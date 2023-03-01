Комментарий: Россиянам рассказывают о распространяющемся на Западе огромном "восхищении Путиным" – вот так работает этот трюк

Недавние заголовки в российских СМИ создают впечатление, что обычные люди на Западе якобы восхищаются президентом Владимиром Путиным и его программной речью, пишет Арья Паананен.

Граффити с Владимиром Путиным на стене жилого дома в городе Кашира на юге от Москвы.

Ilta-Sanomat julkaisee artikkeleita myös venäjäksi Ukrainan sodan vuoksi. IS публикует статьи на русском языке в связи с войной в Украине.

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Во вторник, 21 февраля, президент России Владимир Путин выступил со своей долгожданной программной речью.

Вкратце послание Путина сводилось к тому, что в самой России нет ничего плохого, но Запад с помощью войны в Украине пытается стереть Россию с карты мира.

Бесчисленная ложь Путина в западном мире была встречена, мягко говоря, критически.

В то же время российские СМИ рассказывают россиянам совершенно другую историю о реакции Запада. Согласно многочисленным российским сайтам, на обычных западных людей речь Путина произвела такое впечатление, что американцы даже подумывают о переезде в Россию.

Нынешний стиль публикаций в российских СМИ основан на чтении комментариев в западных СМИ или в социальных сетях. Пропутинские комментарии выносят в заголовки – якобы они являются широким отражением настроений обычных граждан данной определенной страны.

Неизвестно, сколько профессиональных пропагандистов, связанных с фабрикой троллей Евгения Пригожина, крутятся в разделах комментариев западных СМИ. Наверняка они тоже есть, но на самом деле они даже и не нужны для этого трюка, поскольку свою собственную небольшую группу преданных путинистов можно найти в каждой стране.

Желаемый пропагандистский эффект от такого трюка, видимо, оказался эффективным, поскольку российские СМИ часто его используют. И в России многие люди также читают только заголовки, а некоторые просто не могут следить за западными СМИ из-за незнания языка.

Более того, многие западные сайты сейчас заблокированы в России, так что широкие массы видят только то, что из западных публикаций считают нужным цитировать российские СМИ.

И вот так – так мы дойдем до того, что Запад, похоже, полностью в восторге от Путина!

Российские СМИ сообщили о французских комментариях

таким

заголовком:

Читатели издания Le Figaro: речь Путина была «здравой»

.

Сообщается, что французы сравнили своего президента Эммануэля Макрона с Путиным такими словами:

– Когда наш президент говорит, весь мир смеется. Но когда говорит их президент, весь мир встает.

Француз под ником Yann, как сообщается, в свою очередь написал следующее:

– Меня не беспокоит Путин. Что меня беспокоит, так это воинственность и слепота европейских народов.

Программная речь Путина в России освещается совершенно иначе, чем в других частях мира.

Российские СМИ о британских комментариях сообщают таким заголовком: Читатели DM признали правоту слов Путина о Западе.

– Я патриот Британии, но Путин прав во всем, что касается действий на Украине, сообщается, что так заверяет один британец.

– Молитесь, чтобы Путин продолжал свою политику, потому что именно он сдерживает мир от начала ядерной войны, ссылаются на комментарий другого британца.

– Мне нравится Путин, потому что он не уступает так называемому Западу, якобы заявляет третий британец.

Отдельные статьи были сделаны и о якобы сильном впечатлении немцев после речи Путина.

– Крутая речь, крутой парень … . Хочу выделить то, что он сказал об этой чуши с гендерами – было великолепно, восторгается читатель по имен René Mehlhorn из Германии.

Однако, согласно российским СМИ, больше всего речь Путина произвела впечатление на американцев. Например, информационное агентство Риа Новости озаглавило свою статью так: "Пора бежать в Россию". Американцев поразили слова Путина о Западе.

Согласно статье, американские пользователи Twitter признали критику Путина в адрес Запада правильной.

– Никогда не думала, что соглашусь с ним. Вау, посмотрите, как низко пало наше государство", цитирует "Риа Новости" пользователя Twitter по имени Angie.

– Если бы я был моложе на десять или двадцать лет, я бы переехал в Россию как американский эмигрант, цитирует издание другого пользователя Twitter.

– Путин был бы лучшим союзником, чем все страны Нато, вместе взятые, говорится в другой цитате, которая, как сообщается, исходит от "американских читателей".

Также в статье пишут, что некий американский солдат заявил, что хотел бы обнять Путина после его выступления.

Известно, что сотрудники Кремля каждый день доставляют президенту письменную подборку статей из СМИ, поскольку Путин не пользуется интернетом. Таким образом, сам Путин становится одним из звеньев в цепи, которого грубо вводит в заблуждение своя же собственная российская пропаганда.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen