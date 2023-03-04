Комментарий: Почему Финляндия молчит о российском форпосте Путина на Аландских островах и придерживает свои танки "Леопард"?

Политическое руководство Финляндии уверяет в своей поддержке Украины и говорит об окончательном поражении российского вторжения. Достаточно ли Финляндия делает для того, чтобы Украина действительно победила, спрашивает главный редактор Тимо Паунонен.

Финляндия участвует в проекте «Леопард», но хранит молчание о ситуации на Аландских островах.

Ilta-Sanomat julkaisee artikkeleita myös venäjäksi Ukrainan sodan vuoksi. IS публикует статьи на русском языке в связи с войной в Украине.

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Сейчас уже действительно нет смысла думать о том, что сделала или не сделала Финляндия после незаконного захвата Крыма Россией в 2014 году. Финляндия жила в той же сконструированной Путиным лжи, что и весь Запад.

То, что Финляндия делает сейчас, является более актуальной и в то же время более болезненной темой для размышлений.

Премьер-министр Санна Марин ездит по стране и миру, прямо и откровенно утверждая победу Украины над армией Путина.

Это хорошо.

Однако в то же время Финляндия позволяет России хозяйничать у себя на заднем дворе, в консульстве на Аландских островах. Консульство осуществляет надзор за разоружением, или демилитаризацией, региона на основе Государственного договора 1940 года. Фактическая демилитаризация основана на старых международных соглашениях (Парижское 1856 года и Женевское 1921 года).

Финляндия обязана защищать острова в случае войны.

Но выглядит не очень хорошо, что Россия наблюдает за демилитаризацией в ситуации, когда Путин разжигает ненависть ко всему Западу, включая своего соседа Финляндию.

Время от времени финское руководство преуменьшает право России контролировать воды Аландских островов, несмотря на то, что зона демилитаризации лежит в самом сердце будущей морской зоны обороны Нато в Балтийском море и оживленных судоходных путей. Министр иностранных дел Пекка Хаависто заявил в парламенте прошлой весной, что демилитаризация Аландских островов не является препятствием для вступления в Нато.

Он косвенно коснулся архипелага Шпицберген в Норвегии – страны, входящей в Нато. Там тоже не должно быть оружия, и разоружение регулируется международным договором. Кроме того, у России есть коммерческие права на эти острова.

Сравнение хорошее, но не совсем адекватное.

На Шпицбергене контроль за разоружением был возложен не только на Россию.

Этот вопрос поднял д-р Юкка Таркка, который в своей недавней книге Jättiläisen jalanjäljet - alaviitteitä suomettumisen historiaan (Siltala) (Следы великана – сноски к истории финляндизации) еще раз напоминает нам об этом.

Таркка еще ранее недоумевал, как можно позволить Российской Федерации контролировать стратегически важную территорию суверенной Финляндии. Аландские острова для своей защиты нуждаются в морской и воздушной обороне Нато, но в целом провинция, конечно, могла бы продолжать жить как самоуправляемый регион, как это и было до сих пор.

Нынешнее соглашение о демилитаризации под контролем России позволяет одновременно только одному военному кораблю заходить в порты Аландских островов.

– Финляндия, как мы надеемся, в ближайшем будущем будет членом Нато. Тогда нереально, что партнеры Финляндии по Нато согласятся с идеей, что военным кораблям партнерских государств будет разрешено двигаться в морской акватории Аландских островов только по одному кораблю за раз от каждой страны. Это абсолютно нелепо, сказал Таркка в интервью газете Ilta-Sanomat на прошлой неделе.

Юкка Таркка

Россия не соблюдает никаких международных соглашений; их используют в кремлевских печах как растопку, в том числе и соглашения с Финляндией. Хороший вопрос – почему кто-то вообще должен соблюдать Аландское соглашение о мониторинге.

Нельзя ли объявить о его прекращении в одностороннем порядке? При этом Финляндия могла бы выселить консульство с островов.

Расторжение соглашения также стало бы наглядной демонстрацией поддержки Украины: жестоким мясникам Бучи не место на финской территории, по крайней мере, не в контроле над нашими территориальными водами.

А что с танками Leopard, которые нужны Украине быстро и в большом количестве. Финляндия участвует в вооружение украинских бронетанковых войск тремя боевыми танками Leopard и, возможно, помощью в обучении.

Только три?

Не больше?

Броня, в конце концов, это уже кое-что, но скромное количество бронетанковой помощи уже справедливо вызывает недоумение. Хотя речь не идет о соревновании между странами, но Швеция все-таки планирует отправить в зону военных действий десять танков Leopard.

Финляндия, как сосед России, сама нуждается в надежном бронетанковом сдерживании, это ясно, но Россия не будет угрожать нам в военном отношении еще много лет.

Последние спутниковые снимки показывают, что базы по ту сторону границы, по крайней мере, частично истощены: Россия нуждается в своей технике и армии для войны в Украине.

Российские вооруженные силы выжаты досуха в ожесточенных боях и артиллерийских обстрелах в украинских степях, селах и городах. На создание новых частей и пополнение старых требуется много времени. За это время Финляндия также успела бы приобрести новое огнестрельное оружие взамен переданных Украине "Леопардов".

Почему Финляндия так скромничает по поводу Аландских островов и помощи оружием Украине? Если заявляется о необходимости победы Украины, то также необходимо сделать все, чтобы Россия проиграла свою агрессивную войну.

Или за этим тоже стоит страх перед соседом? Возможно, сознательно или инстинктивно считается, что передача Украине "Леопардов" премиум-класса сделало бы нас более очевидной стороной поддержки войны в глазах России. Особенно, когда мы еще не являемся полноправными членами Нато, ”спасибо” Турции и Венгрии.

Финляндия скрывает полное содержание своей военной помощи на сумму около 700 миллионов евро из-за оборонительных соображений.

Изгнание российского консульства с Аландских островов было бы серьезной дипломатической мерой.

Здесь есть что-то знакомое.

Неизбежно вспоминается старое унижение времен действия Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между СССР и Финляндией, когда Финляндия не хотела раздражать Советский Союз и мы вынуждены были десятилетиями быть его невольной пешкой.

Если это так, то кажется, что политической элите требуется на удивление много времени, чтобы выйти из этого периода уныния, несмотря на их жесткие разговоры.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen