На Бучанское кладбище сейчас привозят погибших на фронте. Ольга Стяглюк надеется, что ее сын Юрий погиб не напрасно.

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Буча, Украина

Мужчины с фотографий на крестах всегда смотрят в камеру.

Десятки тысяч новых фотографий и крестов сейчас на кладбищах по всей Украине. Их число постоянно растет, и годы рождения под ними указаны совсем недавние.

Юрий Стяглюк родился в 1993 году. Погиб на Донецком фронте 24 августа 2022 года.

Это был День независимости Украины.

Чуть менее года назад на Бучанском кладбище похоронили сотни мирных жителей, убитых русскими во время оккупации города.

Теперь туда привозят погибших на полях сражений с востока и юга страны.

Брат Юрия Стяглюка Александр касается по украинской традиции портрета брата на могиле.

Кладбище героев в Буче постоянно разрастается.

Свежие могилы героев легко отличить. По все Украине они выглядят одинаково: насыпи над могилами, покрытые морем цветов. Деревянные кресты с косой нижней перекладиной на православный лад. Между могилами развеваются синие- желтые флаги.

Часто рядом с ними находятся старые могилы героев, там покоятся погибшие на донбасском фронте в период с 2014 по 2021 год. На них уже нет земляных холмов, а деревянные кресты заменены надгробными памятниками.

Новых, вырытых за прошедший год могил значительно больше.

Ольга Стяглюк приносит свежие цветы на могилу сына. Она приходит сюда через день.

– Очень важно говорить о нем. У меня много родственников в России и Беларуси. Они не верят в то, что здесь происходит, говорит Ольга.

Юрий Стяглюк слыл веселым парнем.

Юрий Стяглюк, его жена Анастасия Охрименко и сын Иван Охрименко в начале войны.

Когда 24 февраля 2022 года началось наступление российских войск на Киев, Ольга с мужем Василием прятались в подвале своего дома. Взрывы с находившегося поблизости военного аэродрома Гостомель сотрясали весь дом.

На следующий день супруги решили бежать из дома. Это было мудрое решение. Через несколько дней русские оккупировали Бучу и, по данным местных властей, за месяц оккупации они убили более 450 мирных жителей.

– Пять человек из нашего дома были убиты, говорит Ольга.

Юрий, который жил в соседнем городе Ирпень, увез своих родителей и свою семью далеко на Западную Украину.

Юрий решил пойти добровольцем в армию, и давняя девушка Юрия Анастасия Охрименко сделала ему предложение. Они поженились без торжественных церемоний.

В начале этого года Анастасия дала интервью информационному агентству AP. Она рассказала, что пара планировала отправиться в свадебное путешествие сразу после победы Украины в войне.

Анастасия Охрименко и Анна Коростенская в январе посетили могилы своих супругов в Буче.

Юрий стал солдатом пехоты. В июле его перевели на Восточный фронт, где шли самые ожесточенные бои войны. Анастасия жила дома от звонка до звонка по телефону.

В августе Юрий посетовал Анастасии, что у русских оружие лучше, чем у его подразделения, и поэтому им в основном приходится беспомощно сидеть в окопах.

Вечером 23 августа Юрий позвонил Анастасии со своего места дислокации и сказал, что он ожидает усиления огня со стороны русских в День независимости Украины. Он обещал спать в коридоре, подальше от окон.

Утром Юрий вернулся на передовую. Следующий звонок Анастасия получила от своего брата Вадима, друга детства Юрия, который тоже был на фронте. Новости были самые ужасные.

Юрий пытался добежать до машины, когда наступило затишье в обстреле. Однако танк выстрелил раньше, чем Юрий успел добежать.

Анастасия отправила сообщение на телефон Юрия.

– Скажи, что это неправда. Умоляю тебя, скажи, что ты жив.

В этот же день там же погиб и друг детства Юрия – Андрей. Он похоронен в одном с Юрием ряду.

Анастасия Охрименко скорбит в августе на похоронах мужа Юрия Стяглюка.

Фотографии Юрия Стяглюка стоят на столе в доме его родителей в Буче. Сейчас там живет его жена Анастасия Охрименко вместе с сыном Иваном. Собственный дом Стяглюка и Охрименко в Ирпене был разрушен в ходе мартовских боев.

Ольга Стяглюк, стоя у могилы сына, говорит, что его похоронили 31 августа.

– Перед этим мы ездили в Днепр на опознание тела. Мы хотели похоронить его до первого сентября, чтобы не испортить детям первый день в школе, говорит Ольга.

Похороны показывали по телевидению в прямом эфире. Среди скорбящих был друг детства Юрия Алексей Завадский, который тоже ушел добровольцем в первые дни войны.

– Он обещал отомстить за смерть Юрия и, наверное, сделал это. Но и он теперь погиб, говорит Ольга, указывая на могилу в нескольких рядах от нее.

Алексей погиб в Бахмуте 15 января. Он был ранен в шею в ближнем бою. Вадим возглавил его подразделение и держал на руках своего лучшего друга, когда тот умирал.

– Он ушел в одно мгновение, сказал Вадим агентству AP.

Ольга Стяглюк с мужем недавно посетили могилу сына.

Ольга Стяглюк говорит, что ее родственники в Санкт-Петербурге называют их бандеровцами. Это отсылка к Степану Бандере, украинскому борцу за свободу времен Второй мировой войны, которого российская пропаганда заклеймила как нациста.

– Семья моей двоюродной сестры в Питере сказала, что их дети и внуки должны будут повесить нас на яблонях и грушах, говорит Ольга.

Ольга отправила своим питерским родственникам фотографию маленькой девочки, потерявшей ногу и руку во время бомбардировки Мариуполя. И спросила – была ли она тоже бандеровкой.

– Они удалили меня из списка своих друзей.

Ольга наверняка уже достаточно наплакалась, но один вопрос разрывает ей сердце.

Вы гордитесь Юрием?

– Конечно. Но моя душа полна горя, сквозь слезы говорит Ольга.

Ольга Стяглюк надеется, что остальной мир изолирует Россию.

– Этого не должно было случиться. Он много улыбался. У него было много друзей. Я очень скучаю по сыну.

Потери не заставили Ольгу желать мира. Они заставили ее желать победы.

– Посмотрите, сколько здесь погибших. Кроме того, многие пропали без вести или их тела все еще находятся на поле боя, говорит Ольга.

– Было бы очень больно, если бы все это закончилось сейчас мирными переговорами. Мой сын погиб в бою и знал, за что он это сделал.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.