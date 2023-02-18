Макет карцера Алексея Навального выглядит так: "Навальный – выходи, Путин – заходи"

Копия российского карцера – идея Олега Навального, брата Алексея Навального – еще несколько дней будет стоять перед зданием посольства России в Берлине. Из Германии карцер отправится в турне по другим городам Европы, но следующий пункт назначения пока не раскрывают.

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Берлин, Германия

Ближе к концу января на главной улице Берлина Унтер-ден-Линден, напротив российского посольства, появился небольшой серый бункер.

Это копия типичного российского карцера, созданная, чтобы напомнить о страданиях лидера оппозиции Алексея Навального в тюремном лагере.

Макет карцера – это часть масштабной кампании, запущенной сторонниками Навального с целью привлечь внимание мировой общественности к психическому и физическому уничтожению Навального с помощью «пыток карцером», проводимых режимом Владимира Путина.

– Навальный – выходи, Путин – заходи, гласит граффити на внешней стене серого бункера.

– Россия – террористическое государство, гласит другой текст на внешней стене бункера.

В Берлине на внешней стене копии карцера Навального виднеется граффити с надписью "Навальный – выходи, Путин – заходи".

Сам Олег Навальный также имеет 3,5-летний опыт отсидки в российских тюрьмах и знаком с их пенитенциарной системой. На фото Олег в верхней одежде, которая выглядит как типичная верхняя одежда российского заключенного – ватник.

Одиночная камера в Берлине – идея брата Навального, Олега, реализованная Фондом по борьбе с коррупцией Алексея Навального.

Сам Олег Навальный успел отсидеть в российской тюрьме 3,5 года, и тоже по сфабрикованным обвинениям, в то время, когда путинский режим еще только пытался запугать Алексея Навального, наказав его брата.

На сегодняшний день Алексей Навальный находится в тюрьме в России уже более двух лет с момента его возвращения в Москву в январе 2021 года, едва восстановившись в берлинской больнице после отравления "Новичком". В общей сложности за время своего заключения он провел более трех месяцев в одиночной камере – ШИЗО. Это самая жесткая камера в российских тюрьмах.

Другими словами, для путинской России мало того, что Навального годами держат в тюремном лагере за сфабрикованные преступления, его еще и пытают в лагере, запирая в маленькую одиночную камеру по разным надуманным причинам.

Поводом для перевода в карцер было, например, то, что Навальный умылся раньше положенного времени, что у него расстегнута пуговица на тюремном комбинезоне, что он неправильно поприветствовал охранника или он недостаточно быстро заложил руки за спину.

Кровать в карцере днем прикована цепями к стене, чтобы заключенный днем не мог отдыхать на ней.

В типичном российском карцере есть напольный унитаз, которым можно пользоваться только присев «на корточки», и убитая раковина с холодной водой.

В Берлине любой желающий прохожий может увидеть условия содержания Навального в изоляторе, зайдя в будку, установленную активистами.

Один из активистов на условиях анонимности рассказал IS, что карцер максимально похож на настоящую одиночную камеру Навального. Он создан на устных рассказах Навального об условиях содержания, собственном опыте его брата Олега в карцере и на официальных стандартах для одиночных камер, установленных российскими тюремными властями.

В камере есть напольный унитаз и нары, которые на день прикрепляются цепями к стене. На практике это означает, что заключенный никак не может отдыхать в течение дня, поскольку пол в карцере холодный и сырой. Как правило, в карцерах также практически нет вентиляции, зимой в карцере часто бывает очень холодно, а летом – удушающе жарко.

Алексей Навальный в феврале 2020 года на демонстрации в память об убийстве Бориса Немцова в Москве.

Русская аббревиатура карцера - ШИЗО. Она написана большими красными буквами, чтобы текст был виден прямо из выходящих на главную улицу окон российского посольства в Берлине.

Берлинский карцер будет выставлен перед посольством России до 23 февраля. Адвокат Навального Иван Жданов уже заявил, что затем карцер отправится в турне по другим городам Европы.

– Следующий пункт назначения заранее публично не объявляется, но карцер скоро появится где-нибудь в Европе, сказал IS российский активист, один из сторонников Навального.

Сторонники Навального говорят, что в Берлине их карцер привлек много внимания. Их цель – призвать людей помогать Украине в борьбе против России и убедить мир, что далеко не все россияне поддерживают режим Путина.

– Российское посольство в Берлине не пыталось препятствовать нашему присутствию, но в остальном от них не было никакой официальной реакции на проект нашего карцера, сказал активист IS.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.