Насильно русифицируемых детей перемещают в Карелию – путинский омбудсмен по правам детей сама уже усыновила мальчика из разгромленного Мариуполя

Украинских детей собираются перевезти в российскую Карелию якобы в "оздоровительные лагеря", откуда их могут поместить в российские семьи для принудительной русификации, предупреждают украинские активисты.

Мария Львова-Белова, детский омбудсмен при Владимире Путине, уже организовала привоз и устройство сотен украинских детей в российские семьи. Она также сама усыновила одного мальчика из Мариуполя.

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В настоящее время российская Карелия готовится принять группу украинских детей, которые, как опасаются, будут подвержены насильственной русификации.

Национальный центр сопротивления Украины предупреждает, что Россия в настоящее время планирует отправить украинских детей в "оздоровительные лагеря" в российской Карелии. Центр призывает всех проживающих на оккупированных Россией территориях украинцев быть настороже, если им предложат отправить своих детей якобы на отдых в Россию.

Согласно украинской информации, представитель Республики Карелия Элиссан Шандалович недавно встречался с представителями российской оккупационной администрации в Луганской области на востоке Украины.

– Одним из ключевых вопросов было направление на "отдых" и "оздоровление" детей из оккупированной Луганщины на "прекрасные курорты" Карелии, сообщает Unian.net со ссылкой на Центр сопротивления.

Украинские активисты подозревают, что Россия на самом деле насильно русифицируют детей и что это фактически является торговлей людьми. В российской Карелии это преподносится как вопрос помощи "нашим детям" и, например, предоставление им возможности учиться в Карелии.

До этого детей с Донбасса уже вывозили в несколько российских регионов, включая Татарстан и Краснодар. Осенью российские СМИ уже сообщали, как в Россию на самолете доставили якобы осиротевших украинских детей, которые «сами просились в Россию».

Кроме того, недавно Yle сообщила, что уже летом детей из Украины привозили в "лагерь отдыха", созданный в Терийоки в Карелии. Точной информации о том, что потом произошло с детьми, нет.

По данным Укринформ, не менее тысячи детей из разрушенного Россией Мариуполя были вывезены в Краснодар и поставлены в очередь на усыновление в российские семьи. Согласно действующему российскому законодательству, дети могут получить российское гражданство в ускоренном порядке. Возможно также, что информация об рождении и имена будут изменены так, что отследить их впоследствии будет трудно, а то и невозможно.

По данным запущенной в Украине онлайн-платформы Дети войны, на сегодняшний день из Украины незаконно вывезено более 16 000 детей. Только чуть более 300 детей удалось вернуть назад в Украину.

Российские власти, со своей стороны, сообщили, что в настоящее время в России проживает более 4,7 миллиона украинцев, из которых около 700 000 – дети. Точные данные о том, сколько украинских семей добровольно уехали в Россию и сколько детей были разлучены со своими родителями в хаосе войны, назвать невозможно.

По мнению Украины, это фактически геноцид украинских детей, поскольку цель России – стереть их идентичность.

– Это полная трансформация украинцев в россиян. Это уничтожение группы украинцев. Будущее Украины – это ее дети. Так что это – геноцид, сказала Укринформу Оксана Сенаторова, эксперт Международного совета по военным преступлениям при Государственной прокуратуры Украины.

По словам Сенаторовой, депортацию детей в Россию должна быть квалифицирована как военное преступление, преступление против человечности или как геноцид в зависимости от деталей ее совершения.

Передача украинских детей в российские семьи пользуется поддержкой президента Владимира Путина.

Вскоре после начала масштабного российского вторжения Путин встретился с Марией Львовой-Беловой, омбудсменом по правам детей при президенте России, и пообещал содействовать русификации украинских детей, поскольку, по его словам, это отвечает "интересам детей".

(Путин и Львова-Белова встречались прошлой весной для обсуждения вопроса о размещении детей Донбасса в России.)

Считается, что различные российские регионы хотят забрать украинских детей себе отчасти потому, что это дает возможность получить деньги из российского федерального бюджета на реализацию проекта. Есть также подозрения, что российские семьи поощряют брать украинских детей к себе, обещая им за это финансовую компенсацию.

Геннадий Сараев, уполномоченный по правам ребенка в российской Карелии, отрицает, что украинские дети привозились в Карелию без законных опекунов. Однако, по словам Сараева, существует возможность размещения украинских детей в российские семьи.

– Если так случилось, что в России оказался ребенок без законного представителя — каким-то чудом — тогда органы опеки должны определить его в приемную семью, написал Сараев на "ВКонтакте", как сообщает Медиазона.

– У нас насильно никто никого никуда не вывозит. Не настолько мы уже… звери-то, да, чтобы воровать детей, сказал Сараев.

По словам Сараева, устройство детей в российские семьи все же вполне нормально из так называемых Донецкой и Луганской народных республиках – оккупированных Россией районах восточной Украины. По его словам, для этого достаточно взаимного соглашения между Россией и этими "народными республиками".

На попечении семьи Марии Львовой-Беловой находится в общей сложности 23 ребенка.

Российский уполномоченный по правам детей Мария Львова-Белова сама усыновила ребенка из разрушенного Россией украинского Мариуполя.

Львова-Белова известна в России своей многодетной семьей, в которой 23 ребенка.

– Семья выросла еще на одного подростка из Донбасса — из подвалов Мариуполя, рассказала она летом Риа Новости.

– Своего сына я увидела, когда из Мариуполя эвакуировали 31 ребенка, продолжила она.

Муж Львовой-Беловой – православный священник. В семье пятеро биологических детей. До усыновления мальчика из Мариуполя у них уже было четверо приемных детей. Родители также выступают опекунами еще 13 детей, живущих в учреждении из-за различных отклонений в развитии.

По мнению украинских властей, речь идет о похищении ребенка, и Львова-Белова должна понести ответственность за свои действия. По ее словам, она также лично содействовала вывозу сотен других украинских детей в Россию.

– Незаконный вывоз детей с оккупированных территорий и их усыновление нарушают законодательство Украины, Женевскую конвенцию о защите гражданского населения во время войны от 1949 года и Конвенцию ООН о правах ребенка от 1989 года заявили в Министерстве иностранных дел Украины.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen