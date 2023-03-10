Санна Марин провела совместную пресс-конференцию с Зеленским в Киеве – "В наших сердцах вы уже победили"

Премьер-министр Финляндии Санна Марин и президент Украины Владимир Зеленский провели в пятницу пресс-конференцию в Киеве.

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– В наших сердцах вы уже победили. Украинцы не одиноки.

С таким словами поддержки выступила премьер-министр Финляндии Санна Марин, посетившая сегодня столицу Украины Киев. Марин провела пресс-конференцию в пятницу вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским. Перед пресс-конференцией Марин посетила местный госпиталь, где встретилась с солдатами и продолжила общение с местными жителями, посетив школу в Ирпене.

Зеленский начал встречу с выражения благодарности за предоставленные Финляндией пакеты помощи, в том числе для обороны страны. По словам Марин, во время встречи Зеленский изложил потребности вооруженных сил и сказал, что их пожелания должны быть приняты всерьез.

Зеленский и Марин заявили, что помимо постоянной поддержки Финляндии, они также обсудили санкции против России и возможности их дальнейшего усиления на глобальном уровне.

– Важно остановить это террористическое государство, сказал Зеленский.

На пресс-конференции речь также шла о восстановлении Украины и роли Финляндии в ее поддержке. Марин заявила, что Россию необходимо "заставить возместить причиненный ущерб", и выразила восхищение "героями Украины в Донецке и Луганске".

В пятницу, 10.3. Санна Марин провела пресс-конференцию вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Марин и Зеленский также обсудили содействие в продвижении расследования военных преступлений.

– Вчера российские ракеты снова ударили по Киеву. Российское руководство продолжает свои бесчеловечные атаки на вас. Каждый день Россия нападает на невинных людей.

Марин также сказала, что визит в Ирпень и Бучу прошлой весной останется в ее памяти навсегда.

– Российские солдаты и руководители будут привлечены к ответственности. Путин знает, что ему придется ответить за свои преступления.

– Мы на вашей стороне и будем поддерживать вас столько, сколько вам потребуется.

Отвечая на вопрос о Нато, Зеленский сказал, что даже если Украина еще не сможет стать членом Нато во время войны, ей все равно нужны гарантии безопасности от стран Нато.

– Мы ждем этого, подчеркнул Зеленский.

Президент четко указал, что на самом деле нужно стране для поддержки: санкции и оружие.

Когда Зеленского спросили, как он сохраняет веру в человечность, президент ответил не задумываясь:

– Если я не верю в человечность, то за что мы боремся?

Марин завершила пресс-конференцию, назвав Зеленского "символом свободы".

– Вы – обещание новой и лучшей Европы. Слава Украине!

Визит Марина стал неожиданностью для Финляндии, поскольку ни сам визит, ни пресс-конференция ранее не были обнародованы по соображениям безопасности.

Марин сопровождала министр окружающей среды и климата Финляндии Мария Охисало, также присутствовавшая в зале на пресс-конференции.

Охисало (зел) в пятницу в Киеве подписала два меморандума о взаимопонимании: в сфере инфраструктуры, строительства и обращения с отходами с министром инфраструктуры Украины Александром Курбаковым, а также в сфере охраны окружающей среды с министром экологии и природных ресурсов Украины Русланом Стрелец.

О визите Марин ранее не сообщалось общественности по соображениям безопасности.

Министр окружающей среды и климата Мария Охисало (зел) в пятницу в Киеве подписала меморандум о взаимопонимании в сфере охраны окружающей среды с министром экологии и природных ресурсов Украины Русланом Стрелец.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen