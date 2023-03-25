Редакционная статья: Скрыто снятое видео финского дипломата было похоже на российский намек – почему оно было опубликовано именно сейчас?

Российская служба безопасности гарантировано имеет материалы, которые они собирали десятилетиями как потенциальный инструмент для очернения и шантажа финских бизнесменов, политиков, дипломатов и журналистов, пишет Арья Паананен.

Недавно было опубликовано тайно снятое в ресторане видео с участием генерального консула Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге Саннамарии Ванамо. В путинской России за иностранцами давно следит служба безопасности.

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Российский Telegram-канал недавно опубликовал тайно снятое видео с участием генерального консула Финляндии в Санкт-Петербурге Саннамаарии Ванамо и двух оппозиционных питерских политиков Бориса Вишневского и Александра Шишлова.

Само по себе содержание видео достаточно безобидно. Однако технически оно сделано так, что кажется заговорщическим – этим мастерством российская пропагандистская машина прекрасно владеет.

Собеседников снимали тайно в тускло освещенном зале ресторана. Небольшой отрывок разговора был опубликован таким образом, чтобы зритель мог разобрать некоторые фразы говорящих, а остальное прочитать по субтитрам.

Больше драматизма добавил момент, когда представитель ЛенТВ24, наконец, открыто подошел к столу ужинающих с вопросом об их отношении к объявленной по приказу Владимира Путина частичной мобилизации для войны в Украине. Таким образом на камеру были запечатлены лица всех присутствующих за столом.

Так как видео было к тому же приукрашено сильно раздутыми инсинуациями, создавалось впечатление, что финский дипломат якобы готов финансово поддерживать "подрывную деятельность" российской оппозиции. В действительности ничего подобного собеседники не обсуждали.

Тайно снятое было записано было записано 21 сентября 2022 года, но по какой-то причине телеканал, финансируемый правительством Ленинградской области, решил опубликовать его только 21 марта – ровно через полгода после события.

Было бы наивно полагать, что это была собственная инициатива тележурналиста и скрытая съемка произошла случайно. Более реалистичным представляется вариант, что российские спецслужбы следили за встречающимися и что телеканал, по крайней мере, получил от ФСБ наводку о месте съемки.

Стоит задуматься, почему видео было выпущено именно сейчас и чего этим хотели добиться? Время выхода видеозаписи с точки зрения России может выглядеть удачным, поскольку именно сейчас членство Финляндии в Нато как раз приближается к окончательному подписанию, и в это же время в Финляндии проходят парламентские выборы.

Это проверенная временем практика российских спецслужб – сбор так называемых "компроматов", то есть потенциально порочащих материалов, с помощью которых целевые лица могут быть выставлены на посмешище, оклеветаны или шантажированы даже спустя годы после события.

Публикация скрыто снятого видео – как бы небольшой намек России на то, что у нас, мол, есть такого рода материал о "недружественной" Финляндии и мы готовы и далее публиковать подобные материалы.

” Видео следует воспринимать как последнее напоминание о том, на какие пакости готова Россия.

Не исключено, что российские спецслужбы десятилетиями собирали компромат на различных финских бизнесменов, политиков, дипломатов и журналистов. Учитывая прошлое Путина в КГБ, этот старый запасной метод мог использоваться, как минимум, на протяжении всего времени его пребывания у власти, но вряд ли от него полностью отказались даже в эпоху пьянящей свободы Бориса Ельцина в 1990-х годах.

Для искушенных посетителей России факт слежки за иностранцами не станет сюрпризом. Однако в повседневной жизни этот факт мог быть многими забыт в последние годы, и Россия может иметь в своем распоряжении материалы, с помощью которых она может попытаться оказать давление на финских влиятельных лиц в будущем.

Появившееся сейчас видео все-таки следует воспринимать как последнее напоминание о том, на какие пакости готова Россия.

Однако шпионам, следящим за финскими дипломатами, вероятно, до смерти скучно: финские дипломаты склонны говорить за столиком в ресторане ровно то же самое, что они открыто говорят и на публике.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.