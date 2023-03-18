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Microsoft: Финляндия – объект российских кибератак

Россия применяет разрушительное кибероружие и за пределами Украины.

Microsoft считает, что Россия ускорит свои кибероперации, особенно против сил, поддерживающих Украину. Kuva: ltummy / Colourbox

10:26

Компания Microsoft опубликовала отчет A year of Russian hybrid warfare in Ukraine (Год гибридной войны России в Украине), в котором кибер-операции России показаны наглядно. В отчете показано, что Россия проводит кибер-операции и против Финляндии.

Отчет в основном посвящен Украине, но показывает, что в течение года Россия также проводила кибер-операции против 74 других стран. В докладе отдельно упоминаются 14 стран, в том числе Финляндия, США, Польша, Великобритания, Литва, Латвия, Турция, Перу, Норвегия, Румыния, Дания, Франция, Канада, Швеция.

Microsoft не называет цели, но большинство из них связаны с правительственными и административными организациями, а также коммуникационными и ИТ-компаниями. Ожидается, что активность возрастет, особенно в отношении компаний, связанных с поставками оружия в Украину и военными объектами.

Три российские разведывательные организации – военная разведка ГРУ, служба безопасности ФСБ и служба внешней разведки СВР – возможно, закрепились в системах критической инфраструктуры в Америке и Европе. По данным Microsoft, киберподразделения ГРУ, в частности, продемонстрировали готовность при необходимости использовать разрушительное кибероружие за пределами Украины.

Если Россия потерпит дальнейшие значительные поражения на поле боя, Microsoft считает возможным более широкое применение кибероружия за пределами Польши и Украины.

Кроме того, наряду с кибершпионажем можно наблюдать атаки типа hack-and-leak – "взлома и утечки", когда похищенные данные публикуются в Интернете. В частности, мишенью могут стать ключевые лица, участвующие в поддержке Украины.

Microsoft особо упоминает выборы в Финляндии, Швеции и Польше, на которые Россия может попытаться повлиять с целью снижения поддержки Украины.

Россия также продолжает активные кибератаки против Украины. В ходе войны Россия атаковала украинские сети, по меньшей мере, девятью различными программными обеспечениями типа wiper, или кибероружия, уничтожающего данные. Объектами атак стали более 100 организаций как государственного, так и частного сектора.

Кроме того, Россия использует в своих атаках программы-вымогатели, шифрующие данные. К ним относятся вредоносные программы Prestige и Sullivan, последнюю из которых Россия также использовала против Польши.

Россия также нацелила значительное информационное влияние на украинских беженцев. Их запугивают депортацией и насильным призывом в украинскую армию.

Границы между государственными и независимыми хакерскими операциями часто размыты. Финская компания по информационной безопасности WithSecure сообщает, что российские киберпреступники использовали китайскую программу-вымогатель Silkloader. Среди них бывшие члены пророссийской киберпреступной группы Conti.

По мнению WithSecure, это пример того, как киберпреступники также активно делятся своими методами друг с другом.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.

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Henrik Kärkkäinen

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