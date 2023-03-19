Украинец Максим Колесников десять месяцев был в российском плену. Он похудел на 32 килограмма и боролся за сохранение рассудка, несмотря на физические и психические пытки. Колесников рассказал свою историю Ilta-Sanomat.

Ilta-Sanomat julkaisee artikkeleita venäjäksi Ukrainan sodan vuoksi, nyt myös Telegramissa. IS публикует статьи на русском языке в связи с войной в Украине, теперь также в Телеграм-канале.

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Киев

"Я этнически русский. Родился в Донецке, но более 20 лет назад переехал в Киев. Мне 45 лет. В обычной жизни я директор по маркетингу в крупной розничной сети.

Донецк, расположенный на востоке Украины, находится под контролем поддерживаемых Россией сепаратистов с 2014 года.

Мои двоюродные братья до сих пор живут в Донецке. Кто-то из них пророссийский, кто-то проукраинский. Один из них воевал в армии сепаратистов.

В январе 2015 года меня призвали в ряды украинской армии в рамках четвертой мобилизации. Я участвовал в антитеррористической операции в Донецкой области. Был пулеметчиком. В 2016 году я был демобилизован и после этого жил обычной жизнью.

Украина называла войну против сепаратистов антитеррористической операцией.

Я находился в резерве, поэтому, когда 24 февраля 2022 рано утром позвонил отец моей жены и сообщил о начале войны, я собрал вещи и пошел в армию.

Уже в первый день я был в бою в районе Киева. Это было южнее Ирпеня.

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До российского вторжения Максим Колесников был успешным и преуспевающим руководителем .

Мы отбивали атаки российского десанта. Русские использовали три вертолета. В одном из них было десять российских солдат, и все они были убиты. После этого другие вертолеты покинули этот район.

Потом в боях наступило затишье. Российские штурмовые бригады пытались подобраться к Киеву, но украинцам удалось их быстро отбить, поэтому я не участвовал в боях.

В начале марта наша небольшая база на северо-западе от Киева была окружена русскими. Каждый день русские начинали сильный минометный обстрел в шесть утра и продолжали его до десяти вечера.

Сначала они попытались атаковать двумя танками и большим количеством живой силы. Нам удалось уничтожить первый танк и повредить второй. После этого русские не осмеливались подойти к нам на танках, но обстрел из гранатометов продолжался.

Окруженным украинским войскам удалось уничтожить российский танк.

Максим Колесников ушел на войну в первый же день российского вторжения.

Мы были полностью окружены. Нас было человек сто, в основном срочники.

20 марта Россия послала в атаку четыре танка и еще много солдат. Мы подбили один из танков, но у нас не было противотанкового оружия.

Мы потеряли много солдат, и после восьми часов боя наш командир решил, что разумнее будет сдаться. Мы находились в окружении более двух недель. У нас оставалось несколько гранат, но мы ничего не могли сделать с ними против танков.

Там было несколько зданий, и мы находились в одном из них. Наш командир сообщил нам по радио о решении сдаться.

В нашем здании было несколько входов. Русские ручными гранатами завалили их все, кроме одного. Через него они спросили, хотим ли мы сдаться.

Там было девять русских солдат, все они были вооружены. Нас, украинцев, было шестеро. Русские сказали нам выходить по одному. Они проверили наши документы, завязали нам глаза и надели наручники.

Русский командир пообещал нам, что мы обычные военнопленные и что с нами будут обращаться в соответствии с Женевской конвенцией.

Третья Женевская конвенция 1949 года определяет, как следует обращаться с военнопленными.

На ночь нас оставили в том же здании. У нас забрали все оружие и ножи.

На следующий день прибыли бойцы нацгвардии России и увезли нас на автозаках сначала в Беларусь.

В Беларуси русские умудрились потерять удостоверения личности всех украинских пленных. Поэтому нас попросили сообщить наши личные данные.

Родной язык Максима Колесникова – русский. Сейчас он хочет говорить только на украинском.

Нас также заставили дать интервью телеканалу Звезда Минобороны России. Журналист хотел, чтобы мы сказали, что среди нас есть нацисты.

Они также проверили наши татуировки. У меня есть военная татуировка. Они спросили меня, откуда она. Я сказал, что это старый советский символ управления артиллерийским огнем..

Они хотели, чтобы я сказал, что это как-то связано с нацистами, но ясно, что к нацизму это не имеет никакого отношения.

Одного украинского офицера сильно избили, когда он пытался что-то объяснить русским о Бандере. Офицеру не нравилось, что его спрашивали о Бандере. Он попытался объяснить, что во времена Бандеры было много авторитарных лидеров, и Бандера был лишь одним из них. Его избили трое русских.

Степан Бандера был украинским борцом за свободу времен Второй мировой войны, которого российская пропаганда заклеймила как нациста.

После этого нас отвезли в Россию, в Брянскую область. Там нас допрашивали две группы. Первая группа была из Следственного комитета, вторая – из разведслужбы ФСБ.

Татуировка Максима Колесникова могла привести к затруднениям.

Следственный комитет задавал много вопросов о политике: за кого мы голосовали, что мы делали в 2014 году во время революции на Евромайдане, знали ли мы лидеров протеста. Они даже спрашивали, поддерживали мы Януковича или нет.

Во время Евромайдана пророссийский президент Украины Виктор Янукович был отстранен от власти.

Я старался отвечать вежливо. На допросах всегда присутствовали солдаты. В такой ситуации я не хотел давать неправильные ответы.

Сотрудники ФСБ задавали разные вопросы. Они спрашивали, видели ли мы в Украине западное оружие или инструкторов.

Они делали тесты ДНК и 3d-сканирование наших лиц и татуировок. Они сравнивали эту информацию со своими архивами националистических групп.

Нас разделили по разным камерам, и мы не могли разговаривать с людьми в других камерах. Всего в лагере для военнопленных было более 600 украинцев. Большинство из них – обычные гражданские лица, которых они забирали только для того, чтобы раздуть число заключенных.

В моей камере было 14 человек, и из них только четыре солдата. Остальные были обычными гражданскими.

Русские арестовывали всех, кого считали подозрительными. В моей камере, например, сидел довольно пожилой мужчина, которого арестовали, когда он шел через задние дворы. Он сделал так потому что знал, что русские арестуют любого, кто выйдет на улицу. Русские сочли его подозрительным.

Максим Колесников уверен, что остался в здравом уме после десятимесячного испытания.

Я не имею права рассказывать обо всех методах физических пыток, но они использовали, например, ток.

” Я не имею права рассказывать обо всех методах физических пыток, но они использовали, например, ток.

Иногда русские оказывали большее давление на гражданских, чем на солдат. Им было трудно поверить, что их солдаты брали людей в плен без всякой причины.

Допросы продолжались около полутора месяцев. После этого было еще два допроса с аналогичными вопросами.

Допросы включали как физические, так и психические пытки. Русские говорили нам, что Украины больше не существует, что все захвачено и разрушено.

Нас били. Я не имею права рассказывать вам обо всех методах физических пыток, но они использовали, например, ток. Они также заставляли нас, например, отжиматься.

Я не верил им, когда они заявляли, что захватили всю Украину. Мы все очень беспокоились о наших семьях, потому что у нас не было возможности связаться с ними.

” Я не верил им, когда они заявляли, что захватили всю Украину.

Сейчас Максим Колесников восстанавливается в реабилитационном центре для военнослужащих на окраине Киева.

Мы с сокамерниками придумали способ, чтобы при возможности можно было сообщить о себе – запоминать номера телефонов жен сокамерников. И когда освободили первого заключенного из нашей камеры, он связался с женами остальных. Он запомнил 13 телефонных номеров

Первым из нашей камеры в июне освободили подполковника. В июле был освобожден первый гражданский.

Самым тяжелым в заключении было то, что там нечем было заняться. Русские разрешали нам смотреть российское телевидение раз в десять дней. В остальное время мы просто рассказывали друг другу истории о своей жизни, путешествиях, прочитанных книгах и просмотренных фильмах.

Книг для чтения нам не давали, кроме одного раза в октябре, но потом и их забрали.

Нам разрешалось выходить на улицу и дышать свежим воздухом только пять-шесть минут в день. Даже тогда нам не разрешалось смотреть вверх, мы должны были опускать глаза. Нам также запрещали любую физическую активность. Нас били, если мы пытались двигаться.

Я похудел на 32 килограмма. Еда была настолько плохая, что мои мышцы исчезли. Поэтому сейчас я в реабилитационном центре. От меня остались только кожа да кости.

По нормативам мы должны были получать 150 граммов каши в день. На самом деле мы никогда не получали столько. Мы пытались отмерить количество каши чашками, ее никогда не хватало.

Мы получали литр сока на 14 человек. Мы выживали только благодаря хлебу. В день мы получали около 300 граммов хлеба. Из-за плохого питания мы плохо себя чувствовали, у нас было низкое давление. Было трудно получить надлежащее лечение.

Мы все время старались нормально общаться друг с другом. Мы даже тихо пели песни, чтобы охранники нас не услышали. Особенно мы любили петь гимн Украины. Это был наш маленький способ противостоять русским.

Однажды русские забыли в нашей камере документы. С ними мы смогли играть в Мафию.

Мафия – это такая социальная игра, придуманная в Советском Союзе, в которой роли распределяются путем жеребьевки .

Иногда у нас возникали разногласия, но мы всегда могли их уладить, потому что понимали, кто наш настоящий враг.

У нас не было лидера, но каждый день мы назначали одного человека ответственным. У него были такие задачи, как например, общение с русскими.

Находясь в плену, Максим Колесников похудел на 32 килограмма.

Русские не сообщили нам заранее, что мы будем освобождены. Они только сказали, что нас переведут в другое место. Нам выдали украинскую форму.

На следующий день нас отвезли на военный аэродром. Мы еще тогда подумали, что, возможно, там будет обмен пленными. Русские закрыли нам глаза, но не надели наручники.

Только когда мы оказались в самолете, появился высокопоставленный русский и сказал, что будет обмен пленными и что мы должны вести себя прилично.

Пленных для обмена русские собирали три дня. Сначала нас перевели в другую тюрьму, из которой забрали больше украинских солдат. Затем нас всех отвезли в какой-то лагерь, мы пробыли там три дня. Затем произошел обмен пленными.

Я не знаю точно, где именно происходил обмен, так как у нас все время были завязаны глаза. После двухчасовой поездки на автобусе мы прибыли в Сумскую область Украины.

Это было невероятное чувство. Мы были так счастливы.

В тот же день нам выдали мобильные телефоны с сим-картами, и мы смогли связаться со своими семьями.

На протяжении всего заключения я старался оставаться прежним человеком и сохранять здравомыслие. Конечно, только другие люди могут судить, удалось мне это или нет.

” На протяжении всего заключения я старался оставаться прежним человеком и сохранять здравомыслие.

Моя жена знала, что я могу быть в группе военнопленных на обмен. Однако она волновалась, потому что меня уже трижды пытались обменять. Получилось только с четвертого раза.

В трех предыдущих случаях русские вычеркивали мое имя из списка в последний момент. В их документах была ошибка. Меня записали как офицера, хотя на самом деле я был обычным солдатом. В украинском списке я был солдатом. Возможно, именно поэтому мое имя трижды исключалось из списка.

На протяжении всего заключения я старался оставаться прежним человеком и сохранять рассудок. Конечно, только другие люди могут судить, удалось мне это или нет. Я же надеюсь остаться таким, каким был.

Моя жена навестила меня через неделю после того, как я прибыл в реабилитационный центр. Психологи не рекомендуют встречаться с родственниками в первую неделю после освобождения. Меня освободили 4 февраля, а 11 февраля я смог увидеться с женой.

Дочь Максима Колесникова ставит свечку за здравие отца.

Я должен оставаться в реабилитационном центре в течение шести недель. После этого меня проверит военная комиссия и решит, могу ли я продолжать военную службу. Я хочу продолжать бороться до победы. Война продолжается, ничего не изменилось, мы должны сражаться с русскими.

Я еще не встречался со своей дочерью. Она за границей с моей бывшей женой. Им пришлось дважды менять страну. И везде моя дочь хочет зайти церковь, зажечь свечу и помолиться за мое здоровье и за победу Украины".

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.