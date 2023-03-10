Ниинистё рассказывает о своем звонке Путину в британском документальном фильме: "Его ответ немного удивил"

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В недавнем британском документальном фильме "Опасная дорога Путина" (Putin And The West: A Dangerous Path, 2023) президент Саули Ниинистё вспоминает свой разговор с президентом России Владимиром Путиным.
Ниинистё позвонил Путину и спросил, что он собирается делать.
В документальном фильме Ниинистё рассказывает, как информация о сосредоточенных вокруг Украины войсках вызвала всеобщее беспокойство весной 2021 года.
– Мы все были очень обеспокоены, узнав, что Россия сосредоточила войска вокруг Украины.
– Я позвонил Путину и спросил, что он собирается делать. Его ответ несколько удивил. Он сказал, что это военные учения и что войска уйдут в течение десяти дней.
Военные учения повторились и следующей зимой. Десятки тысяч солдат и тяжелое вооружение оставались на границах Украины.
24 февраля 2022 года Россия начала масштабное наступление на Украину.
В начале документального фильма Ниинистё называет Путина бойцом.
– Если он затевает драку, его противник должен быть готов дать отпор.
Помимо Ниинистё, интервью для документального фильма дали также президент Украины Владимир Зеленский, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и генеральный секретарь Нато Йенс Столтенберг.
В документальном фильме Ниинистё говорит, что было "довольно удивительно" услышать, как Путин в декабре 2021 года настаивал на том, что Нато не может расширяться дальше на восток.
– Было легко понять, что это касается также Финляндии и Швеции. Поэтому мы сразу же начали думать о членстве в Нато, говорит Ниинистё в документальном фильме.
Ниинистё вспоминает разговор с Путиным, в котором, по его словам, он подчеркнул, что финны "довольно упрямы".
– И принимают собственные решения.
В документальном фильме Ниинистё также рассказывает о своих чувствах, когда президент Зеленский рассказал ему о российском вторжении. Ниинистё и Зеленский разговаривали по телефону на следующий день после начала войны, 25 февраля.
– Это было довольно странное чувство. Вы сидите в своем кабинете в Хельсинки в полной тишине и спокойствии, а человек, которого вы хорошо знаете, находится в бомбоубежище и говорит, что сейчас начались бомбежки.
В документальном фильме Борис Джонсон, в то время премьер-министр Великобритании, говорит, что он предложил президенту Украины Зеленскому помощь по его спасению. Однако Зеленский не принял это предложение.
– Он остался на месте, как герой, говорит Джонсон в документальном фильме.
Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen