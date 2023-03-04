Роман Ротенберг получил от Путина уже вторую награду – отправил российскому самодержцу благодарность за ”преодоление трудных времен”

Вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг в своем благодарственном послании похвалил Владимира Путина за то, что именно благодаря Путину ”Россия снова побеждает на чемпионатах мира и Олимпиадах”.

Владимир Путин наградил Романа Ротенберга второй государственной наградой в начале февраля 2023 года. Фото выше относится к 2018 году, когда Путин наградил Ротенберга орденом Дружбы.

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В начале февраля самодержавный президент России Владимир Путин подписал указ о награждении нескольких российских спортсменов и тренеров, в том числе 41-летнего гражданина Финляндии Романа Ротенберга.

Ротенберг получил от Путина Орден Почета. Это название переводится на финский язык как "знак почета", но это не просто знак отличия.

Орденом Почета обычно награждается человек, уже имеющий другую российскую государственную награду. Роман Ротенберг уже имеет такую награду, поскольку в 2018 году Путин наградил его Орденом Дружбы.

Согласно правилам, Орденом Почета, которым сейчас награжден Ротенберг, может быть награжден человек, способствующий развитию спорта среди детей и молодежи или тот, кто помог России добиться международного успеха в каком-либо виде спорта.

Эта награда также может быть вручена иностранному гражданину.

Официальную информацию о новой награде Романа Ротенберга можно найти на официальном интернет-портале правовой информации России. На сайте Кремля можно найти фото 2018 года, когда Путин вручал Ротенбергу предыдущую награду.

Кроме того, в 2016 году Ротенберг получил от Путина президентскую благодарность, в которой отмечаются его заслуги в продвижении российского хоккея.

В настоящее время Роман Ротенберг является главным тренером петербургской хоккейной команды СКА и вице-президентом Федерации хоккея России.

Он сын Бориса Ротенберга, бизнесмена, близкого к Путину. Борис Ротенберг также имеет финское гражданство.

Роман Ротенберг опубликовал сообщение на своем Telegram-канале, как только узнал о награде, и горячо поблагодарил Владимира Путина.

По словам Ротенберга, его орден принадлежит всем тем, кто помогал сборной России по хоккею готовиться к зимним Олимпийским играм 2018 года в Пхенчхане и зимним Олимпийским играм 2022 года в Пекине.

– Отдельно хочу поблагодарить Владимира Владимировича Путина за пристальное внимание к нашему любимому виду спорта, написал Ротенберг.

– Именно благодаря Вам, российский хоккей пережил непростые времена и вернул себе былую славу. Мы снова побеждаем на чемпионатах мира и Олимпиадах, каждый год у нас появляются новые таланты, а наш внутренний чемпионат становится интереснее и ярче с каждым сезоном, обратился Ротенберг к Путину в своем Telegram-канале 6 февраля 2023 года.

Восхваление Путина Ротенбергом предстает, мягко говоря, в своеобразном свете, поскольку именно благодаря Путину российский хоккей в последний год столкнулся с новыми трудностями из-за развязанной Путиным же войны в Украине.

Многие иностранные игроки и тренеры отказались играть в российской КХЛ, а сборная России из-за войны в Украине стала изгоем в международном хоккейном мире.

Кроме того, российский хоккей был в проблемах еще до начала широкомасштабной агрессивной войны. После зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи была выявлена обширная российская государственная допинговая программа, и общее мнение таково, что эта программа не могла бы работать без прямого благословения Путина.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen