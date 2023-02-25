Колонка Софи Оксанен: Почему Крым важен

Миф об "исключительной" русскости Крыма укоренился в сознании крепче, чем история коренных татар региона, напоминает писательница Софи Оксанен

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В прошлом году мобилизация в России особенно затронула этнические меньшинства. Это ощутили и крымские татары, на долю которых пришлось около девяноста процентов повесток на полуострове. Для коренного населения региона российская оккупация означала возвращение этнических преследований.

Аннексия Крыма довольно быстро исчезла из заголовков западных газет, как и война на востоке Украины в 2014 году. В публичных дебатах Крым больше рассматривался как потерянное дело и как "естественная" часть России. Рори Финнин, профессор украинистики в Кембриджском университете, назвал ситуацию crimnesia (крымнезия) по аналогии с амнезией. Почему так произошло и откуда такая одержимость Путина Крымом?

Впервые российский орел приземлился в Крыму, когда Екатерина II завоевала Крымское ханство в 1783 году. Города были переименованы, а их названия исходили от греческого слова polis, то есть, город. Акъяр стал Севастополем, Акместик – Симферополем. Когда мы читаем новости о Мариуполе и Мелитополе, ответ на одержимость России Крымом все время у нас перед глазами. Для России этот регион представляет собой связь с Древней Грецией.

Екатерина II

Екатерина II должна была обосновывать свои территориальные претензии на Черное море, а Древняя Греция создавала образ респектабельности, восстановления "старых культурных связей". Более того, "обязанность" защищать своих православных братьев и сестер от мусульман давала хороший повод вмешиваться в дела Турции и Причерноморья, ибо Россия считала себя единственным истинным потомком христианской Византии. Почему? Потому что Иван Великий женился на племяннице последнего византийского императора в 1472 году.

Логика, конечно, звучит так же надуманно, как и российская денацификация Украины, но ”детатаризация” региона, начавшаяся с Екатерины II, имела ту же причину: возвеличивание силовой политики России через "спасательную миссию".

У Путина сильное чувство символизма, поэтому неудивительно, что он хотел начать создание своего нового мирового порядка с Крыма. Именно завоевание Крыма возвело Россию в ранг могучей державы своего времени. До этого бедная и изолированная Россия была империей пятого сорта. Только порты и морские пути Крыма и южной Украины изменили ситуацию.

За греческим проектом Екатерины II стоял князь Потемкин, мастер иллюзий, который стал губернатором региона, известного как Новороссия. Чтобы убедить императрицу, что колонизация региона проходит лучше, чем на самом деле, он построил к приезду Екатерины ІІ ряд реквизитных деревень. Таким же образом Россия заменила историю Крыма собственным реквизитом и с помощью журналистов и писателей начала писать историю по своему усмотрению, в которой коренное население не имело ни роли, ни доли. В период правления Екатерины II на полуострове также начались массовые волны татарских беженцев.

Миф о русскости края закрепился во время Крымской войны (1853-1856 гг.). Это была первая война, за которой можно было следить с дивана, не выходя из дома, поскольку телеграммы ускорили цикл новостей. Последние изобретения, такие как фотография и развитие ротационной печати, увеличили тиражи газет, и первые военные корреспонденты были отправлены именно в Крым. Война не была успешной для России, но осада Севастополя стала мифом о страданиях, сравнимым с легендой о Сталинграде, а рассказы писателя Льва Толстого о сражениях мгновенно вознесли его к славе. И снова татары были вынуждены бежать.

Александр II, ставший царем в разгар войны, продолжил русификацию Крыма, начав чистку татар, заклейменных как предатели, которую потом завершил Сталин. Он опасался, что татары-мусульмане дадут Турции повод вмешиваться в дела Советского Союза. Кульминация де-татаризации пришлась на 1944 год. Именно тогда Сталин депортировал все татарское население Крыма в Среднюю Азию. Почти половина депортированных погибла из-за сложившихся тяжелых условий. На полуострове татарская литература и образование на татарском были запрещены.

Когда Генеральный секретарь Коммунистической партии Никита Хрущев посетил Крым в 1953 году, он своими глазами увидел, что депортация привела к нищете и упадку. Русские поселенцы, переселившиеся в этот регион, жаловались вождю, что их предали. Насильственно переселенные татары забрали с собой свои знания о земледелии.

Крымский полуостров был не подарком Никиты Украине, как утверждает Москва, а спасательной операцией по возрождению региона. Никита принял то, что Путину не волнует: жизнеспособность Крыма полностью зависит от сухопутной связи с Украиной.

Миссия Никиты также привела к возрождению туризма в Крыму. Со своими санаториями и пионерскими лагерями он стал местом отдыха, не имеющим себе равных, а советские писатели продолжали сочинять сказки об этом этнически очищенном рае. Украинский писатель Андрей Курков назвал это явление "сувенирной литературой".

Россия публично не извинилась за судьбу татар, хотя выжившие татары смогли вернуться на родину только после распада Советского Союза. Запад не предложил создать комиссию по установлению истины для расследования геноцида, не поддержал люстрацию региона. С 1990-х годов ученые и журналисты не рассматривают Крым через призму колониализма, несмотря на то, что именно через эту призму Запад рассматривает историю всех других бывших империй. Таким образом, миф об "исконной" русскости региона закрепился в жизни сильнее, чем история татар.

На Западе крымнезию облегчило то, что во многих западных странах статус коренных народов ассоциируется с несправедливостью, о которой стыдно говорить, и это явление из-за саамов не чуждо даже Финляндии. Поскольку критика колониальной истории других стран требует от критика посмотреть в зеркало, на территориях бывших империй существует молчаливое понимание и других колонизаторов.

В России советская пропаганда продолжала жить как часть обучения. Школьники из Красноярского края Сибири во время урока в 2018 году.

Нежелание Запада критически рассматривать крымскую ситуацию также объясняется желанием торговать с Россией, и историю Крыма не хотели рассматривать как типичный пример модели колониализма в России.

Сегодня Россия реализует его в Украине точно такими же методами, как в Крыму и раньше, и сейчас: переселение коренного населения, замена его русскими и ассимиляция, то есть, русификация оставшихся. Собственная история и культура региона заменяется мифологией завоевателя.

В России поколение за поколением не читало ничего, кроме сказок о Крыме, и именно поэтому их содержание продолжает жить в стране. Но если бы люди Путина действительно считали эту сказку правдой, им не пришлось бы придумывать лозунги типа "Крым наш". Тогда татар не клеймили бы террористами, не применяли бы к ним репрессии. Страх потерять Крым отражается в постоянной необходимости доказывать, что этот регион является российским.

Когда Украина восстановила свою независимость в 1991 году, граждане Крымского полуострова были "за". Они хотели относится к Украине. Опросы, проведенные среди населения до 2014 года, показали то же волеизъявление. Энтузиазм по поводу присоединения к России был вялым, хотя многие могли идентифицировать себя как русских.

Заявленная цель Украины – вернуть все территории, украденные Россией у своего соседа, включая Крым. На Западе эта цель интерпретируется как разменная монета; лучше начинать мирные переговоры, когда есть чем торговаться. Но Крым для Украины – это гораздо больше, чем вопрос принципа или разменный козырь.

Крымнезия и равнодушие к длительной войне на востоке Украины сделали возможной милитаризацию контролируемых Россией территорий. Крымский полуостров стал плацдармом для военных действий России, а также и для русификации других территорий.

Переселение населения на оккупированные Россией территории представляет собой долгосрочную проблему в будущем. Замена коренного населения русскими была российской политикой на протяжении столетий. Поэтому Кремль знает, что именно так создаются конфликты, которые будут продолжаться даже после того, как оружие будет сложено. Нестабильность в регионе отталкивает частных инвесторов от сотрудничества с Украиной. А как это повлияет на членство Украины в ЕС и Нато?

От судьбы полуострова зависит все будущее Украины.

Софи Оксанен – писательница. В ее романах затрагиваются вопросы новейшей истории Эстонии, Советского Союза, Украины и Финляндии, а также женственности, войны и насилия.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen