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Редакционная статья: Отчаявшийся Путин уже намекает на расширение войны за пределы Украины

Война в Украине решит судьбу не только Украины. Становится все более очевидным, что Владимир Путин готовится втянуть в свою войну Молдову и Беларусь.

Kuva: Vladislav Bachev / Reuters

13:17

Теперь речь идет уже не только об Украине, но и о Молдове и Беларуси.

Такой вывод можно сделать из недавних сообщений, в которых Кремль неоднократно выражал свою "озабоченность" южными и северными соседями Украины.

Это тактика шантажа, с помощью которой режим Владимира Путина хочет дать понять, что готов дестабилизировать военным путем также Молдову и Беларусь.

Внутренняя ситуация в Молдове и Беларуси различны, но в обеих странах доминирует господство Москвы, доставшееся в наследство от СССР, и стремление Москвы сохранить свое превосходство.

Недавно Кремль заявил, что подозревает Украину в планировании вторжения в Приднестровье, то есть, в стремящуюся отколоться от Молдовы область. Президент Молдовы Майя Санду, в свою очередь, публично выразила тревогу по поводу того, что ее администрация подозревает Россию в подготовке попытки государственного переворота в Молдове.

Предметом спора является Приднестровье, регион на восточной окраине Молдовы, известный своими пророссийскими "сепаратистами". Россия использует этот регион с момента распада Советского Союза, чтобы держать там своих так называемых "миротворцев" и не допустить вступления Молдовы в Европейский Союз и Нато.

В понедельник пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Москва "очень обеспокоена" ситуацией в Молдове.

– Ситуация в Приднестровье является объектом нашего особого внимания и озабоченности, сказал Песков, по сообщению CNN.

Со своей стороны, белорусский автократический лидер Александр Лукашенко неоднократно публично повторял, что он подозревает Украину в подготовке нападения на его страну.

На самом деле, Лукашенко хочет дать понять Украине и Западу, что он может наконец отдать приказ своей армии присоединиться к полномасштабной войне в поддержку Путина против Украины.

Однако, по мнению белорусской оппозиции, Лукашенко прекрасно понимает, что его армия может не подчиниться безоговорочно в этот момент, и что этот приказ может привести к массовому неповиновению и даже вооруженному восстанию внутри Беларуси.

Белорусская оппозиция объявила в воскресенье, что ей удалось уничтожить российский самолет радиолокационной разведки Бериев А-50 в результате удара беспилотника по аэропорту под Минском.

События в аэропорту еще не подтверждены, но уже сейчас ясно, что и белорусские, и молдавские прозападные силы готовы идти на большие риски, чем раньше. Они понимают, что их собственная судьба связана с судьбой Украины.

Нам в Финляндии также нужно осознать, что вскоре может оказаться недостаточно просто поддержать украинский народ. Чем безнадежнее становится ситуация для Путина, тем больше вероятность того, что он попытается распространить свою войну на Молдову и Беларусь.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen

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IS

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