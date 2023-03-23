Комментарий: Нато не исключает следующей войны – подготовка касается и Финляндии

Для создания сил сдерживания Альянсу требуются не только новые войска и материалы, но и изменение отношения. Мы больше не можем позволить себе спать, пишет специальный корреспондент Йоуко Юонала.

Встреча министров обороны стран Нато в штаб-квартире Альянса в Брюсселе 15 февраля 2023 г.

Ilta-Sanomat julkaisee artikkeleita venäjäksi Ukrainan sodan vuoksi, nyt myös Telegramissa. IS публикует статьи на русском языке в связи с войной в Украине, теперь также в Телеграм-канале.

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Парламентские выборы касаются больших вопросов: финское государство всеобщего благосостояния, социальное обеспечение и здравоохранение, борьба с изменением климата.

Но над горизонтом нависает грозовая туча, которая сотрясает жизнь всех финнов: жестокая агрессивная война России в Украине. И конца этой войне не видно.

Как только рассеется дым от внутренней предвыборной борьбы, будущему премьер-министру и новому правительству придется нырнуть в эту грозовую тучу.

24 февраля 2022 года ситуация с безопасностью в Европе необратимо изменилась.

Вступая в Нато, Финляндия должна справиться с последствиями большой европейской войны – а также вместе со своими союзниками подготовиться к долгосрочной перспективе, к возможным новым войнам.

После вторжения России в Украину Финляндия подала заявку на вступление в Нато. Фото учений сухопутных войск в Нурмеcе в ноябре 2022 года.

Агрессивная война России в Украине когда-то закончится. Но даже после этого нельзя допустить снижения уровня защиты. Несмотря на невообразимые потери российских вооруженных сил и техники, непредсказуемая Россия остается угрозой. И даже если кровавый Владимир Путин отойдет от власти, его преемники могут быть столь же опасны.

После холодной войны Европа уснула и резко сократила как военную национальную оборону, так и оборонную промышленность.

Украина и Россия ведут войну на истощение. Теперь Европа с ужасом осознает, что Украина нуждается в огромном количестве оружия и материальной помощи для своей обороны. Возможно, на долгие годы.

Боеприпасы поставляются в Украину из собственных резервных запасов Запада, поскольку запуск нового производства идет медленно. Это ослабляет обороноспособность Нато.

Мы не можем позволить себе снова уснуть.

Бригадный генерал Иван Карузо – секретарь Военного комитета Нато.

Итальянский бригадный генерал (в отставке) Иван Карузо сделал откровенный доклад о вызовах, стоящих перед Европой, на пробуждающем вебинаре, организованном во вторник французской оборонной медиа-компанией Coges Events.

Карузо – бывший офицер спецназа и военный советник итальянской миссии в Нато. В настоящее время он является исполнительным координатором военного штаба Нато и секретарем военного комитета.

Карузо считает очевидным, что Нато должен смотреть далеко в будущее и уже готовиться к следующей войне. Для этого разрабатывается структура сил и командования с упором на способность быстрого реагирования.

Главный вопрос в том, какие силы понадобятся Нато в будущем. А также то, какое оборудование и с каким потенциалом оборонная промышленность должна будет поставлять для этих сил.

Речь идет не только о войне на истощение для сухопутных войск, но это касается всех видов войск: наземных, воздушных, морских, космических и кибер-войск.

В конечном счете, речь идет о гораздо большем, чем о новых войсках и новом оборудовании.

– Речь также идет о новом отношении, новой подготовке, новой доктрине и новом способе тренировок. Задача гораздо шире, чем только материальная часть, которая является лишь частью целого, сказал Карузо на вебинаре.

По словам Карузо, страны Нато должны быть достаточно гибкими, чтобы провести эти изменения.

– Опасность заключается в том, что мы готовы вести предыдущую войну, но не готовы к следующей.

Нато нуждается в большем транспортном потенциале для переброски войск и материальных средств. На фото – транспортер Геркулес во время учений ”Hemex-Orion” во Франции в феврале.

У оборонной промышленности важная роль в процессе перемен. Вооруженные силы и промышленность должны вместе адаптироваться к требованиям следующей войны.

Еще во время холодной войны оборонная промышленность стран-членов Нато в основном принадлежала государству. Погоня за прибылью не была главным приоритетом. Сегодня ситуация иная. Промышленность в значительной степени находится в руках частных владельцев, и у них нет желания связывать капитал большими запасами материалов.

Вооруженные силы также изменились и сократились. Европейские страны Нато больше не имеют крупных логистических организаций, способных перевозить и обслуживать большие армии.

– Настало время сделать несколько шагов назад, улучшить логистические возможности и восстановить уже несуществующие склады. Промышленность необходимо попросить производить больше материалов и проанализировать оборудование и потребности новых сил, сказал Карузо.

Украинские военные закладывают 155-миллиметровые гранаты в направлении Бахмута, 11 марта.

Недостаточно просто увеличить производство оборонного оборудования. Нужно также найти рабочую силу, необходимую для обеспечения хранения и обслуживания произведенного материала.

Кроме того, странам Нато необходимо улучшить свои стратегические и тактические транспортные возможности и создать более эффективные каналы снабжения.

По словам Карузо, Нато пока не знает, насколько большими должны быть запасы боеприпасов, оружия и транспортных средств.

– Мы сейчас думаем об этом. Нато помогает странам-членам определить вооружение и оборудование для удовлетворения будущих потребностей Альянса.

Важным вопросом станет стандартизация и совместимость оборудования.

В настоящее время Запад поставляет Украине шестнадцать различных типов 155- миллиметровых боеприпасов.

– Это не лучший пример стандартизации. В будущем боеприпасы должны быть гораздо более единообразными, совместимыми, деконфликтинговыми и взаимозаменяемыми, чем сегодня. Сейчас это не так, сказал Карузо.

Украинского солдата, павшего в бою, провожают в последний путь. Харьков 21 марта.

Деконфликтинг – это выявление и устранение конфликтов и несоответствий .

Главный урок оборонительной борьбы в Украине состоит в том, что вооруженные силы не могут вести войну в одиночку. Для ведения войны необходим вклад всего народа. Финны это хорошо знают.

Украина невольно попала в тотальную войну. По определению, это форма войны, в которой государство использует все свои ресурсы для ведения боевых действий. В условиях тотальной войны гражданскому населению приходится сталкиваться с ужасами войны: бомбежками, депортациями, беженцами, голодом, принудительным трудом и военными преступлениями.

Нато только делает шаг к военной экономике. Альянс не находится в состоянии войны и за всю свою историю ни разу не подвергался нападению. Тем не менее, подготовка к будущей войне является важнейшей задачей Нато.

Готовясь к будущему, Нато обновляет свои средства сдерживания, которые, как мы надеемся, предотвратит дальнейшие разрушительные атаки России.

После вступления Финляндии в Нато от нас также требуется новое мышления на всех уровнях, так как подготовка к предстоящим угрозам ведется в еще более тесном сотрудничестве с членами Альянса.

Бригадный генерал Карузо, возможно, не знал, что в Финляндии скоро выборы. Тем не менее, это можно интерпретировать как его приветствие финским политикам:

– Политические, военные и бизнес-лидеры должны осознавать роль, которая им отведена в этот исторический период, сказал Карузо.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.