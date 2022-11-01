Депутат парламента предлагает: Геннадия Тимченко нужно лишить финского гражданства

Член парламента Финляндии Тимо Хейнонен предлагает правительству вмешаться в дело о двойном гражданстве российского олигарха Геннадия Тимченко.

Геннадий Тимченко из ближайшего окружения Владимира Путина имеет и финское, и российское гражданство. Представитель коалиции Тимо Хейнонен требует от правительства ответа, планирует ли оно вмешиваться в это дело.

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Российский олигарх Геннадий Тимченко в последние дни попал в заголовки финских СМИ из-за своего двойного гражданства и своей частной армии.

В понедельник, 20 февраля, газета Helsingin Sanomat сообщила, что Министерство внутренних дел Финляндии планирует выяснить, как в Финляндии рассматривались заявления о предоставлении гражданства всей семье Тимченко.

Тимченко получил финское гражданство в 1999 году. Его дочь получила гражданство годом позже.

Теперь двойное гражданство обсуждают также политики.

Представитель коалиции Тимо Хейнонен требует от правительства ответа, намерено ли оно вмешаться в вопрос двойного гражданства Геннадия Тимченко.

Представитель коалиционной партии Тимо Хейнонен представил письменный вопрос по этой теме в среду, 22 февраля, спрашивая, готово ли правительство принять меры, чтобы людей с двойным гражданством, совершивших военные преступления или другую преступную деятельность в других странах, можно было бы лишить финского гражданства.

Хейнонен также указывает на частную армию Тимченко.

– Несколько человек из ближайшего окружения Владимира Путина в настоящее время имеют в России так называемые частные армии. С точки зрения Финляндии наиболее интересной армией наемников является "Редут", финансистом и руководителем которой в ряде нескольких российских источников указывается Тимченко.

– Когда в феврале прошлого года Россия вторглась в Украину, Redut начал набирать в свои ряды новых солдат. В солдаты годились люди с криминальным прошлым и их вербовали даже из российских тюремных лагерей. Эти войска обвиняют в совершении ужасающих военные преступлений в Украине, пишет Хейнонен.

– Дело Тимченко – это пример того, как человек с двойным гражданством в роли лидера и финансиста частной армии совершил преступления, на которые нельзя смотреть сквозь пальцы. В таких ситуациях гражданин с двойным гражданством должен быть лишен финского гражданства. Если это невозможно в рамках действующего законодательства, то законодательство должно быть немедленно изменено.

Полиция безопасности Финляндии (Supo) уже представила в Министерство внутренних дел отчет о роли в этом деле Матти Саарелайнен, бывшего сотрудника Supo и главы Управления по делам иностранцев.

Саарелайнен заявил, что бизнесмен Кай Паананен, лично знавший Тимченко, просил об ускорении рассмотрения заявления Тимченко на получение гражданства.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen