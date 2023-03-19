Reuters: Солдаты-зеки Вагнера теперь высказываются

Информагентство Reuters связалось с бывшими заключенными, завербованными в ряды Вагнера, и они рассказали какова жизнь наемника на передовой.

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Заключенные, воевавшие в Украине в рядах российской наемнической организации Вагнер, твердо преданы своему лидеру Евгению Пригожину. Несмотря на их суровые испытания на фронте они благодарят его за то, что он дал им шанс на новую жизнь после тюрьмы.

Информационное агентство Reuters получило редкое интервью с пятью бывшими заключенными, служившими в Вагнере.

Вагнер начал вербовать заключенных в тюрьмах России прошлым летом. Вагнер обещал им полное помилование, если они прослужат шесть месяцев на передовой.

В конце года американские спецслужбы подсчитали, что Вагнер мог отправить на фронт в Украину до 40 тысяч заключенных.

Однако тюремные силы Вагнера понесли очень большие потери, и теперь, как сообщается, Вагнер прекратил вербовку в тюрьмах.

Евгений Пригожин сам побывал на Восточно-Украинском фронте в начале марта.

Из заключенных, опрошенных Reuters по телефону и в социальных сетях, четверо заявили, что были завербованы лично Евгением Пригожиным.

Один из бывших заключенных, с которым удалось связаться Reuters – 31-летний Рустам Боровков из небольшого города Порхов, недалеко от границы с Эстонией. Он отбывал 13-летний срок за непредумышленное убийство в псковской тюрьме, когда Пригожин приехал туда для вербовки.

– Я сразу понял, что поеду. Еще до его приезда, сказал Боровков.

Вагнер, как сообщается, предлагал заключенным ежемесячно 100 000 рублей зарплаты – это около 1 200 евро.

Однако, по словам Боровкова, единственным мотивом для него было обещание помилования.

– У меня маленький ребенок. Я хотел вернуться к своей семье.

29-летний Евгений Кужелев, отбывающий три с половиной года за кражу, со своей стороны, говорит, что его мотив для призыва в армию – патриотизм.

– Я уже отсидел два года, так что оставалось немного. Но тем не менее я пошел, почему? Я думал об этом, и я на 100 процентов уверен, что даже если бы я был на свободе, я бы пошел добровольцем.

– В тюрьме был человек, который отбывал 25-летний срок. Ему оставалось отбывать всего несколько месяцев, но он все равно записался в армию. Тюремный офицер спросил его: "О чем, черт возьми, ты думаешь?". А он в ответ: "Все в порядке, я ухожу". Кто может не уважать его за такое решение, говорит Кужелев.

Пригожин ранее говорил, что отобранные заключенные будут проходить жесткую месячную боевую подготовку, во время которой на сон будет оставаться всего четыре часа в сутки. Опрошенные Reuters бывшие заключенные сказали, что они прошли двух-трехнедельную интенсивную и хорошо организованную подготовку у бывших бойцов российского военного спецназа. Некоторые сказали, что благодаря этой подготовке они остались живы.

По словам собеседников Reuters, большинство заключенных, присоединившихся к Вагнеру, имели в прошлом некоторый военный опыт. Они либо проходили призывную военную службу, либо были профессиональными солдатами. Самых опытных сделали командирами отрядов.

Одним из получивших повышение был 38-летний Дмитрий Ермаков, отбывший уже 10 лет из 14-летнего срока за похищение человека.

По словам Ермакова, те заключенные, которые осознавали всю серьезность ситуации, просили о дополнительных тренировках, чтобы быть лучше подготовленными к бою.

– Они после этого были действительно готовы к войне.

Некоторые из завербованных заключенных, напротив, надеялись только продержаться необходимые шесть месяцев и получить помилование.

– Было совершенно ясно, что они идут на смерть, утверждает Ермаков.

Трое заключенных, беседовавших с Reuters, оказались на передовой в бахмутской "мясорубке", как это назвал Пригожин.

По данным США, к середине февраля Вагнер потерял в Украине 30 000 бойцов, из них 9 000 убитыми – большинство из которых бывшие заключенные.

Ермаков говорит, что у некоторых новобранцев сдали нервы уже в первые часы боя.

– Что они там видят? Разбросанные разорванные тела. И что потом они делают? Кто-то рвет, кто-то плачет, кто-то отказывается выходить из окопов. Страх берет верх.

” Кто-то рвет, кто-то плачет, кто-то отказывается выходить из окопов. Страх берет верх.

Опять-таки, некоторые говорят, что им нравилось воевать.

– Это было потрясающе, говорит осужденный угонщик автомобилей 22-летний Андрей Ястребов из Питера.

– Столько адреналина. Каждый настоящий мужчина должен присоединиться к Вагнеру.

Из пяти человек, опрошенных Reuters, четверо были тяжело ранены и стали инвалидами еще до окончания срока их контракта. По словам бывших заключенных, Вагнер обещал, что время, проведенное в больнице и на реабилитации, будет засчитано в их шестимесячный контракт, и они получат помилование. Двое заявили, что уже получили его.

Дмитрий Ермаков пробыл на передовой всего четыре дня, после чего в середине декабря был тяжело ранен. Он рассказал, что его группе приказали удерживать перекресток дорог в селе Покровское под Бахмутом.

Он назвал последний день боев "полным адом", пролежав 24 часа на земле под огнем украинских танков и минометов.

Евгений Кужелев, со своей стороны, до ранения находился на передовой два месяца.

– Раненых всегда поздравляли «с днем рождения», потому что они избежали смерти. То же самое сказали и мне.

У бывших заключенных, выживших в течение шести месяцев, теперь впереди жизнь на свободе. Пригожин заявил, что тем, кто присоединился к Вагнеру, был дан "второй шанс" в жизни.

Ранее в марте российская Дума приняла закон, согласно которому "клевета" на бойцов Вагнера в дальнейшем считается преступлением. Пригожин настаивал на расширение действия этого закона, который ранее распространялся только на российские вооруженные силы.

Пятеро собеседников Reuters, сказали, что они глубоко благодарны Пригожину за то, что он завербовал их и этим снял с них судимость.

– Мы лучше, чем обычные граждане. Благодаря Вагнеру мы больше не бывшие заключенные, сказал вернувшийся домой в Питер Ястребов.

Все пятеро намерены или рассматривают возможность продолжить работу в Вагнере после окончания шестимесячного контракта. Тем, кто в хорошей форме, предлагается профессиональная работа на полный рабочий день, а тем, кто получил травму, вспомогательная деятельность.

Боровков, получивший протез вместо ампутированной руки, говорит, что ему предложили работу в вагнеровской больнице в Луганске.

29-летний Кужелев, проведший семь лет своей жизни в тюрьмах, сказал Reuters, что он надеется, что служба в Вагнере даст его дочери будущее без клейма криминального прошлого ее отца.

– Когда моя дочь вырастет, она сможет пойти в изучать, например, банковское дело или поступить в полицейскую академию. И у нее не будет никаких проблем из-за того, что ее отец сидел в тюрьме. Разве этого недостаточно для мотивация? Конечно, достаточно.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.