Под Москвой найден мертвым нефтяной магнат, известный как "безликий человек" – входил в близкое окружение Бориса Ельцина

Вячеслав Ровнейко был найден без признаков жизни на своей вилле в Рублево, престижном микрорайоне под Москвой, излюбленном месте российской элиты.

Виллы самой богатой и влиятельной элиты России расположены на Рублево-Успенском шоссе под Москвой.

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По сообщениям российских СМИ, 59-летний Вячеслав Ровнейко стал восьмым российским руководителем в нефтяной сфере, скоропостижно скончавшимся за последний год.

В России очень мало сообщалось о подробностях смерти Ровнейко. Согласно версии, его бездыханное тело было найдено 22 февраля в 23.00 на его собственной вилле по Рублево-Успенскому шоссе. Причина смерти не разглашается, но российские СМИ утверждают, что нет никаких признаков преступления.

Район Рублево известен множеством роскошных вилл, где проживает самая богатая элита Москвы. В этом же районе находится резиденция президента Владимира Путина.

Ровнейко входил в близкое окружение первого президента России Бориса Ельцина и его дочери Татьяны. В 2000 году Ровнейко вместе с Леонидом Дьяченко, на тот момент мужем Татьяны, основал нефтяную компанию Urals Energy. Леонид Дьяченко также публично называл себя именем Алексей.

Борис Ельцин и Наина Ельцина во время визита в Хельсинки в 1997 году.

Татьяна Дьяченко (2-я слева) в настоящее время замужем за Валентином Юмашевым (слева). На фото также Наина Ельцина и Алексей Селиваненко. Фото в 2019 года.

Ровнейко также был совладельцем бельгийской нефтяной компании Nafta (B) N.V. и работал в России генеральным директором Межрегионального топливного союза. В последние годы он и его жена профессионально занимались выращиванием цветов на срез. Супруги основали компанию "Розовый сад", но позже у них возникли финансовые трудности.

Публично о Ровнейко известно очень мало, даже в российских СМИ не было свежих и достоверно подтвержденных его фотографий. Поэтому Ровнейко называют "безликим человеком".

Рублево – это район под Москвой, где расположено огромное количество вилл богатейшей элиты России.

В обществе высказывались подозрения, что Ровнейко якобы имел отношение к разведке или шпионажу в Европе во времена холодной войны. Его называли близким к окружению нефтяного олигарха Геннадия Тимченко и Сергея Нарышкина, нынешнего главы российской внешней разведки.

Что точно известно о прошлом Ровнейко, так это то, что он окончил московский университет Мгимо, который, как известно, готовит как дипломатов, так и шпионов. Он был женат на сокурснице Ирине, а их сын Николай работал инвестиционным банкиром в Лондоне.

Уже больше года в России происходит ряд необъяснимых внезапных смертей бизнесменов. Некоторые из них были объявлены самоубийствами, другие – случайными или естественными смертями. В обществе высказывались подозрения, что по крайней мере некоторые из этих смертей могут быть связаны с преступлением.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.