Ниинистё рассказывает о своем звонке Путину в британском документальном фильме: "Его ответ немного удивил"

Президент Саули Ниинистё рассказывает, что во время телефонного разговора он спросил Путина, что тот собирается делать. Ответ Путина не отражал истины.

Президент Финляндии Саули Ниинистё вспоминает свой разговор с Владимиром Путиным перед тем, как Россия начала масштабное вторжение в Украину.

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В недавнем британском документальном фильме "Опасная дорога Путина" (Putin And The West: A Dangerous Path, 2023) президент Саули Ниинистё вспоминает свой разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Ниинистё позвонил Путину и спросил, что он собирается делать.

В документальном фильме Ниинистё рассказывает, как информация о сосредоточенных вокруг Украины войсках вызвала всеобщее беспокойство весной 2021 года.

– Мы все были очень обеспокоены, узнав, что Россия сосредоточила войска вокруг Украины.

– Я позвонил Путину и спросил, что он собирается делать. Его ответ несколько удивил. Он сказал, что это военные учения и что войска уйдут в течение десяти дней.

Военные учения повторились и следующей зимой. Десятки тысяч солдат и тяжелое вооружение оставались на границах Украины.

24 февраля 2022 года Россия начала масштабное наступление на Украину.

В начале документального фильма Ниинистё называет Путина бойцом.

– Если он затевает драку, его противник должен быть готов дать отпор.

Помимо Ниинистё, интервью для документального фильма дали также президент Украины Владимир Зеленский, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и генеральный секретарь Нато Йенс Столтенберг.

В документальном фильме Ниинистё говорит, что было "довольно удивительно" услышать, как Путин в декабре 2021 года настаивал на том, что Нато не может расширяться дальше на восток.

– Было легко понять, что это касается также Финляндии и Швеции. Поэтому мы сразу же начали думать о членстве в Нато, говорит Ниинистё в документальном фильме.

Ниинистё вспоминает разговор с Путиным, в котором, по его словам, он подчеркнул, что финны "довольно упрямы".

– И принимают собственные решения.

В документальном фильме Ниинистё также рассказывает о своих чувствах, когда президент Зеленский рассказал ему о российском вторжении. Ниинистё и Зеленский разговаривали по телефону на следующий день после начала войны, 25 февраля.

– Это было довольно странное чувство. Вы сидите в своем кабинете в Хельсинки в полной тишине и спокойствии, а человек, которого вы хорошо знаете, находится в бомбоубежище и говорит, что сейчас начались бомбежки.

В документальном фильме Борис Джонсон, в то время премьер-министр Великобритании, говорит, что он предложил президенту Украины Зеленскому помощь по его спасению. Однако Зеленский не принял это предложение.

– Он остался на месте, как герой, говорит Джонсон в документальном фильме.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen