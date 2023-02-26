Вот что происходит на передовой самых ожесточенных боев украинской войны – "Русским все равно"

Украинский солдат рассказывает Ilta-Sanomat о том, каково это на кровавых полях Бахмута и Соледара.

Ilta-Sanomat julkaisee artikkeleita myös venäjäksi Ukrainan sodan vuoksi. IS публикует статьи на русском языке в связи с войной в Украине.

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Краматорск

Снежный покров в Полтаве, центральная Украина, настолько тонок, что на платформе проступают черные следы от солдатских берцев.

Все солдаты в камуфляжных куртках, некоторых поддерживают под руку провожающие. Когда прибывает поезд из Киева, солдаты поднимаются в вагоны и присоединяются к своим товарищам, уже находящимся в поезде.

Провождающие остаются на перроне, глядя вслед поезду, увозящему своих молчаливых пассажиров на восток. Для некоторых из них эта разлука может оказаться последней.

Один из молчаливых пассажиров – Евгений Хромюк. На его нарукавной нашивке написано по-украински мисливець на орків – "охотник на орков".

Нарукавная нашивка Евгения Хромюка говорит, что он "охотник на орков".

Орки – это русские солдаты, и Хромюк поднимает вверх все десять пальцев, чтобы показать, сколько орков он уничтожил.

Каково это – убить другого человека?

– Я просто защищаю свою Родину.

Хромюк стар для солдата, ему 55 лет. Также есть проблемы со здоровьем. Возможно, именно поэтому ему дважды отказали, когда он пытался попасть в армию год назад, когда Россия начала крупное вторжение.

В третий раз, в конце марта 2022 года, ему это удалось. Рядовой Хромюк вступил в строй.

Эта война для Хромюка не первая. Будучи молодым призывником, он видел предсмертную агонию советских войск в Афганистане и Нагорном Карабахе.

Сейчас старые боевые товарищи, возможно, сражаются по другую сторону фронта, но Хромюк не может знать этого точно.

Боевой псевдоним Хромюка – "Гуцул". Гуцулы – это субэтнос украинского народа на западе Украины, в Карпатских горах. Оттуда родом Хромюк, и именно оттуда он сейчас возвращается из своего десятидневного отпуска.

Поезд доставит Хромюка на восток Украины, откуда путь продолжится в Бахмут. Там сейчас идут, пожалуй, самые ожесточенные бои войны.

В тылу, дома, Евгения Хромюк ждут жена и дочь, студентка университета.

В поезде мужчина мало говорит о своих чувствах, лишь иногда устало улыбается, поблескивая золотыми зубами.

– Я скучаю по своим родным и своей семье, но в то же время ощущаю, что должен сражаться за своих павших друзей.

Последний раз Хромюк потерял товарища всего несколько дней назад. Он рассказывает, что это был приятель из его же села, водитель скорой помощи, который помогал раненому солдату в Бахмуте. Российская ракета убила и раненого, и бригаду скорой помощи.

– Его еще не похоронили. Родственники должны сначала опознать его тело в больнице в Днепре.

Хромюк говорит, что кроме Бахмута, воевал и в других напряженных местах Донецкого фронта: в Красной Горе и Соледаре.

В Соледаре Хромюк чуть не погиб. В канун Рождества рядом с ним разорвалась выпущенная русскими граната, и один из осколков застрял в его каске. Некоторые осколки до сих пор находятся в его руке.

В руке Евгения Хромюка до сих пор осколки гранаты.

Украине пришлось вывести свои войска из Соледара в начале февраля.

– У русских там было слишком много войск. У нас было недостаточно людей, чтобы отразить их атаку. Это был вопрос количества, говорит Хромюк.

Согласно нескольким сообщениям, русские в Соледаре беспрерывно, волна за волной, отправляли людей на пушечное мясо. Хромюк подтверждает эту информацию .

– Иногда русские выставляют много людей, чтобы продвинуться на сотню метров. В какой-то другой день они посылают большую группу людей для продвижения на 50 метров.

Хромюк говорит, что потери русских гораздо больше, чем украинцев. Он приводит пример.

– В одном бою мы с несколькими товарищи убили 11 русских. Никто из украинцев не погиб, но один был ранен.

По словам Хромюка, российские командиры не заботятся о своих людях.

– Например, они не забирают своих убитых. Мы пытаемся забрать погибших украинцев с поля боя, но русским все равно.

Рядовой Евгений Хромюк вышел и поезда на востоке Украины. Отсюда он должен продолжить путь в Бахмут.

Хромюк предполагает, в настоящее время у русских, вероятно, больше, чем у украинской стороны людей и оружия на донецком фронте. Однако он считает, что ситуация изменится, когда в Украину прибудет обещанное Западом новое оружие.

– Я надеюсь, что война закончится этим летом. Я слышал, мы получаем больше оружия и боеприпасов. Они позволят нам воевать более эффективно.

Родное село Хромюк также внесло свой вклад. Во время его отпуска местный священник организовал сбор средств, и было собрано 120 000 гривен, или около 3 000 евро.

Хромюк открывает свой рюкзак, в котором лежат вещи, купленные на собранные деньги: охотничьи прицелы и приборы ночного видения, предназначенные для ночной охоты.

Евгений Хромюк показывает прибор ночного видения, который он взял с собой на фронт.

Но теперь его цель не олени, как дома в Карпатах, а русские орки.

– Раньше я считал русских людьми, а не теперь.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen