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Ilta-Sanomat проводит крупное мероприятие в годовщину начала большой войны в Украине – прямой эфир в пятницу с 11.00 до 14.00

Год назад Россия начала войну, в которой она не должна победить. По случаю годовщины войны в Украине Ilta-Sanomat организует мероприятие с рядом интересных участников.

11:29

Большое мероприятие, организованное Ilta-Sanomat и посвященное Украине, пройдет в холле Саноматало (Sanomatalo, Mediatori) в Хельсинки в пятницу 24 февраля с 11 до 14 часов.

Добро пожаловать на мероприятие в Sanomatalo (вход свободный, количество мест ограничено). ISTV также будет вести прямую трансляцию мероприятия на IS.fi.

В рамках мероприятия выступят генерал-майор в отставке Пекка Товери, директор Финского института международных отношений Мика Аалтола и эксперт института Юри Лавикайнен, министр обороны Микко Савола, собкор IS по России Арья Паананен и член парламента, председатель финской делегации в Нато Элина Валтонен.

Среди других выступающих – Юлия Пивовар, бежавшая в Финляндию из Украины с маленьким сыном, и Ральф Сирен, финн, воевавший в Украине.

На мероприятии выступят два украинских хора, один из которых – детский хор. На мероприятии также будет показан репортаж из Украины журналиста IS Микко Марттинен и фотографа Пете Аарре-Ахтио.

Мероприятие будут вести Антти Виролайнен и Лаури Сильвандер.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen

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