые времена, когда Финляндия очень верила в демократизацию России. Мы смеялись над открытой для просмотра комнатой прослушивания КГБ в таллиннской гостинице "Виру" и были уверены, что те времена ушли навсегда.

Когда меня спрашивали, прослушивают ли меня, я всегда отвечала, что российские спецслужбы могут следить за каждым моим шагом, если захотят.

И когда мы покупали квартиру в Санкт-Петербурге в 2005 году, критерием было то, что она должна быть достаточно доступной по цене, чтобы в случае будущего возможного запрета на визу это не смогло бы не нанести излишне большой удар по нашим кошелькам.

Я заметила, что многие люди тогда смотрели на меня слегка недоверчиво. Это было еще время голубоглазого представления о России Владимира Путина.

К счастью, в наши дни о таких вещах можно говорить без опасения, что вас тут же заклеймят параноиком. Одним из доказательств грязных махинаций России стало недавнее разоблачение того, что финский дипломат был тайно снят на видео в Питере.

Первый раз я работала в Москве в 1990-93 годах, и в то время КГБ внимательно следил за нами.

Бывало, например, что из гостиницы вдруг звонили в кабинет дающего интервью человека и спрашивали, где, черт возьми, мы находимся. А мы находились в Республике Мордва, и в гостинице не должны были знать, что мы встречаемся с этим человеком.

Я слышала от коллег и других иностранцев истории о том, что в их дома тайно приходили и преднамеренно оставляли след. Иногда в туалете оставляли дерьмо, иногда намеренно оставляли окно полностью открытым, иногда в гостиной вдруг появлялся российский флаг.

Я не могу сказать, что мою квартиру тайно посещали, но я распознала несколько очевидных ловушек.

Когда в Питере стали проходить международные экономические форумы, журналистам и бизнесменам, которые на них приезжали, дарили небольшие подарки. Одним из запоминающихся подарков была флешка, заранее подготовленная ФСБ. Некоторые невезучие люди даже успели совершить ошибку, воспользовавшись ею.

В Питере однажды со мною связался один человек, рассказав ужасающую историю о том, как его преследуют российские власти. Он даже попросил меня помочь ему тайно бежать из России в Финляндию.

Я вежливо отказалась, после чего мужчина мне как же передал флешку. На ней якобы хранятся все документы о его страданиях. Я так никогда и не вставила флешку в компьютер и больше о нем никогда ничего не слышала.

Однажды я лично связалась с хирургом одного из российских военных госпиталей. Через него я хотела бы связаться с советским ветераном, участвовавшим в крупном наступлении на Карельском перешейке летом 1944 года.

Хирург с энтузиазмом отнесся к моему контакту и захотел встретиться со мной в ближайшее время. Мы были знакомы едва ли 15 минут за чашкой чая, когда он начал предлагать мне стать партнером фармацевтической фабрики, которую он и его деловые партнеры планировали открыть в Финляндии. Им вроде бы был нужен один финский партнер, и я им якобы идеально подходила.

Хирург был настойчив и явно проверял, не начнут ли долларовые картинки прыгать у меня в глазах. Не запрыгали, и я сказала ему, что продолжу карьеру журналиста.

Ни одного контакта советского ветерана хирург мне не дал, и причина стала понятна. Хирург несколько раз спрашивал меня, какое у меня было задание и какую информацию я хочу получить от ветеранов. Он явно опасался, что я выведаю у них какие-то старые военные секреты.

В 2022 году в нашей питерской квартире начали происходить странные вещи.

Однажды вечером, когда я приехала в свою квартиру из Финляндии после долгого отсутствия, света не было, и интернет не работал. Холодильник и морозильная камера потекли, и запах стоял соответствующий.

Предохранители в электрическом шкафу внутри квартиры были в порядке, и счет за электричество был оплачен, поэтому я вызвала ремонтников. Им надо было подняться по высокой стремянке к электрощитовой на лестничной площадке дома, где выяснилось, что отключился предохранитель. Какой-то скачек напряжения, объяснили мне.

В первый раз ремонтник сказал, что предохранитель в электрощитовой на лестничной площадке отключился сам по себе.

Прошло несколько месяцев, и я опять приехала в Питер вечером. В квартире к удивлению снова было темно, а в холодильнике – испорченные продукты.

На этот раз я сразу же полезла в электрощитовую на лестничной площадке искать причину, но там, похоже, все было в порядке с предохранителем.

Также заблаговременно были оплачены все платежи за электричество и обслуживание квартиры.

” Видимо предпологали, что у вас есть неоплаченные счета.

Во втором случае ремонтник сказал, что от квартиры был отключен кабель питания. Ему разрешили подключить кабель обратно только с разрешения его начальника.

В конце концов я узнала от ремонтника, что электрощитовая на лестничной площадке была специально переделана так, что идущий к моей квартире кабель питания был отключен. Он подключил его у меня на глазах только после полученного у своего начальника разрешения на это.

– Видимо предпологали, что у вас есть неоплаченные счета. Но, должно быть, это кто-то из ваших соседей не оплатил, объяснил ремонтник.

Не бывает два без третьего, подумала я. Прошло несколько недель, и МИД России сообщил мне, что продление моей рабочей визы приостановлено. Перед отъездом из Питера я сама отключила питание от холодильника и морозилки.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.