Вилле Хаапасало разрывают в роспропаганде – "поливает грязью Россию"

Новое начинание актера Вилле Хаапасало – передвижной киоск, оформленный в украинские цвета, в котором продается украинская еда – резко осуждается в российских СМИ. Хаапасало называют, среди прочего, "предателем" и предполагают, что вскоре он будет причислен к "иностранным агентам".

Вилле Хаапасало был популярным актером в России. Его последнее начинание в Финляндии – мобильные киоски, продающие украинскую еду. Часть выручки он обещает отдавать украинским детям.

Ilta-Sanomat julkaisee artikkeleita myös venäjäksi Ukrainan sodan vuoksi. IS публикует статьи на русском языке в связи с войной в Украине.

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Актер Вилле Хаапасало наряду с грузинскими хачапури стал продавать также и украинскую еду, а часть вырученных средств обещает направлять на помощь нуждающимся украинским детям. В начале февраля Хаапасало со своим передвижным украинским киоском был замечен в Хельсинки, перед главным железнодорожным вокзалом.

В российских СМИ поддержка Вилле Хаапасало Украины осуждается в необычайно резких выражениях.

Поддерживающий войну Владимира Путина прокремлевский сайт Царьград, описывает Хапасало, например, так :

– Успешный актёр, телеведущий и... предатель. Если пару лет назад Вилле играл в русскость в Финляндии, то теперь в ходу украинскость – за неё, очевидно, больше платят.

Царьград напоминает, что Хаапасало – один из самых известных финнов в России. Он снимался в популярных фильмах, первый из которых – Особенности национальной охоты. Хаапасало также стал в России телеведущим, шоуменом и лицом многочисленных рекламных роликов

– Стоит напомнить, как Вилле клялся в собственной русскости и даже признавался, что после долгих лет жизни в России он уже никогда в полной мере не сможет чувствовать себя финном, пишет Царьград.

– Казалось бы, он должен понимать истинные причины начала СВО и решения русских защитить слабых от нацистов. Но нет, продолжает Царьград.

В 2008 году Вилле Хаапасало был в Суздале на съемках российского фильма. В фильме рассказывается об Иване Грозном .

Недавно Царьград опубликовал несколько статей о Хапасало, высмеивающих его решение начать продавать украинскую еду. Сайт дает понять, что ни еда Хапасало, ни его поддержка Украины не являются полностью искренними.

Хаапасало описывается как "желающий поесть", т.е. заработать на своей еде, поэтому он, как говорят, превратил свой прежний русский борщ в украинский, добавив к нему белые булочки-пампушки, известные в украинской кухне.

– На волне всеобщей поддержки украинских нацистов русский борщ Вилле сделал украинским. А чтобы точно все поверили, добавил к нему пампушек. Не забывает он и фотографироваться на фоне жёлто-синих полосок, язвительно добавляет Царьград.

Сайт Донецкий тормозок также утверждает, что Хапасало якобы отправляет украинской армии часть выручки от продажи своей украинской еды.

Сам Хаапасало все-таки сообщает в Facebook, что еду в его украинском киоске готовят украинцы, живущие в Финляндии, а часть выручки идет на помощь нуждающимся украинским детям.

Многие статьи в российских СМИ также вспоминают историю, рассказанную самим Хаапасало, что его бабушка, провожая Вилле в Россию учиться актерскому мастерству, предлагала ему взять с собой винтовку. Бабушка, которая помнила военные годы, предполагала тогда, что Вилле может еще пригодиться винтовка, потому что "знаем мы этих русских".

– И теперь Хаапасало, видимо, решил жить по ее заветам, предпочтя работу на Украине и поливая Россию грязью, пишет сайт Novostivl.

По мнению сайта, Хаапасало предал своих российских поклонников и зрителей.

– Финский актер, любимый в России, предал любящего его зрителя в пользу Украины и рискует стать очередным иностранным агентом, что с его гражданством очень легко, пишет Novostivl.ru.

Вилле Хаапасало снялся в фильме "Кукушка", который вышел в Финляндии в 2003 году.

Роман Худяков, экс-депутат российской Думы, также высказался по поводу решения Хаапасало поддержать Украину.

По словам Худякова, Хаапасало сначала был рад «тусоваться» в России и говорил о своей любви к ней, но теперь он понял, что может зарабатывать деньги с помощью Украины. Худяков ставит под сомнение моральные принципы Хаапасало, а также утверждает, что Хаапасало напрямую поддерживает украинские вооруженные силы за счет доходов от продажи своей еды.

– Это типичный пример того, как Россия, сделав добро, получает в ответ плевок в лицо, пишет Худяков в своем посте.

Подписчики Худякова прокомментировали, что такие люди, как Хаапасало, "умеют они плевать в колодец, из которого пили".

По словам Худякова, в России Хаапасало был все-таки известным актером, но теперь в Финляндии он годится только на то, чтобы продавать уличную еду.

– Вилле Хаапасало — сытый, лоснящийся довольством мерзавец-финн — настоящий позор!» — написал экс-депутат в личном Telegram-канале.

Часть выручки от продажи с украинского мобильного киоска на самом деле жертвуется Обществу "Спасите детей".

Самого Вилле комментарии российских сайтов и экс-депутата парламента не смущают.

– Мы все прекрасно знаем, с чем это связано – желание очернить людей, которые не согласны с российским режимом. Для меня эти комментарии практически ничего не значат, прокомментировал Хаапасало.

Хотя российские сайты гневно комментировали действия Хаапасало, на своих каналах он не получил подобных отзывов. Хаапасало категорически не согласен с сайтом Novostivl.ru по поводу предательства своих российских фанатов.

– Кто-то другой предал российский народ, а не я, выражая свое мнение.

Возможность быть объявленным иностранным агентом не беспокоит Хаапасало.

– В наше время все возможно. Если это произойдет, то это произойдет, я ничего не могу с этим поделать, говорит Хаапасало.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen