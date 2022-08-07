Вилле Хаапасало признает, что был неправ в своем восприятии России: ”Я признаю свою ошибку”

Актер Вилле Хаапасало недавно дал интервью на YouTube командам Алексея Навального и Михаила Ходорковского. Сейчас Хаапасало также прямо признает, что допустил ошибку в своих комментариях по поводу аннексии Крыма.

Последним начинанием Вилле Хаапасало стал киоск с украинской едой, который с начала февраля работает в тестовом режиме перед железнодорожной станцией Хельсинки.

Ilta-Sanomat julkaisee artikkeleita myös venäjäksi Ukrainan sodan vuoksi. IS публикует статьи на русском языке в связи с войной в Украине.

Artikkelin alkuperäinen versio suomeksi löytyy tästä linkistä. Оригинальная версия статьи на финском по этой ссылке.

Недавно актер Вилле Хаапасало запустил проект, в рамках которого он трудоустраивает украинцев, бежавших от войны в Финляндию, и продает приготовленную ими еду в своем передвижном киоске, оформленном в украинские цвета. Часть выручки будет направляться на благотворительность в помощь украинским детям через организацию Pelastakaa Lapset ry (Save the Children).

Помощь Хапасало Украине привлекла широкое внимание в России – как за, так и против.

В прокремлевской пропаганде Хапасало подвергся жесткой критике за то, что, помимо прочего, "предал" своих российских зрителей. О критике в отношении Хаапасало IS ранее сообщал в этой статье.

Противники президента Владимира Путина, со своей стороны, приветствовали антивоенную позицию Хаапасало. Недавно Хаапасало дал, например, одно интервью каналу Ходорковский Live, финансируемому экс-олигархом в изгнании Михаилом Ходорковским, и другое – каналу Популярная политика, который ведет команда расследователей томящегося в тюрьме Алексея Навального.

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В интервью Ходорковский Live Хапасало также спросили о его недавних заявлениях по Крыму, которые вызвали критику в финских СМИ.

– Это связано с одной из моих книг. Тогда мир был другой. Я тогда не ожидал, что дело пойдет так далеко, говорит Хаапасало в интервью.

– Конечно, я признаю свою ошибку. Люди делают ошибки, продолжает Хаапасало.

(Ниже интервью Вилле Хаапасало на русском языке в программе "Ходорковский Live".)

Спорные заявления Хаапасало о Крыме содержатся в книге Ты все равно не поверишь... (Docendo), вышедшей на финском языке в 2014 году, в том же году, когда Россия аннексировала украинский Крымский полуостров.

– [Захват Крыма] был полностью предсказуем. [...] Все знали, что что-то должно произойти. [...] Исторически Крым никогда не принадлежал Украине, и [Владимир] Путин имел полную поддержку народа на своей стороне. Но мы считаем, что это неправильно, говорит Хаапасало в книге Кауко Рёюхкя.

Когда Рёюхкя спрашивает Хаапасало, какие у России планы в отношении Украины и намерена ли она затормозить развитие страны, в книге Хаапасало отвечает:

– Не думаю. Украина сама создала свои кризисы. Я предполагаю, что Россия в какой-то момент придет ей на помощь.

В недавнем видеоинтервью Популярной политик Хаапасало также вспоминает 24 февраля 2022 года. Он сам тогда находился в Москве, когда Россия рано утром начала широкомасштабную войну против Украины.

– Я до последнего не верил, что это случится. Я почему-то был уверен, что этого не случится… В то утро мир перевернулся в моей голове, описывает Хапасало свою шоковую реакцию, а также открыто использует слово "война".

В интервью "Ходорковский Live" Хаапасало также говорит – "я никогда не поддерживал Россию и никогда не буду".

(Ниже интервью Вилле Хаапасало на русском языке для сайта Популярная политика.)

Вилле Хаапасало говорит, что с самого начала войны он постоянно пытался придумать, как помочь Украине и украинцам. Но преобладающим ощущением было то, что как один маленький человек он бессилен.

Но он верит в концепцию придуманного им сейчас киоска с украинской едой, потому что это также сближает украинцев и финнов, продвигает украинскую кухню в Финляндии. Одно из основных блюд – борщ, который на самом деле является исконно украинским, а не русским блюдом.

– Мы уже отправили почти 2 000 евро на благотворительность. Идея также в том, чтобы дать работу приехавшим в Финляндию украинским беженцам, потому что они хотят что-то делать, говорит Хаапасало.

По словам Хаапасало, киоск с украинской едой получил настолько хороший прием на железнодорожном вокзале Хельсинки, что он хочет расширить эту практику. В планах ввести еще четыре новых киоска.

В Ходорковский Live Хаапасало также просят передать послание тем россиянам, которые выступают против войны, но по каким-то причинам не могут или не хотят покинуть Россию.

– Терпения и мужества. Я понимаю, это легко из свободной Финляндии сказать , что требуйте смены власти или все что угодно. Я понимаю, что там это не так просто, это у нас тут легко, я могу говорить, что мне хочется. Но все равно рано или поздно придется бороться, это неизбежно, если мы хотим, чтобы была другая сторона.

А что бы Вилле сказал тем русским, которые поддерживают войну?

– Думайте головой, а не другим местом.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen