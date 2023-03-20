Фото выступления Путина было сделано 18 марта 2014 года, после объявления Путиным о присоединении Крыма к России. Плакат за спиной гласит: «Крым в моем сердце». Ilta-Sanomat переиздает сделанный Арьей Паананен анализ выступления Путина в то время.

Эти 20 пунктов Арья Паананен выделила из известной речи Путина о присоединении Крыма в 2014 году – читайте сейчас новыми глазами

Арья Паананен, спецкор IS по России, анализировала в марте 2014 года, что захват Крыма вряд ли станет последним сюрпризом Путина, скорее, это может стать лишь началом собирания «исторических русских земель» в состав России. В годовщину аннексии Крыма IS переиздает анализ, написанный девять лет назад.

Ilta-Sanomat julkaisee artikkeleita venäjäksi Ukrainan sodan vuoksi, nyt myös Telegramissa. IS публикует статьи на русском языке в связи с войной в Украине, теперь также в Телеграм-канале.

Artikkelin alkuperäinen versio suomeksi löytyy tästä linkistä. Оригинальная версия статьи на финском по этой ссылке.

(Эта статья о вызывающей речи Путина была впервые опубликована в сети 20 марта 2014 года. Сейчас, когда с момента аннексии Крыма прошло девять лет, IS публикует ее заново.)

В своем выступлении в Кремле президент России Владимир Путин всячески пытался обосновать, почему он считает присоединение Крыма к России справедливым и законным.

После насыщенной патриотизмом и самоуверенностью речи многие истолковали уже, что с присоединением Крыма к России началась совершенно новая эпоха в мировой истории.

Так в мире началась новая эра – воссоединение и усиление русского народа, писал, например, пропутинский исследователь из Латвии Александр Гапоненко.

Путин оправдывал возвращение Крыма, среди прочего, тем, что после распада Советского Союза миллионы россиян были отделены друг от друга.

Так что, судя по всему, настало время, когда этих русских можно снова начать собирать под защитой матушки-России

IS 19.3.2014

Ilta-Sanomat анализирует ключевые моменты выступления с точки зрения того, что настораживает в аргументах Путина и что может предвещать его дальнейшие действия.

” В Крыму буквально все пронизано нашей общей историей и гордостью.

1. Возвращение исторических земель России

Речь: Путин напомнил, насколько история Крыма равна истории России, ибо святой князь Владимир был также крещен в Крыму.

Кроме того, в Крыму похоронены русские воины, отвоевавшие Крым у турок в 1783 году.

– В Крыму буквально все пронизано нашей общей историей и гордостью, пояснил Путин.

Анализ: По словам Путина, Россия имеет право вернуть земли, которые исторически принадлежали ей.

В этом контексте, возможно, стоит вспомнить, что Финляндия также входила в состав Российской империи с 1809 по 1917 год, т.е. дольше, чем длится наша нынешняя независимость.

Владимир Путин прибыл в Кремль через золоченные двери, чтобы произнести речь о Крыме 18 марта 2014 года.

2. Русские больше всего пострадали в Советском Союзе

Речь: Путин напомнил, что в Советском Союзе было время, когда крымские татары и «некоторые другие народы» подвергались жестокой несправедливости.

– Скажу одно, от репрессий тогда пострадали многие миллионы людей разных национальностей, и прежде всего, конечно, русских людей. Крымские татары вернулись на свою землю, сказал Путин.

Анализ: По мнению Путина, несправедливость, с которой столкнулись крымские татары, не следует преувеличивать, потому что русские в СССР пострадали больше всего. Более того, крымским татарам уже разрешено вернуться на свою землю, поэтому, по мнению Путина, естественно, что русские теперь получили право на справедливость через аннексию полуострова.

” Пусть Бог им будет судья. Это все было сделано без учета национального состава жителей

3. Юго-Восточная Украина образована неправильно

Речь: По словам Путина, после революции большевики объединили значительные части «исторического юга России» с Украинской Советской Республикой.

– Пусть Бог им будет судья. Это было сделано без учёта национального состава жителей, и сегодня это современный юго-восток Украины, отметил Путин.

Анализ: Путин намекает, что помимо Крыма некоторые южные и восточные части Украины были присоединены к Украине на неправильных основаниях. Поэтому, возможно, было бы справедливо, чтобы они тоже вернулись в Россию?

4. Крым безосновательно отдали Украине

Речь: По словам Путина, передача Крыма Украине состоялась в 1954 году по инициативе Никиты Хрущева. По его словам, это могло быть желание угодить украинской партийной верхушке или желание загладить вину советского руководства за организацию массовых репрессий в Украине в 1930-е годы.

– Для нас важно другое: это решение было принято с очевидными нарушениями действовавших даже тогда конституционных норм, сказал Путин.

Анализ: По мнению Путина, Крым может быть возвращен России, потому что советское руководство в то время не соблюло всех правил при передаче территории Украине.

Если исходить из этого, Путин наверняка найдет десятки других решений, в которых советское руководство не следовало собственным законам и которые теперь могут быть отменены на этом основании.

Мужчины в защитной форме контролируют пешеходную улицу возле областного парламента Крыма в Симферополе, 17 марта 2014 года.

5. Во времена СССР народ не спрашивали

Речь: По словам Путина, присоединение Крыма к Украине было совершено в 1954 году за кулисами власти и тоталитарное общество не спрашивало мнения жителей Крымской области и города Севастополя по этому поводу.

– Их просто поставили перед фактом, сказал Путин.

Анализ: В советскую эпоху особенно режим Иосифа Сталина был известен тем, что перекраивал региональные границы и переселял целые народы в Сибирь. Тогда не было принято организовывать даже тщательно контролируемые театрализованные референдумы, как это сделал Путин в Крыму.

Если следовать логике Путина, то на территории бывшего Советского Союза, несомненно, найдется множество произвольно проведенных пограничных линий. Собирается ли Путин спрашивать у жителей всех этих территорий, хотят ли они присоединиться к России – а затем поставить Запад перед фактом, как это произошло с аннексией Крыма?

” Когда Крым вдруг оказался уже в другом государстве, Россия почувствовала, что ее ограбили.

6. Распад Советского Союза был похож на грабеж

Речь: Путин в очередной раз посетовал на распад Советского Союза и на то, что все произошло так быстро, что немногие даже успели осознать весь драматизм происходящего.

– И когда Крым вдруг оказался уже в другом государстве, вот тогда уже Россия почувствовала, что её даже не просто обокрали, а ограбили, рисовал картину Путин.

Анализ: Возвращение Крыма в состав России произошло менее чем через месяц после падения режима Виктора Януковича в Киеве. Возможно, Путин рассчитывал на то, что Запад сейчас будет в таком же шоке, в каком находилась Россия, когда распался Советский Союз, и что никто еще не успеет толком ничего осознать, как Крым уже часть России.

7. Когда распался Советский Союз, русские были разделены

Речь: По словам Путина, во время Советского Союза миллионы россиян легли спать в одной стране, а утром проснулись за границей. Кроме того, русские в одночасье оказались национальными меньшинством в бывших союзных республиках.

– Русский народ стал одним из самых больших, если не сказать, самым большим разделённым народом в мире, сказал Путин.

Анализ: По мнению Путина, неправильно, что русские стали меньшинством и отделились друг от друга, поэтому сейчас он пытается исправить ситуацию. Например, в Казахстане проживает большое русское меньшинство, но русские живут во всех бывших советских республиках. Кто следующий попросит помощи у Путина?

8. Россия больше не слаба

Речь: Путин говорит, что крымчане чувствовали себя в начале 1990-х годов будто их передали Украине из рук в руки, как мешок картошки.

По словам Путина, Россия тогда опустила голову и проглотила свою обиду, потому что российское государство было слабым.

– Наша страна находилась тогда в таком тяжёлом состоянии, что просто не могла реально защитить свои интересы. Но люди не могли смириться с вопиющей исторической несправедливостью, пояснил Путин.

Анализ: Сейчас Путин сейчас хочет показать всему миру, что Россия 2010-х годов уже не слаба. И можно предположить, что Путин считает, что где-то еще на территории бывшего Советского Союза есть люди, которые не могут смириться с исторической несправедливостью.

” Главными исполнителями переворота стали националисты, неонацисты, русофобы и антисемиты

9. В Украину пришло не то руководство

Речь: По словам Путина, в начале 2000-х годов Россия подтвердила Крым в составе Украины, потому что хотела хороших отношений с Украиной и верила, что Украина всегда будет хорошим соседом России.

Но, говорит Путин, ситуация изменилась, когда в Украине стали происходить смена власти одна за другой, и вот, наконец, революция на Майдане.

– Главными исполнителями переворота стали националисты, неонацисты, русофобы и антисемиты.… Ясно и то, что легитимной исполнительной власти на Украине до сих пор нет, разговаривать не с кем, сказал Путин.

Анализ: Трактовка Путина таким образом подразумевает, что Россия, по его мнению, имеет одностороннее право не соблюдать заключенные ею же пограничные соглашения, если в соседней стране произойдет смена власти, которая не угодна России.

О так называемом «референдуме» в Крыму и его предполагаемом результате — желании присоединиться к России — сообщалось в местных газетах 17 марта 2014 года.

10. Русские страдают в Украине

Речь: По словам Путина, на протяжении многих лет в Украине предпринимались различные попытки уничтожить русские исторические памятники и русский язык, украинизировать русских.

Когда власть в Киеве сменилась, первое, что сделало новое руководство – внесло законопроект об ослаблении статуса русского языка, который потом был отозван.

” Сразу начали грозить репрессиями и карательными операциями и первым на очереди был, конечно же, русскоязычный Крым.

– Тем, кто сопротивлялся путчу, сразу начали грозить репрессиями и карательными операциями. И первым на очереди был, конечно, Крым, русскоязычный Крым... Мы не могли не откликнуться на эту просьбу, не могли оставить Крым и его жителей в беде, иначе это было бы просто предательством, сказал Путин.

Анализ: В своей речи Путин также отметил, что попрание прав русских все еще продолжается в Киеве, Донецке, Харькове и некоторых других городах Украины. Так ожидает ли он и оттуда такого же призыва о помощи, как это было в Крыму?

11. Запад должен заплатить за Косово

Речь: По словам Путина, независимость Крыма произошла именно по образцу Косово. Он сказал, что Запад сам создал прецедент в Косово, признав отделение Косово от Сербии и в то же время показав, что для одностороннего отделения не требуется согласие Сербии.

Более того, тогда Соединенные Штаты письменно признали, что декларация независимости может нарушать внутреннее законодательство государства на тот момент, но, тем не менее, это не противоречит международному праву.

– Сами написали, раструбили на весь мир, нагнули всех, а теперь возмущаются. Почему-то то, что можно албанцам в Косово, запрещается русским, украинцам и крымским татарам в Крыму, спросил Путин.

Анализ: С другой стороны, если Путин сейчас говорит, что независимость Крыма была точно такой же, как независимость Косово, не должна ли Россия, по той же логике, теперь признать и Косово?

12. США должны заплатить за Югославию, Ирак и Ливию

Речь: По словам Путина, США не уважают международное право, а действуют по закону более сильного и в обход ООН.

– Они уверовали в свою избранность и исключительность, в то, что им позволено решать судьбы мира, что правы могут быть всегда только они, сказал Путин.

По мнению Путина, США действовали самовольно, например, при бомбардировке Югославии, войне в Афганистане, Ираке, Ливии.

Анализ: Россия чувствовала себя униженной во всех этих конфликтах и теперь заставляет США платить за это. Путин также утверждает, что если Соединенные Штаты когда-либо нарушали правила игры, то Россия вправе поступать так же.

” Мы понимаем, что эти действия были направлены и против Украины, и России и против евразийской интеграции.

13. Запад должен заплатить за цветные революции

Речь: Путин также напомнил о череде цветных революций и "арабской весне", которая, по его словам, переросла в "арабскую зиму", поскольку Запад пытался навязать странам чуждые им стандарты управления.

– Подобный сценарий был реализован и на Украине. В 2004 году, чтобы продавить нужного кандидата на президентских выборах, придумали какой то третий тур, который не был предусмотрен законом. Просто абсурд и издевательство над конституцией, заявил Путин.

– А сейчас (в Киеве) бросили в дело заранее подготовленную, хорошо оснащённую армию боевиков. Мы понимаем, что эти действия были направлены и против Украины, и России, и против интеграции на евразийском пространстве, продолжил Путин.

Анализ: Оранжевая революция 2004 года в Украине стала серьезным потрясением для Путина, поскольку тогда он начал всерьез опасаться собственного изгнания и ужесточил свою хватку против российской оппозиции. Тогда же ставленник Кремля Виктор Янукович был вынужден уйти в отставку из-за фальсификации выборов, и президентом стал Виктор Ющенко.

Для Путина события 2014 года в Киеве являются лишь доказательством того, что он был прав в своих опасениях быть изгнанным, хотя жертвой снова стал Янукович. Согласно его анализу, восстание в Киеве было операцией Запада, фактически направленной против России.

В Крыму в марте 2014 года были также видны советские флаги.

14. США должны заплатить за Нато и противоракетную оборону

Речь: По словам Путина, Запад принимает решения за спиной России, и только факты происшедшего становятся известны России. Именно так, по его мнению, произошло с расширением Нато и строительством американской системы противоракетной обороны в Европе. Это также произошло с задержкой переговоров по либерализации визового режима.

Анализ: Все это затрагивало честь России, поэтому в качестве компенсации Россия, по словам Путина, имеет право забрать Крым.

Однако он забыл упомянуть, что Россия также действовала и по собственной инициативе, например, развязав войну в Грузии в 2008 году, в результате которой она де-факто отделила от Грузии Южную Осетию и Абхазию.

” Запад перешел черту, вел себя грубо, безответственно и непрофессионально.

15. Терпение России закончилось в Крыму

Речь: По словам Путина, всему есть предел, и этот предел в случае с Украиной уже достигнут.

– Наши западные партнёры перешли черту, вели себя грубо, безответственно и непрофессионально. Россия оказалась на рубеже, от которого не могла уже отступить, сказал Путин.

Анализ: Решительность киевских протестующих и бегство Януковича стали для Путина таким шоком и поражением, что он не мог допустить, чтобы Украина выскользнула из его рук в сферу влияния Запада. Именно поэтому Путин решил захватить Крым и совершенно очевидно, что этот план Кремль вынашивал с самого начала "оранжевой революции" 2004 года.

” Мы против того, чтобы военная организация хозяйничала возле нашего забора, рядом с нашим домом или на наших исторических территориях.

16. Россия не хочет видеть НАТО своим соседом

Речь: По словам Путина, Россия помнит, как Украина мечтала о вступлении в Нато. Если бы это произошло, когда Крым еще был частью Украины, это привело бы флот Нато в Севастополь и поставило бы под угрозу весь юг России.

– Мы против того, чтобы военная организация хозяйничала возле нашего забора, рядом с нашим домом или на наших исторических территориях, сказал Путин.

Анализ: Послание Путина по Нато можно также рассматривать с точки зрения того, что оно могло бы означать для возможного членства Финляндии в Нато. Финляндия и Россия имеют общий "пограничный забор" протяженностью 1 300 километров.

17. Россия продолжит защищать русских

Речь: По словам Путина, в Украине живут и будут жить миллионы русских и русскоязычных людей.

– Россия всегда будет защищать их интересы политическими, дипломатическими, правовыми средствами, сказал Путин.

– Не верьте тем, кто пугает вас Россией, кричит о том, что за Крымом последуют другие регионы. Мы не хотим раздела Украины, нам этого не нужно, продолжил он.

Анализ: Даже если Россия не продолжит свои территориальные вторжения в Украине далее Крыма, Украина все равно не сможет избежать давления России, инструментом для этого является русскоязычное население.

” Не верьте тем, кто пугает вас Россией, кричит о том, что за Крымом последуют другие регионы. Мы не хотим раздела Украины, нам этого не нужно.

Неопознанные бойцы российского спецназа, сфотографированные в марте 2014 года в Крыму. Солдаты находятся перед украинским гарнизоном в селе Перевальное.

18. Русский патриотизм поднимается

Речь: Путин поблагодарил россиян и крымчан за то, что они так патриотично встали на сторону своих правителей в решении судьбы Крыма.

Путин также предупредил в своей речи, что Россия непременно столкнется с внешним противодействием, но сейчас россияне должны решить, готовы ли они последовательно отстаивать собственные интересы, поскольку альтернативой является путь вечной капитуляции.

– Нам важно и впредь сохранять такую же консолидацию, чтобы решать задачи, которые стоят перед Россией, сказал Путин.

Анализ: Путин подстрекает россиян к открытому патриотическому неистовству и намекает, что ему и народу предстоит решить еще много "задач" вместе. Просит ли он таким образом у народа мандат на свои дальнейшие шаги?

” Рассматриваем подобные заявления как безответственные и явно агрессивные и будем соответствующим образом на это реагировать.

19. Россия должна ответить на "агрессию Запада"

Речь: По мнению Путина, Запад угрожает России как санкциями, так и эскалацией внутренних проблем России. По его словам, было бы интересно узнать, имеет ли Запад в виду некую "пятую колонну" предателей внутри России или же Запад рассчитывает санкциями вызвать народное недовольство в России.

– Рассматриваем подобные заявления как безответственные и явно агрессивные и будем соответствующим образом на это реагировать, сказал Путин.

Анализ: Боязнь Путина внутреннего переворота проявляется и здесь. Он объединяет народ для своей поддержки и намекает, что Запад желает хаоса в России.

20. Защита россиян важнее международных отношений

Речь: Путин сослался на опросы общественного мнения, согласно которым более 83% россиян считают, что Россия должна защищать русских в Крыму, даже если это ухудшит отношения страны с иностранными державами.

Анализ: Путин не назвал конкретно какие-либо другие регионы, но, ссылаясь на эти цифры, он дал понять, что российский народ в целом поддерживает его политику защиты русских.

Сразу же после речи Путина сообщалось, что, например, Приднестровье, принадлежащее Молдове, уже попросилось в состав России, как и Крым.

Следующими возможными интересами Путина могут быть Южная Осетия и Абхазия, которые являются частью Грузии. Все эти три региона уже провозгласили независимость в одностороннем порядке в своих странах и являются откровенно пророссийскими, поэтому к ним может быть применена модель Крыма.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.