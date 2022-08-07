Venäjän hyökkäyksen ja Ukrainan sodan aiheuttaman tiedontarpeen vuoksi Ilta-Sanomat julkaisee artikkeleita myös venäjäksi.

News in Russian

Вилле Хаапасало признает, что был неправ в своем восприятии России: ”Я признаю свою ошибку”

Актер Вилле Хаапасало недавно дал интервью на YouTube командам Алексея Навального и Михаила Ходорковского. Сейчас Хаапасало также прямо признает, что допустил ошибку в своих комментариях по поводу аннексии Крыма.

Последним начинанием Вилле Хаапасало стал киоск с украинской едой, который с начала февраля работает в тестовом режиме перед железнодорожной станцией Хельсинки. Kuva: Ivan Bessedin, Linda Nguyen

15:55

Недавно актер Вилле Хаапасало запустил проект, в рамках которого он трудоустраивает украинцев, бежавших от войны в Финляндию, и продает приготовленную ими еду в своем передвижном киоске, оформленном в украинские цвета. Часть выручки будет направляться на благотворительность в помощь украинским детям через организацию Pelastakaa Lapset ry (Save the Children).

Помощь Хапасало Украине привлекла широкое внимание в России – как за, так и против.

В прокремлевской пропаганде Хапасало подвергся жесткой критике за то, что, помимо прочего, "предал" своих российских зрителей. О критике в отношении Хаапасало IS ранее сообщал в этой статье.

Противники президента Владимира Путина, со своей стороны, приветствовали антивоенную позицию Хаапасало. Недавно Хаапасало дал, например, одно интервью каналу Ходорковский Live, финансируемому экс-олигархом в изгнании Михаилом Ходорковским, и другое – каналу Популярная политика, который ведет команда расследователей томящегося в тюрьме Алексея Навального.

Lue lisää: Вилле Хаапасало разрывают в роспропаганде – "поливает грязью Россию"

В интервью Ходорковский Live Хапасало также спросили о его недавних заявлениях по Крыму, которые вызвали критику в финских СМИ.

– Это связано с одной из моих книг. Тогда мир был другой. Я тогда не ожидал, что дело пойдет так далеко, говорит Хаапасало в интервью.

– Конечно, я признаю свою ошибку. Люди делают ошибки, продолжает Хаапасало.

(Ниже интервью Вилле Хаапасало на русском языке в программе "Ходорковский Live".)

Спорные заявления Хаапасало о Крыме содержатся в книге Ты все равно не поверишь... (Docendo), вышедшей на финском языке в 2014 году, в том же году, когда Россия аннексировала украинский Крымский полуостров.

– [Захват Крыма] был полностью предсказуем. [...] Все знали, что что-то должно произойти. [...] Исторически Крым никогда не принадлежал Украине, и [Владимир] Путин имел полную поддержку народа на своей стороне. Но мы считаем, что это неправильно, говорит Хаапасало в книге Кауко Рёюхкя.

Когда Рёюхкя спрашивает Хаапасало, какие у России планы в отношении Украины и намерена ли она затормозить развитие страны, в книге Хаапасало отвечает:

– Не думаю. Украина сама создала свои кризисы. Я предполагаю, что Россия в какой-то момент придет ей на помощь.

В недавнем видеоинтервью Популярной политик Хаапасало также вспоминает 24 февраля 2022 года. Он сам тогда находился в Москве, когда Россия рано утром начала широкомасштабную войну против Украины.

– Я до последнего не верил, что это случится. Я почему-то был уверен, что этого не случится… В то утро мир перевернулся в моей голове, описывает Хапасало свою шоковую реакцию, а также открыто использует слово "война".

В интервью "Ходорковский Live" Хаапасало также говорит – "я никогда не поддерживал Россию и никогда не буду".

(Ниже интервью Вилле Хаапасало на русском языке для сайта Популярная политика.)

Вилле Хаапасало говорит, что с самого начала войны он постоянно пытался придумать, как помочь Украине и украинцам. Но преобладающим ощущением было то, что как один маленький человек он бессилен.

Но он верит в концепцию придуманного им сейчас киоска с украинской едой, потому что это также сближает украинцев и финнов, продвигает украинскую кухню в Финляндии. Одно из основных блюд – борщ, который на самом деле является исконно украинским, а не русским блюдом.

– Мы уже отправили почти 2 000 евро на благотворительность. Идея также в том, чтобы дать работу приехавшим в Финляндию украинским беженцам, потому что они хотят что-то делать, говорит Хаапасало.

По словам Хаапасало, киоск с украинской едой получил настолько хороший прием на железнодорожном вокзале Хельсинки, что он хочет расширить эту практику. В планах ввести еще четыре новых киоска.

В Ходорковский Live Хаапасало также просят передать послание тем россиянам, которые выступают против войны, но по каким-то причинам не могут или не хотят покинуть Россию.

– Терпения и мужества. Я понимаю, это легко из свободной Финляндии сказать , что требуйте смены власти или все что угодно. Я понимаю, что там это не так просто, это у нас тут легко, я могу говорить, что мне хочется. Но все равно рано или поздно придется бороться, это неизбежно, если мы хотим, чтобы была другая сторона.

А что бы Вилле сказал тем русским, которые поддерживают войну?

– Думайте головой, а не другим местом.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen

Lue lisää kirjoittajalta

Arja Paananen

Aiheeseen liittyvää

Вилле Хаапасало был популярным актером в России. Его последнее начинание в Финляндии – мобильные киоски, продающие украинскую еду. Часть выручки он обещает отдавать украинским детям.

Вилле Хаапасало разрывают в роспропаганде – "поливает грязью Россию"

News in Russian
Вилле Хаапасало часто говорил, что в шапочке он неуязвим. Финский «простак», который может быть политически нейтральным и оставаться популярным среди россиян.

Комментарий: Вилле Хаапасало не всегда был другом Украины

News in Russian
Возведённая сторонниками Алексея Навального копия карцера стоит в Берлине, прямо напротив российского посольства.

Макет карцера Алексея Навального выглядит так: "Навальный – выходи, Путин – заходи"

News in Russian

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Ville HaapasaloNews in RussianVladimir Putin