Комментарий: Солирование Марин по Хорнет в Украине более чем неловко для Финляндии – Марин ни с кем не обсуждала свою идею

Можно прямо сказать, что премьер-министр Санна Марин поставила Финляндию в неловкое положение и вышла за рамки своих полномочий, размышляя вслух о передаче истребителей Hornet Украине – ни с кем не обсудив этот вопрос, пишет специальный политический журналист Тимо Хаапала.

Высказывания Марин вызвали бы политический шторм, если бы депутаты не были в предвыборном отпуске, говорит Тимо Хаапала, специальный политический журналист.

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Поездку премьер-министра Санны Марин в Украину в пятницу 10.3. заподозрили в предвыборной уловке.

Если это и было так, то все пошло не так, причем в худшую сторону.

В преддверии выборов даются всевозможные обещания, но Марин поставила своего рода рекорд, когда во время своего визита в Украину заявила, что передача финских самолетов Hornet Украине может обсуждаться.

– Разные страны взвешивают и оценивают свои возможности по оказанию такой военной помощи, но я думаю, что это обсуждение можно провести и в Финляндии. Я думаю, мы также можем обсудить Hornet, сказала Марин вчера в Киеве.

За речью Марин следили остальные члены руководства внешней политики и политики безопасности Финляндии, широко раскрыв рты от изумления.

Сразу же выяснилось, что Марин говорила исключительно от своего имени и ни с кем в Финляндии не обсуждала этот вопрос.

Премьер-министр Санна Марин и министр окружающей среды Мария Охисало встретились в пятницу, 10.3. в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским.

– Это ни с кем никогда не обсуждалось, сообщил президент Саули Ниинистё в электронном письме IS.

Несмотря на свою краткость, заявление мрачное. Можно только догадываться, что Ниинистё думал о ”размышлениях вслух” премьер-министра.

– Марин не обсуждала со мной эту идею заранее. Я бы притормозил ее, сказал вечером министр обороны Антти Кайкконен.

Марин также не обсуждала свою идею с командующим силами обороны Тимо Кивинен.

Министр обороны Антти Кайкконен не знал об идеях премьер-министра Марин по поводу Hornet.

Действия Марин показывают, что способность принимать взвешенные решения очень сильно ее подвела.

Потому ли, что она хотела блеснуть в политике безопасности на международной арене, или потому, что она просто думает, что может сама высказывать такие идеи?

Или, возможно, даже самостоятельно принимать решения?

Возможно, Марин интуитивно реагировала на месте, ведь президент Владимир Зеленский уже давно просит у Запада истребители, особенно американские F-16.

(На видео – Санна Марин и Мария Охисало на прес-конференции в Киеве в пятницу. Марин комментирует истребители Hornet на отметке 14.30.)

Финляндия уже оказывала Украине военную помощь, включая тяжелую технику, на общую сумму 750 миллионов евро в 13 различных пакетах.

Решения принимались с максимальной взвешенностью. Они обсуждались в правительственном комитете по внешней политике и политике безопасности под председательством президента, и решения принимались в том порядке, в котором они должны приниматься в Финляндии.

Так сказать, никто не прыгал через голову.

Решения принимаются в ходе политического процесса. Один только премьер-министр не может давать обещания. Министерство обороны и Силы обороны тщательно изучают, что может быть передано.

Не говоря уже о том, что никто от своего имени не стал бы давать даже предварительных обещаний на международных аренах.

Речь Марин ставит Финляндию в неловкое положение, особенно если кто-то ошибочно может подумать, что Финляндия сейчас же передаст свои Hornet Украине.

А информация уже распространяется, по крайней мере, в Твиттере, на сайте Visegrád 24. Visegrád – это популярный, но известный своими дикими интерпретациями новостной сайт, посвященный вопросам Восточной и Центральной Европы.

Марин также показала, что она не знает, о чем говорит.

Министр обороны Кайкконен напомнил, что Финляндии будут нужны ее истребители Hornet в ближайшие несколько лет, так как Финляндия получит новые F-35 только с 2026 года.

– В ближайшие годы нам понадобятся Hornet для обеспечения безопасности нашей страны, сказал Кайкконен.

Более того, когда Hornet заканчивают свою службу, они ее заканчивают. Есть усталость металла. Поэтому Финляндия покупает новые для их замены.

Марин может благодарить свою удачу, что парламент не заседает, когда депутаты находятся в предвыборном отпуске. Иначе вокруг этого был бы поднят политический шторм – и он, похоже, все равно будет.