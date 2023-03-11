Комментарий: Способность подчиняться России никуда не исчезла – и она может снова стать активной

Именно сейчас кажется, что Финляндия и Украина изменились окончательно: ни одна из них больше не соглашается подчиняться России. Но это может быть лишь временным явлением, опасается Арья Паананен.

Ilta-Sanomat julkaisee artikkeleita venäjäksi Ukrainan sodan vuoksi, nyt myös Telegramissa. IS публикует статьи на русском языке в связи с войной в Украине, теперь также в Телеграм-канале.

Artikkelin alkuperäinen versio suomeksi löytyy tästä linkistä. Оригинальная версия статьи на финском по этой ссылке.

Недавно в Финляндии были опубликованы две книги, которые, казалось бы, не имеют ничего общего одна с другой.

Первая – Красные сирены (Punaiset seireenit, Tammi) Виктории Белим, журналистки, живущей сейчас в Брюсселе. Книга рассказывает о ее путешествии в исследование собственной украинскости.

Книга Белим – это завораживающе красиво написанная история поколений одной семьи, но это также и история всей Украины, увиденная через страдания обычных людей и умалчиваемые тайны.

Пекка Виркки.

Вторая – книга журналиста Пекки Виркки Вскрытие постфинляндизации (Jälkisuomettumisen ruumiinavaus, Docendo). В книге прослеживается, как уступчиво и голубоглазо ведущие финские политики относились к России.

Финляндизация закончилась с распадом Советского Союза, но ее легкие симптомы продолжались в виде постфинляндизации до прошлой весны, считает Виркки. Когда Россия начала масштабную войну против Украины, только тогда Финляндия, наконец, набралась смелости и подала заявку на членство в Нато.

В конце концов, обе книги посвящены одному и тому же: страху перед Россией и умелому психологическому влиянию России, которое глубоко проникает под кожу целых народов.

Используя более профессиональный термин, можно сказать, что речь идет о рефлексивном контроле. Это означает давно практикуемый КГБ способ влиять на мышление людей таким образом, что они начинают вести себя так, как хочет влияющий – якобы добровольно, даже не осознавая, что принимают решения под давлением ложного контроля.

Нам, современным финнам, трудно понять, почему так много русских поддерживают Владимира Путина и почему даже в Украине есть пророссийски настроенные люди. Неужели они недостаточно натерпелись и при Советском Союзе, и при Путине, чтобы понять, что их снова порабощают?

” Неужели они недостаточно натерпелись и при Советском Союзе, и при Путине, чтобы понять, что их снова порабощают?

Виктория Белим знакомит читателей с несколькими своими родственниками, в мышлении которых этот самый парадокс присутствует все время.

Самый яркий пример из оставшихся в живых родственников Белим – дядя Владимир, который пытается научить свою племянницу быть благодарной Советскому Союзу, Сталину и Путину. Хотя сам Владимир отсидел три года в советской тюрьме за копирование на аудиокассеты песен "Битлз", сейчас он, как и Путин, считает распад Советского Союза "величайшей катастрофой" прошлого века.

Дядя Владимир сейчас живет в Израиле, но он настолько крепко подсел на российскую пропаганду, что уже даже не верит в искусственный голод, устроенным Сталиным в Украине, не говоря уже о недавних зверствах Путина.

Белим вступает в спор со своим дядей, в том числе и по Голодомору. Бабушка и дедушка матери Белим, Ася и Сергей, сами видели и пережили голодомор, и Виктория до сих пор помнит их рассказы из своего детства. Ася работала учительницей под Полтавой, и ей пришлось самой копать могилы для нескольких своих умерших от голода учеников.

Автор Виктория Белим.

Книгу Белим можно читать как живой урок российской пропаганды и как эта пропаганда заставляет разумных людей мыслить совершенно иррационально.

– Людям трудно признать, что они сделали неправильный выбор и поверили в то, что оказалось злом. Поэтому многие готовы до последнего защищать то, что нельзя защищать, говорит Белим, описывая модель поведения, которая также объясняет поразительную склонность путинских жертв восхвалять своего фактического угнетателя.

А какое отношение все это имеет к финляндизаци? Но это именно точно такой же механизм выживания, который глубоко укоренился в нас, финнах.

Напав на Украину, Путин воображал, что ему удастся активизировать в украинцах эту старую "покорность" и что война скоро будет победоносно завершена. Однако украинцы сопротивляются, и благодаря этому мы, финны, также смогли освободиться от раболепства перед Россией. Но эта уязвимость все еще с нами: она подобна подкожному чипу, который может быть снова активирован.

” Украинцы сопротивляются, и благодаря этому мы, финны, также смогли освободиться от раболепства перед Россией.

Сегодня мы восхищаемся новым ясным языком нашей внешней политики, на котором говорят и президент Саули Ниинистё, и премьер-министр Санна Марин. Мика Аалтола, директор Института внешней политики, недавно на семинаре Финской ассоциации офицеров описал огромную перемену направления Финляндии короткой метафорой:

– Нам больше не нужно притворяться мертвыми.

Так неужели наша финляндизация теперь закончилась окончательно? Боюсь, что нет. Если Россия выиграет войну в Украине, наш подкожный "чип финляндизации" будет снова активирован в мгновение ока – и даже членство в Нато не сможет этому помешать.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen