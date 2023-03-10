В Киеве Санна Марин подняла вопрос о Зимней войне

По словам премьер-министра Финляндии, мир, подобный тому, который был в результате Зимней войны – это не то, чего хотят украинцы.

Ilta-Sanomat julkaisee artikkeleita venäjäksi Ukrainan sodan vuoksi, nyt myös Telegramissa. IS публикует статьи на русском языке в связи с войной в Украине, теперь также в Телеграм-канале.

Artikkelin alkuperäinen versio suomeksi löytyy tästä linkistä. Оригинальная версия статьи на финском по этой ссылке.

Премьер-министр Санна Марин упомянула о Зимней войне на пресс-конференции в Киеве в пятницу.

– Финляндия противостояла своему агрессивному соседу в Зимней войне. Наша борьба была такой же героической, как и ваша, но наш мир был не таким, какого хотели бы вы, сказала Марин.

Зимняя война закончилась 13 марта 1940 года. В рамках мирного договора Финляндия была вынуждена уступить Советскому Союзу, в частности, Карельский перешеек, Ладожскую Карелию и внешние острова Финского залива. Полуостров Ханко был сдан в аренду Советскому Союзу как военно-морская база.

По словам Марин, в силу своей истории Финляндия лучше других знает, что поддержка Украины должна продолжаться.

– Мы были слишком одиноки в нашей борьбе и остались слишком одиноки, когда наступил мир. Мы знаем, что мир должен прийти на ваших условиях, когда вы этого захотите, подчеркнула Марин.

(На видео – часть пресс-конференции Зеленского. Видео на украинском языке.)

Марин сказала, что Финляндия поддерживает мирное предложение президента Украины Владимира Зеленского из десяти пунктов.

Зеленский требует, среди прочего, восстановления территориальной целостности Украины, вывода российских войск из Украины и прекращения военных действий.

Марин говорит, что президент России Владимир Путин должен ответить за свои преступления.

– В этой войне есть герои только с одной стороны, ваши дети и внуки будут гордиться ими. Русские не могут сказать того же, сказала Марин.

Марин тепло обняла президента Украины.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen